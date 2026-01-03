Buktinja u Denveru: Vatrogasci se bore s požarom veličine gradskog bloka, ljudi evakuirani

Više od 100 vatrogasaca u petak navečer borilo se s velikim požarom petog stupnja na gradilištu stambene zgrade u Denveru, površine gotovo cijelog gradskog bloka, potvrđuju nadležne službe.

A night of terror for Denver residents as a massive fire erupted at a US construction site, engulfing an under-construction building in flames. Firefighters raced against time to control the inferno as thick black smoke rose into the sky. The cause remains under investigation,… pic.twitter.com/461z173FrP — APT News (@APT__News) January 3, 2026

Cilj višesatne intervencije bio je spriječiti širenje vatre na okolne objekte. Tijekom gašenja jedan je vatrogasac ozlijeđen te je prevezen u bolnicu, izvijestila je Vatrogasna postrojba Denvera za ABC News. Drugih ozlijeđenih zasad nema.

Zbog požara su evakuirani stanovnici okolnih zgrada.

Happened upon a massive fire in Denver today just as emergency responders were arriving….very scary. Thankfully it was an unoccupied apartment complex still under construction. pic.twitter.com/dermPmcPXk —  Beanie  (@DaLitiGator) January 3, 2026

Većina požara je lokalizirana

Do kasnih večernjih sati vatra je uglavnom stavljena pod nadzor, ali još nije bila u potpunosti ugašena. Prema procjenama službi, požar je bio oko 70 posto lokaliziran, no u unutrašnjosti objekta i dalje su gorjela žarišta duboko u konstrukciji.

Vatrogasci su trebali ostati na terenu tijekom cijele noći kako bi u potpunosti ugasili preostala žarišta.

Zgrada je bila u ranoj do srednjoj fazi izgradnje, a većinom je bila izgrađena od drva, uz korištenje određene količine plastike za omatanje i druge građevinske radove.

"The damage is massive": Hear a Denver firefighter describe the response to an enormous fire at a apartment complex that was under construction near Glendale late Friday 👇https://t.co/cAvAljtLl0 pic.twitter.com/vuO3pew5z8 — Denver7 News (@DenverChannel) January 3, 2026

