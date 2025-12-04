Bivši američki marinac prebio čuvare u Rusiji, produljena mu kazna zatvora

Bivši američki marinac Robert Gilman osuđen je u srijedu na ruskom sudu za novi napad na zatvorsko osoblje i osuđen na još dvije godine zatvora, gdje mu sada prijeti ukupno 10 godina, izvijestili su državni mediji.

Foto: Profimedia

Novinska agencija TASS citirala je njegovu odvjetnicu Irinu Bražnikovu, koja je rekla da se neće žaliti, piše Reuters. Gilman, bivši američki marinac, prvi put je zatvoren 2022. zbog napada na policajca dok je bio pijan, a kazna mu je produljena 2024. nakon daljnjih osuda za napad na zatvorske službenike i državnog istražitelja. Najnovije optužbe odnosile su se i na napad na zatvorsko osoblje, što Gilman nije porekao.

List Kommersant citirao je Gilmana koji je rekao da je počeo kršiti zatvorska pravila nakon što mu je prijetio premještaj iz pritvorskog centra u gradu Voronježu - gdje je, kako je rekao, bio dobro tretiran i mogao je primati pakete od rodbine - u zatvor s maksimalnim osiguranjem.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Od marinca pa učitelja do zatvorenika

Gilman, koji je postao učitelj engleskog jezika nakon služenja u marincima, jedan je od najmanje devet Amerikanaca koji su još uvijek iza rešetaka u Rusiji nakon američko-ruske razmjene zatvorenika 2024. i ranije ove godine. Među njima su još dvojica muškaraca s povijesti u američkoj vojsci: Michael Travis Leake, bivši padobranac osuđen za krijumčarenje droge, i bivši narednik Gordon Black, proglašen krivim za krađu od svoje djevojke Ruskinje i prijetnju ubojstvom.

Gilmanovi pristaše kažu da njegov slučaj ima sličnosti sa slučajem drugog bivšeg marinca, Trevora Reeda, koji je 2019. u Rusiji osuđen za ugrožavanje života dvojice policajaca dok je bio pijan. Reed je oslobođen u razmjeni zatvorenika 2022. godine.

Gilmanovi pristaše u Sjedinjenim Državama kažu da je bio bolestan kada je prvi put uhićen i da je dok je bio u zatvoru bio isprovociran na radnje koje su dovele do daljnjih optužbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija predstavila raketu neograničenog dometa, Putin poslao poruku: 'Ovo nema nitko na svijetu'