Ariana Grande i Leonardo di Caprio dobili neočekivane nominacije

U luksuznom hotelu Beverly Hilton glumci Marlon Wayans (53), američki komičar i glumac, i Skye P. Marshall (44), američka glumica i producentica, predstavili su nominacije za 83. izdanje Zlatnog globusa. Ovogodišnja lista donosi spoj velikih filmskih projekata, novih TV hitova i prvog uvrštavanja podcasta u konkurenciju.

Film Paula Thomasa Andersona predvodi nominacije

Najviše nominacija, čak devet, osvojio je crnohumorni akcijski triler One Battle After Another, koji je napisao i režirao Paul Thomas Anderson (55). U filmu glume holivudske zvijezde — Leonardo DiCaprio (51), Sean Penn (65), Benicio del Toro (58), Regina Hall (54), Teyana Taylor (34) i mlada glumica Chase Infiniti (25). Posebno je zapela za oko DiCaprijeva nominacija u kategoriji komedije/mjuzikla, što je iznimno neuobičajeno za njegovu karijeru.

Michael B. Jordan oduševio vampirskom dramom, Ariana Grande među najvećim iznenađenjima

Glumac Michael B. Jordan (38) privukao je veliku pozornost zahvaljujući filmu Sinners, koji je donio neočekivanu nominaciju žanru koji rijetko ulazi u ovakva natjecanja. No još veće iznenađenje jest nominacija pop-zvijezde Ariane Grande (32) za najbolju sporednu glumicu u filmu Wicked: For Good, u kojem je utjelovila lik Gilde. Za glavnu ulogu iz istog filma nominirana je i Cynthia Erivo (38).

Jessie Buckley i Renate Reinsve među najhvaljenijima sezone

Glumica Jessie Buckley (35) zaslužila je nominaciju zahvaljujući ulozi Agnes Hathaway u drami Hamnet, koja intimno reinterpretira život Williama Shakespearea. Norveška glumica Renate Reinsve (38) osvojila je kritičare emotivnom ulogom u filmu Sentimental Value, dok se Jennifer Lawrence (35) ponovo našla u vrhu holivudske scene svojom dramom Die, My Love.

Glumci koji su obilježili godinu

Za film Springsteen: Deliver Me From Nowhere nominiran je Jeremy Allen White (34), što predstavlja njegov veliki iskorak iz televizijskog svijeta. Oscar Isaac (46) zaslužio je nominaciju za modernu verziju Frankensteina, dok je Timothée Chalamet (29) ušao u utrku zahvaljujući ulozi u filmu Marty Supreme.

U kategoriji najboljih glumaca u komediji ili mjuziklu nominirani su i George Clooney (64), Ethan Hawke (55), Lee Byung-hun (55) i Jesse Plemons (37).

Podjednako jaka konkurencija u svim kategorijama

U kategoriji najbolje drame natjecat će se filmovi Frankenstein, Hamnet, It Was Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value i Sinners. U žanru komedije/mjuzikla nominirani su Blue Moon, Bugonia, Marty Supreme, No Other Choice, Nouvelle Vague i One Battle After Another.

U kategoriji sporednih glumica uz Arianu Grande nominirane su Emily Blunt (42), Elle Fanning (27), Inga Ibsdotter Lilleaas (36), Amy Madigan (75) i Teyana Taylor (34). Među glumcima su nominirani Benicio del Toro (58), Jacob Elordi (28), Paul Mescal (29), Sean Penn (65), Adam Sandler (59) i Stellan Skarsgård (74).

Dodjela Zlatnih globusa, kao i svake godine, smatra se prvim velikim pokazateljem tko bi mogao dominirati na Oscarima.

