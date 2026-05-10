Orban poslao poruku novoj vladi: 'Jednu stvar morate vrlo jasno razumjeti'

Bivši mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je poslao poruku novoj vladi, dan nakon što je Peter Magyar službeno preuzeo vlast u državi.

"Novi ljudi moraju vrlo jasno razumjeti jednu stvar. Ako se ne borite za Mađarsku u Bruxellesu, ljudi iz Bruxellesa gazit će preko vas", poručio je Orban svojem nasljedniku u objavi na platformi X.

The new guys must understand one thing very clearly: if you do not fight for Hungary in Brussels, the Brusselians will walk all over you. Giving up our patriotic position and surrendering national sovereignty for money or political approval would be a historic mistake. Foreign… pic.twitter.com/4xn99pwE7p — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 10, 2026

Dodaje kako bi "odustajanje od domoljubnog stava i predaja nacionalnog suvereniteta za novac ili političko odobravanje bili povijesna pogreška".

"Ne smije se dopustiti stranim elitama da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", zaključio je Orban.

Uvjerljiva pobjeda

Podsjetimo, Magyar je uvjerljivom pobjedom na izborima u travnju okončao 16-godišnju Orbanovu vladavinu. Izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim u parlamentu u kojem njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta.

"Neću vladati Mađarskom, ali ću služiti svojoj zemlji", kazao je između ostalog novi premijer. Osudio je korupciju Orbanovog sustava i rekao kako je ona Mađare lišila cesta, bolnica, škola i svega što im je potrebno.

Na Magyarovoj inauguraciji su prisustvovali deseci tisuća ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred Magyarom su pune ruke posla, a Orban će možda imati više vremena za praznike