Stručnjak analizirao Putinov potez: 'Tri su razloga zašto je predložio prekid vatre, jedan je ciničniji'

Rusko ministarstvo obrane u nedjelju je priopćilo da je Ukrajina više od tisuću puta prekršila prekid vatre koji je za vrijeme Uskrsa proglasio ruski predsjednik Vladimir Putin, nanijevši štetu infrastrukturi i izazvavši smrt civila.

Prethodno je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da je nastavljajući napade u brojnim slučajevima Rusija kršila najavljeni prekid vatre navodeći da će Ukrajina na te napade uzvratiti.

Ovo "primirje" istječe iduće noći u ponoć, ali Putin nije dao naredbu za njegovo produljenje, izvijetio je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov za TASS.

"Nije bilo drugih zapovijedi", rekao je Peskov na pitanje hoće li prekid vatre isteći u noći 21. travnja ili bi se mogao produžiti.

Zašto je Moskva uopće predložila prekid vatre? Vojni analitičar Sean Bell za SkyNews kaže da postoje tri glavna razloga.

Putin kao mirotvorac

Prvi je način na koji će biti predstavljen kod kuće u Rusiji. "Ovo je način na koji se predsjednik Putin u zemlji prikazuje kao neka vrsta mirotvorca i pokazuje empatiju i suosjećanje sa svojim narodom", kaže Bell.

Drugi razlog, za koji Bell kaže da je "daleko ciničniji", jest to što Putin sebi želi kupiti vrijeme za premještanje 50.000 ruskih vojnika trenutačno stacioniranih u regiji Kursk.

Izvješća sugeriraju da su moskovske snage sada oslobodile 99 % teritorija koji je prethodno držala Ukrajina u južnoj ruskoj regiji. "Zašto je to važno? Važno je jer će Rusija sada htjeti premjestiti 50.000 vojnika koje je tamo postavila, natrag na liniju fronta u regiji Donbasa", objašnjava Bell. "I naravno, to traje nekoliko dana. Trupe se moraju premjestiti, osvježiti, nahraniti. Tako da me uopće ne bi iznenadilo da ono što Rusija radi koristi ovu stanku da pomakne svoje snage kako bi bila spremna za sljedeći veliki napad", rekao je Bell.

Bijela kuća strahuje?

Posljednji razlog koji Bell predlaže za Putinov prekid vatre proizlazi iz zabrinutosti u Kremlju da bi Donald Trump i SAD mogli odustati od planova za reintegraciju Moskve u globalnu zajednicu.

S obzirom na to da je Trump nedavno rekao da bi mogao "odbaciti" mirovne pregovore ako ih bilo koja strana "jako oteža", Bell kaže da je Putin mogao predložiti prekid vatre kao način da se SAD vrati na stranu.

"Trump Putinu predstavlja opciju povratka iz statusa parije, potencijalnog povratka u G8, da mu NATO ne bude pred vratima, da se riješi nekih sankcija. Pretpostavljam da će Putin biti pomalo zabrinut da je Trump, ako se povuče, pomalo nepredvidiv, pa bi stoga mogao iznenada opet odlučno podržati Ukrajinu. To, naravno, ne bi bilo dobro za Rusiju", zaključio je Bell.

