U Kremlju održan maratonski sastanak od pet sati: Putin nije dobro reagirao na američke prijedloge

Rusija i SAD nisu postigle kompromis o mogućem mirovnom sporazumu za okončanje rata u Ukrajini nakon petosatnog sastanka u Kremlju između ruskog predsjednika Vladimira Putina i glavnih izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa, priopćeno je u srijedu iz Kremlja.

Putin je u Moskvi razgovarao sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, Trumpovim posebnim izaslanikom, a razgovori su trajali do iza ponoći. Putinov savjetnik za vanjsku politiku Jurij Ušakov izjavio je da "kompromisi još nisu pronađeni” te da je pred dvjema stranama "puno posla".

Ušakov je rekao da je Putin negativno reagirao na dio američkih prijedloga te da sastanak Putina i Trumpa trenutačno nije planiran. Ocijenio je da su razgovori bili konstruktivni i da postoje velike mogućnosti za gospodarsku suradnju. Dodao je da se razgovaralo i o "teritorijalnom problemu", odnosno zahtjevima Moskve u Donbasu.

Kaos u Ukrajini

Trump je uoči sastanka izjavio da njegovi izaslanici borave u Rusiji kako bi pokušali pronaći rješenje, ocijenivši rat u Ukrajini "kaosom" i navodeći da mjesečno pogine 25.000 do 30.000 ljudi. U studenome je procurilo 28 američkih nacrta mirovnih prijedloga, što je izazvalo zabrinutost Ukrajine i europskih zemalja. Europske države potom su izradile protuprijedlog, a SAD i Ukrajina su izjavile da su dogovorile "ažurirani i usavršeni mirovni okvir".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u Dublinu da će ishod ovisiti o razgovorima u Moskvi te upozorio da se ne smiju voditi "igre iza leđa Ukrajine". Izrazio je bojazan da bi SAD mogao izgubiti interes za mirovni proces.

Putin je prije susreta s Witkoffom poručio da Rusija ne želi rat s Europom, ali da bi se eventualni sukob završio brzo. Zaprijetio je da bi Ukrajini mogao prekinuti pristup moru zbog napada dronovima na tankere ruske "flote u sjeni", dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha ocijenio da te izjave pokazuju kako Kremlj nije spreman okončati rat.

