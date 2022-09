Aleksandar Dugin, ruski filozof, kremaljski ideolog i bliski saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina objavio je prvi članak nakon što mu je prije mjesec dana ubijena kćer Darja Dugina u eksploziji automobila. U članku objavljenom na portalu Tsargrad, jedan od najpoznatijih ruskih mislioca zalaže se za mobilizaciju te najavljuje veliki rat.

'Došli smo do točke s koje nema povratka'

"Proteklih dana došlo je do značajnih promjena u odnosu snaga u Ukrajini. Ovo treba sagledati u cijelosti. Protunapadi Kijeva općenito su bili neuspješni u regiji Herson, ali, nažalost, uspješni u regiji Harkov. Prekretnica je situacija u regiji Harkov i prisilno povlačenje savezničkih snaga. Ako sada ostavimo po strani psihičke učinke i prirodno iskustvo domoljuba, treba reći da smo u cijeloj povijesti specijalne vojne operacije došli do točke s koje nema povratka", ističe Rus. Navodi kako su na pragu Trećeg svjetskog rata te ističe kako Rusiju u to opsesivno gura Zapad.

'Prijetnja Trećeg svjetskog rata sve bliža'

"I ovo više nije strah ili očekivanje, ovo je činjenica. Rusija je u ratu s kolektivnim Zapadom, s NATO-om i njihovim saveznicima (iako ne sa svima - Turska i Grčka imaju svoj stav, a niz europskih zemalja, prije svega Francuska i Italija, ali ne samo, ne žele aktivno sudjelovati u ratu s Rusijom). A ipak je prijetnja Trećeg svjetskog rata sve bliža", piše u članku.

Dugin napominje kako je otvoreno pitanje hoće li doći do upotrebe nuklearnog oružja, te dodaje kako vjerojatnost "nuklearnog Armagedona raste svakim danom".

"Sasvim je jasno, a mnogi američki vojni čelnici (poput nedavno bivšeg zapovjednika američkih oružanih snaga u Europi, Bena Hodgesa) to otvoreno proklamiraju, Zapad više neće biti zadovoljan ni s našim potpunim povlačenjem s teritorija bivše Ukrajine, oni će nas dokrajčiti na našem tlu, inzistirajući na "bezuvjetnoj predaji" (Jens Stoltenberg (glavni tajnik NATO-a, o.a)), "deimperijalizaciji" (Ben Hodges), rasparčavanju Rusije", objašnjava. Aleksandar Dugin tvrdi kako se "Zapad zadovoljio 1991. godine raspadom SSSR-a i ideološkom kapitulacijom, prvenstveno preuzimanjem zapadne liberalne ideologije, političkog sustava i ekonomije pod vodstvom zapadnih kustosa".

'Razvio se pravi rat sa Zapadom'

"Danas je za Zapad crvena linija postojanje najsuverenije Rusije – čak i unutar granica Ruske Federacije. Protuofenziva ukrajinskih Oružanih snaga u regiji Harkov izravan je udar Zapada na Rusiju. Svima je poznato da je ovu ofenzivu organiziralo, pripremilo i opremilo vojno zapovjedništvo SAD-a i NATO-a i odvijala se pod njihovim izravnim nadzorom. To nije samo korištenje vojne opreme NATO-a, već i izravno sudjelovanje zapadnih vojnih obavještajaca, plaćenika i instruktora. U očima Zapada ovo je početak "našeg kraja". Budući da smo odustali od obrane teritorija pod našom kontrolom u regiji Harkiv, možemo biti dodatno poraženi. Ovo nije mali uspjeh kijevske protuofenzive, ovo je prvi opipljivi uspjeh Drang nach Osten NATO snaga", stava je jedan od najbližih saveznika ruskog predsjednika.

Dugin poziva da se prizna da je Zapad objavio rat Rusiji i da se rat već vodi protiv nje. Ističe kako oni nisu željeli taj rat, ali smatra kako je jedino bitno pobjediti i tako obraniti pravo Rusije da postoji. Tvrdi da je došao kraj "specijalnoj vojnoj operaciji" u Ukrajini te da se razvio pravi rat sa Zapadom. Spomenuo je i ukrajinske vlasti te ih je nazvao "terorističkim nacističkim režimom" koji, prema njemu, ima samo instrumentalnu ulogu.

"Rusija se našla u stanju ideološkog rata. Vrijednosti koje zagovara globalistički Zapad - LGBT, legalizacija perverzija, droga, spoj čovjeka i stroja, totalno miješanje tijekom nekontroliranih migracija itd. - neraskidivo su povezane s njegovom vojno-političkom hegemonijom i unipolarnim sustavom. Zapadni liberalizam i globalna vojno-politička i ekonomska dominacija SAD-a i NATO-a jedno su. Boriti se sa Zapadom i prihvatiti (iako djelomično) njegove vrijednosti u ime kojih on protiv nas vodi rat, rat na uništenje, jednostavno je apsurdno", navodi. Ustvrdio je kako je neizbježna mobilizacija, ali i da to ne znači "prisilno slanje vojnih obveznika na bojišnicu". "To se može izbjeći – primjerice, formiranjem punopravnog volonterskog pokreta – uz potrebne beneficije i potporu države. Trebamo se osloniti na veterane, na posebnu podršku vojnicima Novorusije. Rusija ima pristaša u inozemstvu. Ne smijemo oklijevati formirati antinacističke antiglobalističke internacionalne brigade od poštenih ljudi iz zemalja istoka i zapada", objašnjava.

"Ali glavno je da Ruse ne treba podcjenjivati. Mi smo narod heroj. Uz veliku cijenu smo strašnog neprijatelja pobijedili smo ne jednom ili dva puta u našoj slavnoj povijesti. I ovaj put ćemo pobijediti, samo ako ovaj put rat protiv Zapada postane popularan. Mi pobjeđujemo u narodnim ratovima – ratovima u kojima se budi gigantska nacija”, napisao je Dugin u tekstu

'U Ukrajini cvjeta otvoreni sotonizam i otvoreni rasizam'

Dugin se osvrnuo i na duhovni aspekt.

"U Ukrajini cvjeta otvoreni sotonizam i otvoreni rasizam, a Zapad to samo podržava. Imamo posla s onim što pravoslavni starješine nazivaju "civilizacijom Antikrista". Stoga je uloga Rusije ujediniti vjernike različitih vjera u ovoj presudnoj bitci. Ne treba čekati da ti svjetski neprijatelj uništi kuću, ubije muža, sina ili kćer… U jednom trenutku bit će prekasno. Ne daj Bože da doživimo takav trenutak. Ofenziva neprijatelja u regiji Harkov je upravo to, upravo to. Početak pravog rata Zapada protiv nas. Zapad pokazuje svoju namjeru da protiv nas započne rat za uništenje – Treći svjetski rat. Moramo okupiti sav naš najdublji nacionalni potencijal da odbijemo ovaj napad. Svim sredstvima - mišlju, vojnom moći, gospodarstvom, kulturom, umjetnošću, unutarnjom mobilizacijom svih državnih struktura i svakoga od nas", navodi Dugin u tekstu.