KAOS NA GRADILIŠTU /

Buktinja u Denveru: Vatrogasci se bore s požarom veličine gradskog bloka, ljudi evakuirani

Buktinja u Denveru: Vatrogasci se bore s požarom veličine gradskog bloka, ljudi evakuirani
Foto: Screenshot 'x'/apt__news

Zbog požara su evakuirani stanovnici okolnih zgrada

3.1.2026.
10:46
Andrea Vlašić
Screenshot 'x'/apt__news
Više od 100 vatrogasaca u petak navečer borilo se s velikim požarom petog stupnja na gradilištu stambene zgrade u Denveru, površine gotovo cijelog gradskog bloka, potvrđuju nadležne službe.

Cilj višesatne intervencije bio je spriječiti širenje vatre na okolne objekte. Tijekom gašenja jedan je vatrogasac ozlijeđen te je prevezen u bolnicu, izvijestila je Vatrogasna postrojba Denvera za ABC News. Drugih ozlijeđenih zasad nema.

Zbog požara su evakuirani stanovnici okolnih zgrada.

Većina požara je lokalizirana

Do kasnih večernjih sati vatra je uglavnom stavljena pod nadzor, ali još nije bila u potpunosti ugašena. Prema procjenama službi, požar je bio oko 70 posto lokaliziran, no u unutrašnjosti objekta i dalje su gorjela žarišta duboko u konstrukciji.

Vatrogasci su trebali ostati na terenu tijekom cijele noći kako bi u potpunosti ugasili preostala žarišta.

Zgrada je bila u ranoj do srednjoj fazi izgradnje, a većinom je bila izgrađena od drva, uz korištenje određene količine plastike za omatanje i druge građevinske radove.

