Razotkriven Putinov trik: Boji se Trumpa, a možemo biti sigurni samo u jedno

Otkako je preuzeo dužnost u siječnju, Donald Trump zahtijeva prekid neprijateljstava. Američki predsjednik predložio je potpuni prekid vatre koji je Ukrajina prihvatila, ali ga je Rusija odbila, uvjetujući ga prekidom ukrajinskih mobilizacijskih napora i zapadne opskrbe oružjem, piše u svojoj analizi britanski Telegraph.

Nakon složenih pregovora između Washingtona i Moskve, u petak su Amerikanci pokazali svoje frustracije, a Trump i Marco Rubio, njegov državni tajnik, zaprijetili su odustajanjem od posredovanja u miru ako se ne pojave znakovi napretka u narednim danima.

To je sigurno uznemirilo Putina jer je sutradan, objavio jednostrano uskršnje primirje. Ovo je jasan trik da se zadrži Trumpova pozornost i omogućuje mu da proglasi neku vrstu pregovaračke pobjede. Iako se Putin neće podvrgnuti nijednom zahtjevu Ukrajine, posebice onom da se odrekne teritorija koje je zauzeo, on želi da se ovaj rat završi – barem zasad.

Putin se boji Trumpa?

Rusko gospodarstvo je u teškom stanju i Moskvi je potrebna duga pauza u neprijateljstvima kako bi ga počela ponovno graditi. Štoviše, Rusija si ne može priuštiti jače sankcije o kojima se trenutačno raspravlja između SAD-a i europskih zemalja, a daljnji razgovori o tome očekuju se sljedeći tjedan u Londonu.

Putin se također boji Trumpa. On dobro zna da su Trumpovo ugađanje Ukrajini, zapravo samo pregovaračka taktika. On također zna da je nepredvidiva figura u Bijeloj kući više nego sposobna okrenuti novčić u bilo kojem smjeru, i na način koji bi mogao biti izuzetno štetan za Rusiju. Iz šire perspektive, Putin je nedavno izgubio značajan utjecaj na Bliskom istoku s padom Assadova režima u Siriji. Putin si teško može priuštiti da izgubi još utjecaja. Što je još gore, on ne zna što će Trump učiniti u vezi s Iranom, s kojim Rusija ima strateško partnerstvo koje, između ostalog, rezultira spremnom opskrbom dronova i drugog oružja za rat u Ukrajini.

Putinova zabrinutost zbog Trumpove politike prema Iranu nedavno je istaknuta kada je Moskva bila prisiljena izjaviti da nema obvezu stati u obranu Irana ako bude napadnut. Sve ovo ukazuje na to da Putin želi neki oblik rehabilitacije Trumpove administracije, umjesto da potakne njen bijes.

'Batina i mrkve' američke politike

Unatoč ovoj srednjoročnoj perspektivi, možemo biti sigurni da Putin nije iskren u proglašavanju primirja i da ga sigurno ne vode ni humanitarni ni vjerski razlozi. Uz umirenje Trumpu i zadržavanje njegove pozornosti na pregovorima, to je i grub pokušaj da se narativ okrene protiv ukrajinske strane. U svojoj objavi o prekidu vatre, Putin je sebi dao klauzulu o izlasku rekavši kako pretpostavlja da će se Kijev složiti s tim.

Također je oštro naglasio generalu Valeryju Gerasimovu, svom načelniku stožera, da će se ruske snage morati pripremiti za ukrajinske "provokacije". To je jasan pokazatelj njegove namjere da iskoristi ili proizvede bilo kakve takve incidente kako bi objavio da Volodimir Zelenski ne misli ozbiljno po pitanju mira i odbio loptu natrag u dvorište Kijeva, potičući daljnje zahtjeve prema Ukrajini iz Bijele kuće.

Iako nije izravno odbacio Putinovo primirje, ukrajinski predsjednik ga je s pravom optužio da ga koristi za "igranje ljudskim životima". Vidjet ćemo hoće li se ovaj prekid vatre održati makar i kratko. Ali Bijeloj kući bi bilo dobro da to promatra kao propagandnu igru ​​kakva ona zapravo i jest i kao snažan pokazatelj Putinove potrebe da zadrži Trumpa angažiranim. Trenutačno se čini da batina Trump-Rubio djeluje bolje od mrkve.

