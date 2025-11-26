Procurio razgovor Trumpovog izaslanika i Putinovog čovjeka: 'Predsjednik će mi dati prostora da postignem dogovor'

Ako je dosad bilo nejasno podrijetlo američkog mirovnog prijedloga za Ukrajinu, koji je nosio ruski potpis, sada je situacija mnogo jasnija. Ključnu ulogu u naglom zaokretu Washingtona prema Moskvi odigrao je američki izaslanik Stevea Witkoffa i njegova bliska veza s Rusima, piše Sky News.

Pojavio se transkript telefonskog razgovora održanog 14. listopada između Stevea Witkoffa, posebnog izaslanika Donalda Trumpa za mirovne misije, i Jurija Ušakova, najvišeg savjetnika Vladimira Putina za vanjsku politiku.

Razgovor je trajao oko pet minuta. Bloomberg u izvješću otkriva detalje razgovora; između ostalog navodi kako je američki izaslanik savjetovao ruskog dužnosnika o tome kako postupati s Donaldom Trumpom. Witkoff je, u telefonskom razgovoru, obavijestio Ušakova o nadolazećem posjetu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Bijeloj kući te predložio da Putin razgovara s Trumpom prije tog susreta.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Korisni idiot'

Prema transkriptu razgovora Witkoff je rekao: "Predsjednik će mi dati mnogo prostora i diskrecije da postignem dogovor." Situaciju je usporedio s Trumpovim mirovnim planom za Gazu od 20 točaka, sugerirajući da bi "možda mogli učiniti isto s vama".

Witkoff je nakon tih razgovora sa svojim ruskim kolegama sastavio kontroverzni mirovni prijedlog, a Sjedinjene Države su zatim izvršile pritisak na Ukrajinu da ga prihvati. SkyNews navodi da izvješće nudi nimalo laskavu sliku Trumpova izaslanika, prikazujući ga kao svojevrsnog korisnog idiota.

Djelovanjem Stevea Witkoffa ojačana je prijetnja koju Moskva predstavlja Ukrajini i sigurnosnoj arhitekturi Zapadne Europe. Također postavlja se pitanje o njegovom angažmanu s Rusima, kao i zabrinutost zbog potencijalno katastrofalnih posljedica.

Unatoč svemu tome, Trump ponovno šalje Witkoffa u Moskvu na daljnje razgovore s ciljem rješavanja zastoja između Ukrajine i Rusije. Trump vjeruje kako su vrlo blizu" dogovoru te da će zaustavljanje rata biti lakše nego u prethodnim pokušajima.

Prvorazredni skandal

S druge strane, Putin je Amerikancima dao malo ili nimalo ohrabrenja u vezi s njihovim planom, a Kijev je užasnut postupanjem Trumpovog izaslanika. U Ukrajini očajavaju zbog njegovog kontinuiranog angažmana, smatrajući da to mnogo govori o Trumpovoj perspektivi i tome gdje leži njegova lojalnost.

Witkoff bi u bilo kojoj drugoj administraciji bio smijenjen jer je nepopravljivo kompromitiran. U bilo koje drugo vrijeme to bi se smatralo prvorazrednim skandalom. No pod Donaldom Trumpom, čini se, skandal više nije ono što je nekad bio.

I dok Zelenski poručuje da je "Ukrajini i dalje potrebna obrambena podrška", Trump i Witkoff nastavljaju suradnju s Vladimirom Putinom. Čini se da je dinamika moći manje na strani Trumpa nego što se dosad mislilo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kovačević: 'Putin i Trump slažu se u dvije stvari - da je Ukrajina problem, a ne Rusija'