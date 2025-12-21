Peskov: 'Putin je spreman za razgovore s Macronom'

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov je u nedjelju rekao da se izgledi za mir u Ukrajini sigurno ne poboljšavaju europskim i ukrajinskim izmjenama američkih prijedloga, objavila je novinska agencija Interfax.

"Ovo nije prognoza", kazao je Ušakov novinarima. "Siguran sam da prijedlozi koje su izradili ili pokušavaju izraditi Europljani i Ukrajinci definitivno ne poboljšavaju dokument i ne poboljšavaju mogućnost postizanja dugotrajnog mira".

Europski i ukrajinski pregovarači raspravljaju o nizu izmjena američkog prijedloga sporazuma o okončanju gotovo četiri godine dugog rata, no nije poznato što se točno mijenja u odnosu na izvorne američke ideje.

Također, Kremlj je u nedjelju rekao da se "ne priprema" sastanak američkih, ukrajinskih i ruskih izaslanika iako se odvojeni pregovori o mogućem mirovnom rješenju odvijaju u Sjedinjenim Američkim Državama od petka, javlja AFP.

"Zasad nitko nije ozbiljno raspravljao o toj inicijativi i koliko je meni poznato, ona se ne priprema", kazao je Ušakov, prema ruskim novinskim agencijama.

Zelenski o trilateralnom sastanku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedjelju rekao da je Washington predložio da organizira trilateralan sastanak, pozivajući se na Rustema Umerova, jednog od ključnih pregovarača Kijeva koji je u petak otputovao u američki grad Miami.

Ovog vikenda se u američkoj saveznoj državi Floridi odvijaju pregovori predvođeni Steveom Witkoffom, posebnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, i Jaredom Kushnerom, Trumpovim zetom, s ukrajinskim i europskim predstavnicima na jednoj i ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevom na drugoj strani.

Dmitrijev je istaknuo da rasprave s Witkoffom i Kushnerom "konstruktivno napreduju" te da će se nastaviti u nedjelju, prema ruskim novinskim agencijama. Ušakov je ruskim novinarima u nedjelju još rekao da "nije vidio" američki prijedlog za rješavanje sukoba nakon sastanka između Washingtona te ukrajinskih i europskih predstavnika.

Dmitrijev "će se vratiti u Moskvu, podnijeti svoje izvješće, a potom ćemo raspraviti što ćemo sljedeće učiniti", kazao je savjetnik Kremlja.

Ukrajinski predsjednik je izrazio sumnju u potencijalne ishode eventualnog okruglog stola na kojem bi sudjelovale sve tri strane. "Nisam siguran bi li to donijelo išta novo", rekao je Zelenski novinarima u subotu, ističući da su prethodni sastanci u Turskoj ovog ljeta rezultirali samo razmjenama zarobljenika.

Putin je spreman na razgovore s Macronom

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je za razgovore s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom, rekao je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ruskoj državnoj novinskoj agenciji Ria Novosti, a ured francuskog predsjednika odmah je to pozdravio.

Putin vjeruje da se, ako postoji obostrana politička volja, na razgovore između njih dvojice može gledati samo pozitivno, rekao je Peskov.

U petak je Macron nakon europskog samita u Bruxellesu rekao da bi Europi i Ukrajini mogao biti koristan ponovni razgovor s Putinom kako bi se Europa izravno uključila u mirovne pregovore, umjesto da ih Sjedinjene Države same vode.

"U suprotnom mi samo pregovaramo s pregovaračima koji potom razgovaraju s Rusima, a to nije optimalno", rekao je francuski predsjednik.

Ukrajinci, Amerikanci i Europljani prošlu su nedjelju i ponedjeljak u Berlinu razgovarali o mirovnom rješenju za Ukrajinu, koju je Rusija napala prije gotovo četiri godine. U Miamiju su razgovori tijekom vikenda ušli u novi krug.

Američki pregovarači kane prenijeti rezultate iz Berlina ruskim predstavnicima. Ruski pregovarač Kirill Dmitriev pregovore je, nakon prvog kruga, opisao konstruktivnima.

Francusko predsjedništvo pozdravilo je objavu ruskog predsjednika Vladimira Putina o tomu da je "spreman" razgovarati s Macronom, dodavši da će se "u narednim danima" odlučiti o najboljim modalitetima realizacije.

"Dobro je to što je Kremlj dao svoje javno odobrenje za ovakav pristup. Stoga ćemo u narednim danima odlučiti o najboljem načinu na koji ćemo to ostvariti", objavila je Elizejska palača.

'Tvrdoglavost Putina'

Pariz je naglasio da će se svi razgovori s Moskvom voditi "u potpunoj transparentnosti" u odnosu na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i druge Europljane te da je njegov cilj i dalje postizanje "čvrstog i trajnog mira" za ukrajinski narod.

"Invazija na Ukrajinu i tvrdoglavost predsjednika Putina okončali su svaku mogućnost dijaloga" u zadnje tri godine, dodala je Elizejska palača.

"Sada kada izgledi za prekid vatre i mirovne pregovore postaju jasniji, ponovno je korisno razgovarati s Putinom", dodaje se.

Macron i Putin razgovarali su telefonom 1. srpnja, prvi put u tri godine. Ali u to vrijeme mogli su samo konstatirati razlike u stajalištima.

