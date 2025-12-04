Vladimir Putin odobrio atentat na Otoku: Novičok u parfemu završio kod majke troje djece

Vladimir Putin je "moralno odgovoran" za smrt Dawn Sturgess (44) - od novičoka donesenog iz Rusije u Veliku Britaniju u bočici parfema Nina Ricci, pokazalo je novo izvješće. Dawn se poprskala vojnim nervnim otrovom i srušila u svom stanu u Amesburyju. Nesretna žena našla se u unakrsnoj vatri "skandaloznog namjernog napada na tlo Velike Britanije - orkestriranog od strane Kremlja".

Britanska vlada prethodno je okrivila Rusiju za pokušaj atentata bivšeg špijuna Sergeja Skripala i njegovu kćer Juliju u Salisburyju u ožujku 2018. godine, piše Metro.co.uk.

No sada je istraga smrti Dawn Sturgess - koju je 2021. naložila bivša ministrica unutarnjih poslova Priti Patel i koja se vodila sedam tjedana između listopada i prosinca prošle godine - potvrdila to uvjerenje, zaključujući danas da je ruski predsjednik odobrio ovaj napad.

Djelovali po uputama Putina

"Petrov, Boširov i Fedotov bili su članovi operativnog tima unutar GRU-a - ruske obavještajne vojne agencije odgovorne za prikupljanje stranih obavještajnih podataka", rekao je Lord Hughes, koji stoji iza dugo očekivane istrage o Sturgess.

"Siguran sam da su, provodeći napad na Sergeja Skripala, djelovali po uputama. Zaključio sam da je operacija atentata na Skripala morala biti odobrena na najvišoj razini, od strane predsjednika Putina. Svi koji su sudjelovali u pokušaju atentata - ne samo Petrov, Boširov i Fedotov, već i oni koji su ih poslali i svi ostali koji su dali odobrenje… bili su moralno odgovorni za smrt Dawn Sturgess. Raspoređivanje visokotoksičnog nervnog otrova u prometnom gradu bio je zapanjujuće nepromišljen čin", rekao je i dodao:

"Rizik da bi i drugi osim predviđene mete, Sergeja Skripala, mogli biti ubijeni ili ozlijeđeni bio je sasvim predvidljiv. Rizik je u potpunosti uvećan ostavljanjem bočice novičoka kamuflirane u parfem u gradu", rekao je.

Juliji je parfem nesvjesno dao dečko

Skripal i njegova kći preživjeli su trovanje, kao i Sturgessin dečko Charlie Rowley, koji joj je nesvjesno dao bočicu s "dovoljno otrova da ubije tisuće ljudi“.

Svi članovi ruske vojne obavještajne službe GRU vjerojatno se nikada neće suočiti s pravdom – i nisu dali iskaze na zatvorenoj istrazi – budući da ruski ustav ne dopušta izručenje svojih građana, malo je vjerojatno da će ikada izaći pred sud. Dvojica glavnih osumnjičenika prethodno su dali intervju ruskim državnim medijima, za koje su rekli da su samo kratko bili u Velikoj Britaniji kako bi posjetili katedralu u Salisburyju.

Napad na bivšeg ruskog časnika vojne obavještajne službe bio je "namjeran". Lord Hughes potvrdio je da postoji "jasna veza" između Skripala i Rusije te motiv za njegovo ubojstvo nakon što je uhićen zbog špijunaže u ime Ujedinjenog Kraljevstva. Naime, regrutiran je kao dvostruki agent.

Što se dogodilo s Dawn Sturgess?

Sturgessin partner poklonio joj je malu bočicu onoga što je bilo označeno kao parfem Nina Ricci – za koji istraga vjeruje da je bio mjesto gdje su ruski agenti pohranili novičok i koristili ga za polijevanje Skripalovih ulaznih vrata. Pumpom ga je poprskala po zapešćima. Moguće je da je i udahnula neke od para tvari. Nekoliko sati kasnije, teško se razboljela. Više od tjedan dana kasnije, 8. srpnja, umrla je.

Utvrđeno je da je uzrok hipoksična ishemijska ozljeda mozga i intrakranijalno krvarenje u mozgu - sve se pripisuje trovanju novičokom. U ranoj fazi istrage, obitelj žrtve dovela je u pitanje je li joj se život mogao spasiti.

Istraga je zaključila da je primila potpuno odgovarajuću medicinsku skrb - od osoblja hitne pomoći i liječnika u bolnici - te da nije bilo šanse da je preživjela.

Je li Ujedinjeno Kraljevstvo moglo spriječiti napad?

U izvješću su navedeni brojni državni propusti – od upravljanja Skirpalom kao razmijenjenom bivšom zatvorenicom do obuke hitnih službi koje su poslane u Sturgessin stan u satima nakon što je otrovana. Lord Hughes utvrdio je da vlada nije provela "dovoljne, redovite" pisane procjene o riziku od napada na njegov život usmjerene iz najviših krugova Kremlja.

Bivši ruski časnik vojne obavještajne službe – koji je djelovao kao dvostruki agent za Ujedinjeno Kraljevstvo tijekom 1990-ih i ranih 2000-ih – mogao je biti spašen od pokušaja atentata samo da mu je vlada dala potpuno novi identitet i sakrila ga, prekinuvši sve kontakte s njegovom obitelji.

Trojica ruskih putnika letjela su iz Moskve u London 2. ožujka 2018. – Aleksandar Petrov, Ruslan Boširov i Sergej Fedotov. Istraga je potvrdila da su njihovi pravi identiteti Aleksandr Miškin, Anatolij Čepiga i Denis Sergejev.

I Petrov i Boširov bili su svjesni da bi i drugi mogli dodirnuti kvaku na ulaznim vratima Sergeja Skripala - posebno njegova kći Julija, koja je u to vrijeme boravila u kući.

Ubojice su sa sobom u Salisbury ponijele bocu Nina Ricci s novičokom proizvedenim u Rusiji, a kasnije su je bacile prije nego što su pobjegle iz Salisburyja 4. ožujka. Istraga je utvrdila da oboje nisu imali obzira prema smrti koja je uslijedila.

