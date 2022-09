Vikinzi su prije otprilike tisuću godina osnovali državu u Kijevu. Nakon što su primili kršćanstvo od Bizanta, vladari Kijeva uspostavili su svjetovni zakon. U narednim stoljećima, nakon pada Kijevske države, ukrajinske seljake porobljavali su Poljaci, a zatim Rusi. Kada su ukrajinski čelnici 1918. osnovali republiku, neovisnost je značila ne samo slobodu od ropstva, već i slobodu korištenja zemlje kako oni smatraju prikladnim. Ipak, Ukrajinska Narodna Republika bila je kratkog vijeka. Kao i nekoliko drugih mladih republika uspostavljenih nakon raspada Ruskog carstva 1917., uništili su je boljševici, a njezine su zemlje pripojene Sovjetskom Savezu.

Nastojeći kontrolirati plodno tlo Ukrajine, Josif Staljin izazvao je političku glad koja je ubila oko četiri milijuna stanovnika sovjetske Ukrajine 1932. i 1933. Ukrajinci su bili prezastupljeni u sovjetskim koncentracijskim logorima poznatim kao gulag. Kada je nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez, cilj Adolfa Hitlera bio je nadzor nad ukrajinskom poljoprivredom. Ukrajinci su opet bili nadzastupljeni među civilnim žrtvama - ovaj put njemačkih okupatora i vojnika Crvene armije koji su porazili Nijemce. Nakon Drugoga svjetskog rata sovjetska je Ukrajina ipak bila podvrgnuta sporom procesu rusifikacije u kojem je degradirana njezina kultura. Kada je Sovjetski Savez došao kraju 1991., Ukrajina je u tri desetljeća nakon toga krenula, kolebljivo ali nepogrešivo, u smjeru funkcionalne demokracije. Generacija koja sada vodi zemlju poznaje sovjetsku i predsovjetsku povijest, ali samoupravu shvaća kao samorazumljivu.

U vrijeme kada je demokracija u padu diljem svijeta i ugrožena u SAD-u, ukrajinski otpor ruskoj agresiji pruža iznenađujuću (za mnoge) potvrdu vjere u načela demokracije i njezinu budućnost, piše Richard C. Levin, profesor povijesti i globalnih pitanja na Sveučilištu Yale za Foreign Affairs. U tom smislu, Ukrajina je izazov za one na Zapadu koji su zaboravili etičku osnovu demokracije i time, svjesno ili nesvjesno, prepustili teren oligarhiji i carstvu u zemlji i inozemstvu. Ukrajinski otpor je dobrodošao i potreban izazov.

Hitlerov plan do točke plagijata

Kao i razdoblje nakon 1991., razdoblje nakon 1918. doživjelo je uspon i pad demokracije. Danas je prekretnica (na ovaj ili onaj način) vjerojatno Ukrajina; u međuratnoj Europi to je bila Čehoslovačka. Poput Ukrajine 2022., Čehoslovačka je 1938. bila nesavršena višejezična republika u teškom susjedstvu. Godine 1938. i 1939., nakon što su europske sile odlučile umiriti nacističku Njemačku u Münchenu, Hitlerov režim potisnuo je čehoslovačku demokraciju zastrašivanjem, invazijom bez otpora, podjelom i aneksijom. Ono što se zapravo dogodilo u Čehoslovačkoj bilo je slično onome što je Rusija izgleda planirala za Ukrajinu. Putinova retorika nalikuje Hitlerovoj do točke plagijata: obojica su tvrdili da je susjedna demokracija na neki način tiranska, obojica su se pozivali na imaginarna kršenja prava manjina kao razlog za invaziju, obojica su tvrdili da susjedna nacija zapravo ne postoji i da je njena država nelegitimna.

Godine 1938. Čehoslovačka je imala pristojne oružane snage, najbolju industriju oružja u Europi i prirodnu obranu poboljšanu utvrdama. Nacistička Njemačka možda ne bi pobijedila Čehoslovačku u otvorenom ratu i sigurno ne bi to učinila tako brzo i lako. Ipak, saveznici Čehoslovačke su je napustili, a njeni su čelnici sudbonosno odabrali egzil umjesto otpora. Poraz je u ključnom smislu bio moralni. I omogućio je fizičku transformaciju jednog kontinenta ratom, stvarajući neke od preduvjeta za holokaust europskih Židova.

Do vremena kada je Njemačka napala Poljsku u rujnu 1939., čime je započeo Drugi svjetski rat, Čehoslovačka više nije postojala, a njezini su teritoriji i resursi bili preraspodijeljeni prema njemačkim preferencijama. Njemačka je sada imala dužu granicu s Poljskom, više stanovništva, čehoslovačke tenkove i desetke tisuća slovačkih vojnika. Hitler je također sada imao moćnog saveznika u Sovjetskom Savezu, koji se pridružio u uništavanju Poljske nakon invazije s istoka. Tijekom njemačke invazije na Francusku i nizinske zemlje 1940. i tijekom Bitke za Britaniju kasnije te godine, njemačka su vozila bila pogonjena sovjetskom naftom, a njemački vojnici hranjeni sovjetskim žitaricama, koje su gotovo u cijelosti izvađene iz Ukrajine.

Ovaj slijed događaja započeo je lakom njemačkom apsorpcijom Čehoslovačke. Drugi svjetski rat, barem u obliku u kojem je bio, bio bi nemoguć da su Čehoslovaci uzvratili Njemačkoj. Nitko ne može znati što bi se dogodilo da su Nijemci 1938. zaglavili u Češkoj. Ali možemo biti uvjereni da Hitler ne bi imao osjećaj neodoljivog zamaha koji mu je stekao saveznike i uplašio njegove neprijatelje. Ne bi mogao upotrijebiti čehoslovačko oružje u svom napadu na Poljsku, koji bi, ako bi uopće, započeo kasnije. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska imale bi više vremena da se pripreme za rat i možda pomognu Poljskoj.

Demokracija se ne događa prirodno

Za razliku od čehoslovačkih vođa, ukrajinski vođe odlučili su se boriti i bili su podržani, barem u određenoj mjeri, od strane drugih demokracija. Odupirući se, Ukrajinci su spriječili niz vrlo mračnih scenarija i kupili europskim i sjevernoameričkim demokracijama dragocjeno vrijeme za razmišljanje i pripremu. Potpuni značaj ukrajinskog otpora 2022. može se shvatiti samo kada se uzme u obzir budućnost koju on otvara ili zatvara.

Putinov režim ne funkcionira tako što mobilizira društvo uz pomoć jedne velike vizije, kao što su to učinile fašistička Njemačka i Italija, već demobilizirajući pojedince, uvjeravajući ih da nema sigurnosti i institucija kojima se može vjerovati. Ova navika demobilizacije predstavljala je problem ruskim čelnicima tijekom rata u Ukrajini jer su svoje građane učili da gledaju televiziju, a ne da uzmu oružje. Unatoč tome, nihilizam koji podupire demobilizaciju predstavlja izravnu prijetnju demokraciji.

Putinov režim je imperijalistički i oligarhijski, a njegovo postojanje ovisi o propagandi koja tvrdi da je cijeli svijet takav. Rusija je pobijedila u propagandnom ratu kad je posljednji put napala Ukrajinu, 2014., ciljajući na ranjive Europljane i Amerikance na društvenim mrežama pričama o Ukrajincima kao nacistima, Židovima, feministicama i homoseksualcima. No od tada se mnogo toga promijenilo: na vlast je došla generacija mlađih Ukrajinaca koja bolje komunicira od starijih Rusa u Kremlju. Kontrast između lukavih crnih odijela ruskih ideologa i propagandista i iskrenih maslinastih tonova ukrajinskih vođa i vojnika podsjeća na jedan od najosnovnijih zahtjeva demokracije: pojedinci moraju otvoreno tvrditi vrijednosti unatoč riziku.

Mnogi su Amerikanci izgubili prirodni strah od oligarhije i carstva (vlastitog ili tuđeg) i zaboravili organsku povezanost demokracije s etičkom predanošću i fizičkom hrabrošću. Govor o demokraciji s kraja dvadesetog stoljeća pomiješao je ispravnu moralnu tvrdnju da narod treba vladati s netočnom činjeničnom tvrdnjom da je demokracija prirodno stanje stvari ili neizbježno stanje favorizirane nacije. Taj nesporazum učinio je demokracije ranjivima, bilo stare ili nove.

Sadašnji ruski režim jedna je od posljedica pogrešnog uvjerenja da se demokracija događa prirodno i da su sva mišljenja jednako valjana. Da je to istina, onda bi Rusija doista bila demokracija, kako tvrdi Putin. Rat u Ukrajini test je može li tiranija koja tvrdi da je demokracija trijumfirati i time proširiti svoj logički i etički vakuum. Oni koji su demokraciju uzimali zdravo za gotovo, mjesečarili su prema tiraniji. Ukrajinski otpor je poziv na uzbunu.

Težnja ljudskim vrijednostima unatoč težini imperija i propagande

Ukrajinci nisu nametali svoju viziju drugoj zemlji. Štitili su svoje pravo da izaberu vlastite vođe od invazije čiji je cilj bio poništiti njihovu demokraciju i eliminirati njihovo društvo. Preuzevši rizik, Volodimir Zelenskij je transformirao svoju ulogu iz uloge malog igrača u Trumpovom skandalu u heroja demokracije. "Trebam municiju, a ne prijevoz" bio je odgovor Zelenskog na pozive SAD-a da napusti Kijev prije ruske invazije.

Postoji čast u odabiru pravog načina smrti u ime naroda koji traži pravi način života. Ako vođa vjeruje da je demokracija samo rezultat većih čimbenika, onda će pobjeći kada se čini da su ti veći čimbenici protiv njega. Pitanje odgovornosti se nikada neće postaviti. Ali demokracija zahtijeva "ozbiljnu borbu", kako je rekao američki abolicionist Frederick Douglass.

Ukrajinski otpor nečemu što se činilo nadmoćnom silom podsjetio je svijet da demokracija nije prihvaćanje očigledne presude povijesti. Riječ je o stvaranju povijesti; težnja ljudskim vrijednostima unatoč težini imperija, oligarhije i propagande; i, na taj način, otkrivajući prethodno neviđene mogućnosti. Rekavši da je "predsjednik ovdje" dok su bombe padale i atentatori se približavali, Zelenski je "živio u istini".

Nakon 1991., nihilizam kasnog komunizma tekao je zajedno sa samozadovoljnom zapadnom idejom da je demokracija samo rezultat bezličnih sila. Ako bi se pokazalo da su te snage gurale u različitim smjerovima, na primjer, prema oligarhiji ili carstvu, što se onda imalo reći? Ali u tradiciji Euripida ili Havela ili sada Zelenskog, uzima se zdravo za gotovo da su veće sile uvijek protiv pojedinca i da se građanstvo ostvaruje kroz odgovornost koju čovjek preuzima za riječi i rizike koje preuzima s djelima. Istina nije s moći, već obrana od nje. Zato je sloboda govora nužna: za afirmaciju vrijednosti u svijetu, jer je to preduvjet samovladanja.

Ako jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, koji zapovijeda ogromnom vojskom, tvrdi da susjedna država ne postoji, to nije samo primjer slobodnog izražavanja. To je genocidan govor mržnje, oblik djelovanja kojem se mora oduprijeti drugim oblicima djelovanja. Njemački povjesničar Frank Golczewski bio je u pravu kada je rekao da nacionalni identitet nije odraz "etničke pripadnosti, jezika i vjere", već prije "tvrdnja određene povijesne i političke mogućnosti". Nešto slično se može reći i za demokraciju: mogu je napraviti samo ljudi koji to žele i u ime vrijednosti koje afirmiraju riskirajući za njih.

Ukrajinski narod postoji. Rezultati dnevnog plebiscita su jasni, a iskrena borba očita. Niti jedno društvo ne bi se trebalo oduprijeti ruskoj invaziji da bi bilo priznato. Nije trebala biti potrebna smrt desetaka novinara da bismo vidjeli osnovne istine koje su pokušavali izvijestiti prije i tijekom invazije. Da je Zapadu bilo potrebno toliko truda (i toliko nepotrebnog krvoprolića) da uopće vidi Ukrajinu otkriva izazov koji predstavlja ruski nihilizam. To pokazuje koliko je Zapad bio blizu priznanja tradicije demokracije.

Taktika nasilja ili negiranja postojanja

Za razliku od Zapada, Rusija izbjegava licemjerje odbacujući sve vrijednosti u startu. Putin ostaje na vlasti putem takvog strateškog relativizma: ne čineći vlastitu zemlju boljom, nego čineći da druge zemlje izgledaju gore. Ponekad to znači djelovati kako bismo ih destabilizirali - na primjer, u neuspješnoj ruskoj izbornoj intervenciji u Ukrajini 2014., uspješnoj digitalnoj podršci Brexitu u Ujedinjenom Kraljevstvu 2016. i uspješnoj digitalnoj podršci Trumpu 2016.

Ovaj filozofski sustav omogućuje Putinu da djeluje, ali i da se zaštiti. Rusima se može reći da je Ukrajina centar svijeta pa onda da je Sirija centar svijeta pa opet da je Ukrajina centar svijeta. Može im se reći da kada njihove oružane snage interveniraju u Ukrajini ili Siriji, druga strana počinje ubijati svoje ljude. Jednog dana im se može reći da je rat s Ukrajinom nemoguć, a drugi dan da je rat s Ukrajinom neizbježan, kao što se dogodilo u veljači. Može im se reći da su Ukrajinci zapravo Rusi koji žele biti napadnuti i također nacistički sotonisti koje treba istrijebiti.

Putin se ne može satjerati u kut. Budući da je ruska moć jednaka kontroli nad zatvorenim medijskim sustavom, on može jednostavno proglasiti pobjedu i promijeniti temu. Ako Rusija izgubi rat s Ukrajinom, on će samo tvrditi da je pobijedio, a Rusi će mu vjerovati ili se pretvarati da to čine. Da bi takav režim preživio, shvaćanje da demokracija počiva na hrabrosti da se govori istina mora biti eliminirano nasiljem ako se ne može ismijati iz postojanja. Iz noći u noć propagandisti Kremlja na televiziji objašnjavaju da ne može postojati osoba kao što je Zelenski, nacija kao što je Ukrajina ili sustav kao što je demokracija. Samovladanje mora biti šala; Ukrajina mora biti šala; Zelenski mora da je šala.

Ako Ukrajinci doista mogu konstituirati društvo i doista mogu birati svoje vođe, zašto onda Rusi ne bi učinili isto? Ruse od takvih misli moraju odvratiti argumenti o Ukrajini koji su koliko odbojni toliko i neistiniti. Ruska ratna propaganda o Ukrajini je duboko, agresivno, namjerno lažna, i to je njezina svrha: učiniti da groteskno laganje izgleda normalno i istroši ljudsku sposobnost razlikovanja i provjere emocija. Kada Rusija masovno ubija ukrajinske ratne zarobljenike i okrivljuje Ukrajinu, ona zapravo ne tvrdi istinu: ona samo pokušava privući zapadne novinare da podjednako izvještavaju o svim stranama kako bi ignorirali otkrivene činjenice.

Poanta je učiniti cijeli rat neshvatljivim i prljavim, čime se obeshrabruje uplitanje Zapada. Kada ruski fašisti Ukrajince nazivaju "fašistima", oni igraju ovu igru, a previše drugih se tome pridružuje. Smiješno je tretirati Zelenskog kao dio i svjetske židovske zavjere i nacističke zavjere, ali ruska propaganda rutinski iznosi obje tvrdnje. Ali apsurd je bit.

Genocidne težnje

Demokracija i državnost ovise o sposobnosti pojedinaca da sami procijene svijet i preuzmu neočekivane rizike; njihovo uništenje ovisi o tvrdnji velikih laži za koje se zna da su takve. Zelenski je ovo istaknuo u jednom od svojih večernjih obraćanja u ožujku: da laž zahtijeva nasilje, ne zato što nasilje može učiniti laž istinitom, već zato što može ubiti ili poniziti ljude koji imaju hrabrosti govoriti istinu moćnicima.

Ukrajinom već upravlja generacija koja je navikla sama birati svoje vođe, iskustvo kakvo Rusi nikada nisu imali. I u tom smislu rat je generacijski. Njegovo nasilje, u svim njegovim oblicima, ima za cilj eliminirati ukrajinsku budućnost. Ruski državni mediji uvijek su iznova razotkrivali genocidnu težnju Moskve. Na okupiranim područjima Rusi pogubljuju muške državljane Ukrajine ili ih prisiljavaju da odu i umru na frontu. Rusi siluju Ukrajinke kako bi ih spriječili da požele imati djecu. Milijuni Ukrajinaca prisilno deportiranih u Rusiju, od kojih su mnoge žene s malom djecom ili žene u reproduktivnoj dobi, moraju prihvatiti ono za što znaju da je laž kako bi izbjegli zatvor i mučenje.

Manje dramatično, ali još uvijek značajno je rusko namjerno uništavanje ukrajinskih arhiva, knjižnica, sveučilišta i izdavačkih kuća. Rat se vodi kako bi se kontrolirao teritorij, ali i maternice i umovi - drugim riječima, budućnost. Rusija utjelovljuje fašizam dok tvrdi da se protiv njega bori; Rusi čine genocid dok tvrde da ga sprječavaju. Ova propaganda nije sasvim neučinkovita: činjenica da Moskva tvrdi da se bori protiv nacista odvraća mnoge promatrače od fašizma Putinova režima.

I prije nego što se Sjevernoamerikanci i Europljani pohvale da su dobili bitku narativa, trebali bi pogledati na globalni Jug. Tu prevladava Putinova priča o ratu, iako Azijci i Afrikanci plaćaju užasnu cijenu za rat koji je on odabrao.

Glad kao sredstvo propagande

Ukrajina je jedan od najvažnijih izvoznika poljoprivrednih proizvoda u svijetu. Ali ruska mornarica je blokirala ukrajinske luke u Crnom moru, ruski vojnici su zapalili ukrajinska polja, a rusko topništvo je gađalo silose za žito i željezničku infrastrukturu potrebnu za dovoz žita do luka. Poput Staljina 1933., Putin je poduzeo promišljene korake kako bi riskirao umiranje milijuna od gladi. Libanon se uvelike oslanja na ukrajinsko žito, kao i Etiopija, Jemen i krhke nacije Sahela.

Ipak, širenje gladi nije samo stvar toga što ukrajinska hrana ne stiže do normalnih tržišta. Očekivanje nestašica posvuda diže cijene hrane. Od Kineza se može očekivati ​​da će gomilati hranu, što će dodatno povećati cijene. Prvo će stradati najslabiji i najsiromašniji. I to je bit. Kada umiru oni koji nemaju glasa, oni koji vladaju smrtonosnim spektaklom biraju značenje svoje smrti. A to je ono što bi Putin mogao učiniti. Dok je Staljin propagandom prikrivao ukrajinsku glad iz 1930-ih, Putin samu glad koristi kao propagandu. Već mjesecima ruski propagandisti Ukrajinu okrivljuju za prijeteću glad. Užas izgovaranja takve laži ranjivom afričkom i azijskom stanovništvu lakše je razumjeti u svjetlu rasističkog, kolonijalnog načina razmišljanja Putinovog režima.

Sam rat je slijedio rasnu aritmetiku. Neki od prvih ruskih vojnika koji su poginuli u borbi bili su etnički Azijati iz istočne Rusije, a mnogi od onih koji su od tada umrli bili su prisilno regrutirani Ukrajinci iz Donbasa. Ukrajinske žene i djeca deportirani su u Rusiju jer ih se smatra asimiliranim, ljudima koji mogu pojačati redove bijelih Rusa. Izgladnjivanje Afrikanaca i Azijaca, kako to vidi Putin, način je da se demografski stres prenese u Europu putem vala izbjeglica koji bježe od gladi. Rusko bombardiranje sirijskih civila slijedilo je sličnu logiku.

Ništa u planu gladi nije skriveno. Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu u lipnju 2022., Margarita Simonjan, glavna urednica državne mreže RT, rekla je da "sva naša nada leži u gladi". Kao što vješt propagandist razumije, smisao izgladnjivanja Afrikanaca i Azijata je stvoriti pozadinu za propagandu. Kad počnu umirati, Ukrajinci će biti žrtveni jarac. Ovo može, ali i ne mora uspjeti. U sve dosadašnje fantazije o Ukrajini i njezinim prehrambenim proizvodima svojedobno su vjerovali utjecajni ljudi. Ruska propaganda danas ima prednost na globalnom jugu. U većem dijelu Afrike Rusija je poznata veličina, dok Ukrajina nije. Malo se afričkih čelnika javno usprotivilo Putinovom ratu, a neke bi se moglo uvjeriti da ponavljaju njegove točke govora. Diljem globalnog juga nije poznato da je Ukrajina vodeći izvoznik hrane — niti da je siromašna zemlja s BDP-om po glavi stanovnika usporedivim s onim u zemljama koje hrani, poput Egipta i Alžira.

Posljednji imperijalni rat

Ukrajina vodi rat protiv tiranije koja je također kolonijalna sila. Samouprava ne znači samo obranu demokratskog načela biranja vlastitih vladara, već i poštivanje jednakosti država. Ruski čelnici su bili jasni u svom uvjerenju da su samo neke države suverene, a da Ukrajina nije ništa više od kolonije. Ukrajinska pobjeda bi obranila ukrajinski suverenitet posebno i načelo suvereniteta općenito. To bi također poboljšalo izglede drugih postkolonijalnih država. Kao što je tvrdio ekonomist Amartya Sen, imperijalne gladi rezultat su političkih odluka o raspodjeli, a ne nestašice hrane.

Ako Ukrajina pobijedi, nastavit će izvoziti hranu na globalni jug. Uklanjanjem velikog rizika od patnje i nestabilnosti na globalnom jugu, pobjednička Ukrajina sačuvala bi mogućnost globalne suradnje na zajedničkim problemima kao što su klimatske promjene. Za Europu je također bitno da Ukrajina pobijedi, a Rusija izgubi. Europska unija skup je postimperijalnih država: neke od njih su bivše imperijalne metropole, a neke postimperijalne periferije. Ukrajinci shvaćaju da je pridruživanje Europskoj uniji način da se osigura državnost iz ranjive periferne pozicije. Pobjeda za Ukrajinu morat će uključivati ​​izglede za članstvo u EU.

Kao što mnogi Rusi razumiju, Rusija mora izgubiti, i to iz sličnih razloga. Europske države koje se danas ponose svojom tradicijom prava i tolerancije postale su prave demokracije tek nakon što su izgubile svoj posljednji imperijalni rat. Rusija koja vodi imperijalni rat u Ukrajini nikada ne može prihvatiti vladavinu zakona, a Rusija koja kontrolira ukrajinski teritorij nikada neće dopustiti slobodne izbore. Rusija koja izgubi takav rat, onaj u kojem je putinizam negativno nasljeđe, ima šanse. Unatoč onome što ruska propaganda tvrdi, Moskva često gubi ratove, a svako razdoblje reformi u modernoj ruskoj povijesti uslijedilo je nakon vojnog poraza.

Najhitnije je potrebna ukrajinska pobjeda kako bi se spriječile daljnje smrti i zločini u Ukrajini. Ali ishod rata je bitan u cijelom svijetu. Ukrajinski otpor podsjeća nas da je demokracija ljudski rizik i ljudska načela, a ukrajinska pobjeda dala bi demokraciji svježi vjetar u leđa. Ukrajinski trozubac, koji krasi uniforme Ukrajinaca koji su sada u ratu, proteže se kroz tradiciju zemlje u drevnu povijest, pružajući reference koje se mogu koristiti za ponovno promišljanje i oživljavanje demokracije.