Pokušaji narušavanja američko-ruskih pregovora o Ukrajini dosegli su novu razinu, ili bolje rečeno, dotaknuli su dno. Protivnicima dogovora ostao je još samo jedan 'metak', i to onaj u vidu diskreditacije Trumpovog tima. očima. No, na kraju im se upravo taj pokušaj, obio o glavu, za RIA Novosti piše analitičar, Pjotr Akopov.

Objava prisluškivanih razgovora između savjetnika ruskog predsjednika Jurija Ušakova, ruskog pregovarača Kirila Dmitrijeva i Trumpova posebnog izaslanika Stephena Witkoffa bila je zamišljena tako da diskreditira potonjeg u očima američkog predsjednika.

Ti su razgovori, prema pisanju RIA Novosti, trebali diskreditirati Witkoffa u očima američkog predsjednika, predstavljajući ga kao “korisnog idiota Kremlja” koji zapravo radi za rusku stranu. Umjesto da bude smijenjen, Witkoff će ponovno otputovati u Moskvu na sastanak s Putinom. Štoviše, vrlo je moguće da će s njim putovati i Jared Kushner, Trumpov zet, koji je “uključen u proces”.

Witkoff i Kushner stižu u Moskvu

Trumpov sin Donald Jr. podupro je tezu da je objava snimke pokušaj sabotiranja mirovnog dogovora, dodavši: “Sasvim je jasno da gotovo svi Witkoffovi kritičari žele da bilo kakav mirovni sporazum s Ukrajinom propadne... Dosta!”

Nema sumnje da i Trump dijeli to mišljenje. Kada su ga pitali je li zabrinut zbog tvrdnji da je Witkoff “previše proruski”, odgovorio je: “To je normalno, jer mora pridobiti Ukrajinu, mora pridobiti Rusiju. To je posao pregovarača.”

Drugim riječima, Trump nastavlja gurati svoju liniju: ponavlja da Ukrajina mora postići dogovor. Produžio je rok Kijevu za donošenje odluke, koji je istekao danas, ali je odbio hitno se sastati sa Zelenskim, kako su Ukrajinci inzistirali (planirajući doći s europskim čelnicima).

Sastanak se, kako je Trump objasnio, neće održati prije nego što “sporazum postane konačan ili bude u završnoj fazi”. Sada sve ovisi o tome koju će verziju Witkoff donijeti u Moskvu - onu izvornu, na kojoj je Rusija pristala pregovarati, ili izmijenjenu, dogovorenu tijekom američkih razgovora s Ukrajincima i Europljanima u Ženevi, navodi ruski analitičar.

“Nema smisla da Witkoff leti u Moskvu, posebno s Jaredom Kushnerom (Trumpovim zetom), kako bi Vladimiru Putinu prenio što Europljani i Ukrajinci govore”, piše Akopov.

Plan koji Rusi ne bi prihvatili ni kao osnovu

Iz mirovnog plana za Ukrajinu posljednjim Trumpovim 'dotjerivanjem' izbačene su točke o povlačenju ukrajinske vojske iz Donbasa, zabrani pristupanja Ukrajine NATO-u te nekoliko drugih važnih odredbi, poput pitanja ruske imovine.

Jasno je da Putin takav plan neće prihvatiti ni kao osnovu za pregovore, ali jednako je jasno da ga Trump neće odobriti za predstavljanje Putinu, smatra Akopov.

Sve vodi na zaključak da je Ukrajina u kolotečini. Washington i Kremlj igraju po staroj "špranci": Trump predloži mirovni plan koji odgovara Rusima, zatim ga 'dotjera' da svijetu ne djeluje toliko proruski, a onda Rusi takav kompromisni sporazum, koji ne vodi porazu Kijeva, odbace i sve kreće ispočetka.

Trumpu ne treba Witkoffova pomoć, pišu RIA Novosti, američki predsjednik već dovoljno dobro poznaje 'crvene linije' Rusije i pamti o čemu je ranije razgovarao s Putinom u Anchorageu.

Vraćati situaciju na početak godine, čime bi se izbrisalo sve što je Witkoff do sada postigao kroz više posjeta Moskvi, nije u Trumpovu interesu, navodi Akopov te dodaje kako je lideru zapada u interesu iskoristiti niz povoljnih okolnosti poput korupcijskog skandala u Ukrajini, europske probleme s financiranjem Ukrajine, rusku ofenzivu te izvršiti pritisak na Kijev i EU.

Hoće li to učiniti, vrijeme će pokazati - Witkoff i Kushner očekuju se u Moskvi idućeg tjedna.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'