Putin objavio uvjet za kraj rata, stigao mu odgovor iz Ukrajine: 'Nijedna razumna osoba...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin udvostručio je svoje ključne zahtjeve za okončanje rata u Ukrajini, rekavši da će Rusija položiti oružje samo ako se ukrajinske trupe povuku s teritorija koje Moskva smatra svojima.

Putin se dugo zalagao za pravno priznavanje ukrajinskih teritorija koje je Rusija silom zauzela. Među njima su Krimski poluotok anektiran 2014. godine i istočna regija Donbas, koju je Moskva sada većim dijelom okupirala.

U razgovoru s novinarima tijekom posjeta Kirgistanu, Putin je optužio Kijev da se želi boriti "do posljednjeg Ukrajinca", što je, tvrdi, i Rusija "u načelu" spremna učiniti. Ponovio je svoje stajalište da Rusija preuzima inicijativu na bojnom polju i da će borbe završiti tek kada se ukrajinske trupe povuku iz Donbasa, objedinjeni naziv za Lugansku i Donjecku regiju, prenosi BBC.

"Ako se ne povuku, to ćemo postići silom oružja", poručio je u četvrtak ruski diktator.

Odgovor Kijeva

No, sporo rusko napredovanje u istočnoj Ukrajini dolazi uz velike ljudske žrtve. Prema američkom Institutu za proučavanje rata, ovim tempom bi Moskvi trebale gotovo dvije godine da zauzme ostatak Donjecke regije.

Kijev je isključio mogućnost prepuštanja dijelova Donbasa koje još uvijek drži, jer nagrađivanje Rusije za agresiju nije opcija. Govoreći nakon Putinovog obraćanja, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija "prezire" napore da se "rat istinski okonča".

Da Zelenski neće potpisati nikakav dokument kojim bi se odrekao ukrajinskih teritorija u zamjenu za mir dok je na dužnosti, poručio je u četvrtak i voditelj njegova Ureda te glavni ukrajinski pregovarač Andrij Jermak u intervjuu za The Atlantic.

Jermak ističe da će Zelenski u sljedećoj fazi pregovora o okončanju rata povući crvenu liniju kod najspornijeg pitanja - ruskog zahtjeva za suverenim teritorijem Ukrajine.

"Nijedna razumna osoba ne bi potpisala dokument o odricanju teritorija", poručio je Jermak, šef kabineta ukrajinskog predsjednika, glavni pregovarač i jedan od njegovih najbližih suradnika tijekom rata.

"Dok god je Zelenski predsjednik, nitko ne bi trebao računati na to da ćemo se odreći teritorija. On neće to potpisati. Ustav to zabranjuje. Nitko to ne može učiniti osim ako ne želi ići protiv ukrajinskog ustava i ukrajinskog naroda", dodao je Jermak.

Ukrajinci će za sljedeći krug pregovora oštro ograničiti prostor dostupan pregovaračima za postizanje mirovnog sporazuma. Iako su pregovarači posljednjih dana postigli napredak prema sporazumu, i dalje je sporno pitanje teritorija gdje su zaraćene strane zauzele suprotne stavove.

Rusija je prvi put zauzela dijelove Ukrajine 2014. kada je pripojila Krim u brzom otimanju zemlje. U rujnu 2022., Putin je tvrdio da će četiri regije južne i istočne Ukrajine - Donjeck, Lugansk, Zaporižje i Herson, koje čine oko 15 posto teritorija zemlje, "zauvijek biti dio Rusije". Kremlj je zatim organizirao referendum kako bi odobrio aneksiju spomenutih regija i definirao ih kao ruski teritorij prema ruskom ustavu.

Mirovni pregovori

Problem za Putina je što Ukrajina još uvijek kontrolira velike dijelove Donjecka, Hersona i Zaporižja. Ruska vojska se gotovo četiri godine bori kako bi silom zauzela sve te regije, a najintenzivnije bitke vode se oko Donjecka, dijela industrijskog srca Ukrajine. Ukrajinske snage su se ukopale kako bi obranile područja Donjecka koja još uvijek kontroliraju, gradeći utvrde i koristeći oružje koje je uspjelo zadržati osvajače. Putin je pokušao preuzeti kontrolu nad tim teritorijem putem pregovora, nudeći zaustavljanje ruskog napada ako ga Ukrajina preda bez borbe.

Novi Putinovi zahtjevi za teritorijem uslijedili su u tjednu intenzivnih pregovora. Izaslanici SAD-a i Ukrajine su u nedjelju u Ženevi raspravljali o američkom mirovnom prijedlogu, koji u velikoj mjeri pogoduje Rusiji. Plan je uključivao zahtjev da Ukrajina ustupi teritorij u Donjecku, što su ukrajinski pregovarači odbacili.

U utorak se nastavilo raditi na sporazumu u Abu Dhabiju što je rezultiralo prijedlogom koji "ne proturječi našim interesima i uzima u obzir naše crvene linije", dodao je Jermak. Dodao je da je u pregovorima samo nekoliko pitanja ostavljeno po strani o kojima će odlučivati predsjednici Ukrajine i SAD-a, uključujući sve točke vezane uz ukrajinski teritorij.

Zelenskijev tim zatražio je sastanak s Trumpom ovog vikenda kako bi razgovarali o prijedlogu. No, predsjednik je odlučio prvo poslati svog izaslanika Stevea Witkoffa u Moskvu kako bi s Kremljem razgovarao o revidiranim uvjetima mirovnog sporazuma. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u utorak je dao do znanja da će se Moskva čvrsto držati svojih temeljnih zahtjeva, koji već dugo uključuju njezine teritorijalne pretenzije na Donjeck i druge regije istočne i južne Ukrajine.

