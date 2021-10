Tijekom posljednjeg desetljeća, Putinova ponovno oživljena Rusija bila je stalna briga mnogih na Zapadu. Ali te zabrinutosti nisu neutemeljene. Nepobitno je da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i najužem krugu njegovih suradnika porasla podrška Rusa tijekom tog razdoblja. Bilo da se radilo o anektiranju dijelova druge države, podršci diktatoru u stranom ratu ili trovanju disidenata na ruskom tlu, Putinov Kremlj više ne treba blagonaklonost Zapada koja je Moskvi omogućila postupni rast ratobornosti, piše CNN.

Svijet se podsjetio na to otkako su cijene plina počele rasti u cijeloj Europi zbog smanjene opskrbe ruskim plinom te nakon što je Putin počeo raskidati ionako labave diplomatske veze Rusije s NATO-om. CNN ističe da su kreatori politike Zapada pogrešno pročitali Putina i ignorirali njegovu spremnost da upotrijebi oružje koje mu je na raspolaganju.

Zalihe plina kao moćno oružje

Energetska kriza u cijeloj Europi otkriva vrlo moćan alat koji Rusija ima na raspolaganju u odnosu s Europom - zalihe plina. Nije tajna da se mnoge europske zemlje, uključujući Njemačku, oslanjaju na ruske isporuke prirodnog plina. Nedavne nestašice su potvrdile ne samo ekonomske, nego i geopolitičke rizike te ovisnosti. Analitičari smatraju da bi Rusija mogla i povećati izvoz plina te omogućiti njegovo skladištenje prije početka zime, čime bi se smanjili troškovi i smirili živci.

Iz ruske perspektive pitanje glasi: Zašto bismo to učinili? Moskva još uvijek čeka njemačko regulatorno odobrenje za Sjeverni tok 2 , kontroverzni plinovod koji bi povezivao Rusiju s Njemačkom te osigiravao opskrbu plinom Zapadnoj Europi.

"Ako njemački regulator sutra preda svoje odobrenje, isporuka 17,5 milijardi kubnih metara počet će prekosutra", izjavio je Putin u četvrtak , okrivljujući energetsku politiku EU za nedavnu plinsku krizu i visoke cijene.

Rusija sada može otvoreno prozivati Zapad

Sjeverni tok 1 je kontroverzan jer ga mnogi vide kao geopolitički projekt Moskve, a taj strah nije ublažio potpredsjednik ruske vlade Aleksandar Novak kada je ranije ovoga mjeseca izjavio da bi "brza certifikacija" pomogla smirivanju trenutne situacije. Osim financijskih i geopolitičkih prednosti koje mogu proizaći iz oslanjanja Europe na ruski plin, to također pomaže Kremlju u političkom narativu koji se vremenom razvio u Rusiji: Zapad stalno krivo shvaća.

"U srži tog narativa je da Europa i Zapad moraju preispitati svoje pokvarene politike, bilo da se radi o energetici, stranoj intervenciji ili izgradnji nacije", kazao je za CNN Oleg Ignatov, ruski analitičar.

"Prije deset godina, ovaj je argument više bio obrambeni, jer se Kremlj želio zaštititi od kritika zapadnih vlada i nevladinih organizacija. Ali sada Rusija može tvrditi da je zapadna politika toliko jako propala u Libiji, Siriji i nedavno u Afganistanu da je ruski pristup zapravo bio ispravan cijelo vrijeme", dodao je Ignatov.

Putin koristi prilike koje mu pruža 'naivni' Zapad

Zapadni neuspjeh i ruski uspjeh, naravno, relativni su prioriteti svake strane. Putin je svojedobno rekao kako je pad Sovjetskog Saveza "najveća geopolitička tragedija 20. stoljeća". Kada tomu pridodate Putinovo ponašanje u proteklom desetljeću - aneksiju Krima, raskrinkavanje Zapada zbog negiranja ruskih zasluga u vojnim akcijama u Siriji ili poticanja napetosti između NATO-a i Turske - postaje mu lako graditi imidž lidera koji nastoji vratiti ponos svojoj zemlji i iskorištava prilike koju mu pružaju njegovi naivni međunarodni kolege.

"Od svršetka Hladnog rata, mnogi iz Putinove generacije vjerovali su kako su i dalje u političkom ratu sa Zapadom", kaže za CNN Mark Galeotti s počasni profesor Sveučilišta Lonodn.

"Taj je stav posebno zaoštren nakon aneksije Krima 2014. i zato sada Rusiju opuštenije može razmještati trupe na granice, širiti dezinformacije i progoniti političke disidente", ističe Galeotti dodajući kako je Rusija zapravo "izuzetno neugodna za Zapad, ali mu nije prevelika prijetnja".

Putin se prikazuje kao nedodirljivi moćnik

Neki tvrde da su Putinove prijetnje ograničenog dometa učinile prilično nejasnom politiku Zapada prema ruskoj agresiji tako da Putin može raditi što hoće s vrlo malo posljedica. Logika je sljedeća: Ruski agenti truju bivšeg ruskog špijuna na tlu velike Britanije. To je, naravno, strašno i nedopustivo, ali ne predstavlja veliku stvarnu prijetnju Ujedinjenom Kraljevstvu. Mnogo veća bi prijetnja bila bi sankcije pojedincima bliskima Putinu. Rusija također kaže da bi Berlin mogao ublažiti krizu opskrbe prirodnim plinom ako ubrza izdavanje regulatornog odobrenja za Sjeverni tok 2. Sve to ide na ruku Putinu, jer mu omogućuje da prikazuje te događaje kao dokaz da je nedodirljivi moćnik kojemu zapad ne može ništa.

Stoga je mogao u četvetak navečer i osuditi SAD zbog "nereda" koji je stvorio povlačenjem iz Afganistana.

'Nejedinstvo NATO-a najveći mu je poklon'

"Rusija postaje sve otvorenija i izravnija. Kad koristi europsku plinsku krizu da silom provede svoj projekt plinovoda Sjeverni tok ili prekida preostale veze s NATO -om, to čini otvoreno i više se ne pretvara da radi na izgradnji dobrih odnosa sa Zapadom. To je isti obrazac koji vidimo unutar Rusije - pojačana represija je sada očita i ubrzava se, jer Kremlju više nije stalo", kaže Keir Giles, autor knjige "Kako Rusija ide svojim putem".

"Putin je oportunist. Razjedinjenost NATO -a najveći je poklon koji može primiti", kaže Riho Terras, bivši zapovjednik obrambenih snaga Estonije. "Njemačko oslanjanje na ruski plin problem je za nas koji dijelimo granicu jer podriva jedinstvo. Brexit bi mogao biti dobar za Ujedinjeno Kraljevstvo, ali postavlja pitanja o europskoj vojsci koja bi očito bila slabija od NATO-a", dodaje.

Neki vjeruju da je Putinova najveća prednost histerija i precjenjivanje prijetnje koju on predstavlja u dijelu političkih struktura na Zapadu.

'Putin iskoristi svaku priliku koju dobije'

"Svaki put kada se ukaže prilika, Putin će je iskoristiti. To se dogodilo u Ukrajini i u Gruziji. On razumije samo snažne poruke i ako nastavimo pokazivati ​​nejedinstvo, on će odgovoriti istom mjerom. On je ulični borac. Dok se Zapad bavi umjetnilki klizanjem oko Rusije, Putin igra hokej na ledu", slikovito je objasnio Terras za CNN.

Ruska oporba vjeruje da Zapad može poduzeti mjere koje bi oslabile Putinovu poziciju.

"Sankcije protiv ljudi bliskih Putinu, a koji su uključeni u korupciju i kršenje ljudskih prava, uvelike će pomoći postizanju ovog cilja", kaže Vladimir Ašurkov, oporbeni političar blizak Alekseju Navaljnome.

Međutim, mit koji se hrani zapadnom zbunjenošću i nečinjenjem o tome tko je zapravo Putin i što želi, stvorio je kolosa koji sve više može djelovati nekažnjeno. Nevoljkost Zapada da doista shvati Putina pomogla je u stvaranju jednog od najopasnijih ljudi, zaključuje CNN.