Stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila komentirao je rat u Ukrajini i poručio da će sve sankcije nametnute Rusiji sigurno na duži rok naštetiti ekonomiji Rusije.

"Sigurno neće imati odmah učinak, ali hoće s odmakom. Zapad mora nešto učiniti i to čini ovim putem sankcijama. One nemaju učinak na Putinovu politiku prema Ukrajini", rekao je Cvrtila za RTL Danas.

Rat u Ukrajini se ne smiruje, a NATO šalje dodatne trupe na istočne granice. "To je logično, procjene su takve da bi mogle biti ugrožene najistočnije članice NATO-a. Možda ne izravno nekom vojnom prijetnjom, ali s obzirom na priljev izbjeglica i nestabilnu situaciju u Ukrajinu, logično je da se postave snage NATO-a u taj prostor za svaki slučaj. Možda neće biti potrebe za intervencijama, ali to je jedna vrsta sigurnosti i davanja osjećaja sigurnosti građanima tih država. Putina to ne zabrinjava, ranije je NATO i njegovo širenje označio glavnom prijetnjom za nacionalnu sigurnost Rusije", poručio je Cvrtila.

Posezanje za kemijskim oružjem

U međuvremenu, američki predsjednik Joe Biden dolazi u Poljsku. Cvrtila njegov posjet smatra "logičnim" budući da je Poljska primila najveći broj izbjeglica te je "žestok protivnik Rusije".

Komentirao je rusku upotrebu kemijskog oružja. "Kako će se stvari odvijati lošije po Rusiju, povećava se vjerojatnost da će ona upotrebljavati određena oružja koja će biti lokalno upotrijebljena, ali će imati strašan psihološki učinak. To može biti kemijsko oružje, biološko, ili neka druga vrsta oružja za masovno uništavanje. Reakcija Zapada? Nažalost, u ovom trenutku oni mogu samo upozoravati i osuđivati", kazao je. Dodao je da bi Rusi mogli početi koristiti kemijsko oružje "ako procijene da nisu ostvarili vojne ciljeve na terenu".

"Oružje se može koristiti kao jaki psihološki pritisak i izazivanje straha, što bi vjerojatno značilo dodatne migracije i izbjeglištvo unutar Ukrajine, pa i izvan same Ukrajine. Mogli bi upotrijebiti to oružje ograničeno, da izazovu povećani strah, ali naravno, upotrijebit će ga na onom području koje trebaju vojnu pobjedu", smatra stručnjak.

Koliko će rat trajati?

Upitan koliko bi rat mogao trajati, Cvrtila je kazao: "Nažalost, dugo".

"Rat se može zaustaviti tako da netko pobijedi na terenu, a nitko zasad ne pobjeđuje. Može se zaustaviti određenim političkim pritiscima koji bi mogli imati utjecaja na onoga koji je pokrenuo agresiju; vidjeli smo da to isto tako nije uopće opcija. Treća je opcija da se nešto promijeni u Kremlju - to je isto jako malo vjerojatno. Četvrta, pregovori koji bi došli do određene razine sporazumijevanja, prije svega za prekid vatre, pa onda određena politička, vojna i ostala rješenja koja bi bila dio nekog sporazuma. Vidimo da smo jako daleko od toga. Prema tome, mislim da smo nažalost daleko i od kraja rata", zaključio je Cvrtila.

