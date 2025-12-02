Brutalna snimka: Rusi klicali kako im se sviđa u Ukrajini, a onda ih je pogodio projektil

Na društvenim mrežama pojavila se stravična snimka koja se prekida u trenutku kada su ruski vojnici, koji su je i snimali, pogođeni projektilom. Snimka se prekida u trenutku kada je njihov kamion pogođen ukrajinskim oružjem.

Dvojica muškaraca upravo su dostavili streljivo i hranu svojim vojnicima na neotkrivenoj lokaciji.

Armed Russian troops were moving illegally through Ukrainian territory, passing the burnt-out vehicles of their "colleagues". “It’s alright, we’re used to it,” the man filming remarks, seconds before an explosion cuts him off. pic.twitter.com/9UTZizVLLv — WarTranslated (@wartranslated) December 1, 2025

Po povratku, voze se cestom gdje nailaze na zapaljene ostatke vojnih vozila. Vozila su pogodili kamikaze dronovi i čini se da nema preživjelih. Iz njih se vidi plamen i dim.

Vozačev pratitelj snima događaje iz kabine, dok istovremeno komentira.

'Mogli bi i mi slično izgorjeti'

"Vozim se sa Slushom. Vraćam se s misije prijevoza namirnica i mina. Ovdje na putu smo naišli na kolege koje je opekao FPV, pa bismo i mi mogli slično izgorjeti. Posvuda je cijelo groblje spaljenih vozila. Također, pukla nam je sajla, 'Slush' ubrzava, mijenja brzine i pritišće papučicu gasa", kaže pa dodaje:

"Opet hvata volan, nema hidraulike, zajedno skrećemo u oštrim zavojima. Ukratko, tako stvari stoje, ali u redu je, sviđa nam se", kaže.

Čim je izgovorio te riječi, eksplozija je prolomila kabinu straga i snimka se prekinula.

