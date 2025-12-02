FREEMAIL
UZNEMIRUJUĆE! /

Brutalna snimka: Rusi klicali kako im se sviđa u Ukrajini, a onda ih je pogodio projektil

Brutalna snimka: Rusi klicali kako im se sviđa u Ukrajini, a onda ih je pogodio projektil
Foto: X/wartranslated/screenshot

Snimka se prekida u trenutku kada je njihov kamion pogođen ukrajinskim oružjem

2.12.2025.
7:33
Tajana Gvardiol
X/wartranslated/screenshot
Na društvenim mrežama pojavila se stravična snimka koja se prekida u trenutku kada su ruski vojnici, koji su je i snimali, pogođeni projektilom. Snimka se prekida u trenutku kada je njihov kamion pogođen ukrajinskim oružjem.

Dvojica muškaraca upravo su dostavili streljivo i hranu svojim vojnicima na neotkrivenoj lokaciji.

Po povratku, voze se cestom gdje nailaze na zapaljene ostatke vojnih vozila. Vozila su pogodili kamikaze dronovi i čini se da nema preživjelih. Iz njih se vidi plamen i dim. 

Vozačev pratitelj snima događaje iz kabine, dok istovremeno komentira.

'Mogli bi i mi slično izgorjeti'

"Vozim se sa Slushom. Vraćam se s misije prijevoza namirnica i mina. Ovdje na putu smo naišli na kolege koje je opekao FPV, pa bismo i mi mogli slično izgorjeti. Posvuda je cijelo groblje spaljenih vozila.  Također, pukla nam je sajla, 'Slush' ubrzava, mijenja brzine i pritišće papučicu gasa", kaže pa dodaje:

"Opet hvata volan, nema hidraulike, zajedno skrećemo u oštrim zavojima. Ukratko, tako stvari stoje, ali u redu je, sviđa nam se", kaže.

Čim je izgovorio te riječi, eksplozija je prolomila kabinu straga i snimka se prekinula.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'

RusijaUkrajinaRuski VojniciProjektilSnimkaDruštvene Mreže
najčitanije
