FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASIO SE /

Orban poslao poruku novoj vladi: 'Jednu stvar morate vrlo jasno razumjeti'

Orban poslao poruku novoj vladi: 'Jednu stvar morate vrlo jasno razumjeti'
×
Foto: JOHN THYS/AFP/Profimedia

'Ne smije se dopustiti stranim elitama da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas', poručio je Orban

10.5.2026.
21:45
Erik Sečić
JOHN THYS/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Bivši mađarski premijer Viktor Orban u nedjelju je poslao poruku novoj vladi, dan nakon što je Peter Magyar službeno preuzeo vlast u državi. 

"Novi ljudi moraju vrlo jasno razumjeti jednu stvar. Ako se ne borite za Mađarsku u Bruxellesu, ljudi iz Bruxellesa gazit će preko vas", poručio je Orban svojem nasljedniku u objavi na platformi X. 

Dodaje kako bi "odustajanje od domoljubnog stava i predaja nacionalnog suvereniteta za novac ili političko odobravanje bili povijesna pogreška". 

"Ne smije se dopustiti stranim elitama da odlučuju o našoj budućnosti umjesto nas", zaključio je Orban. 

Uvjerljiva pobjeda 

Podsjetimo, Magyar je uvjerljivom pobjedom na izborima u travnju okončao 16-godišnju Orbanovu vladavinu. Izabran je sa 140 glasova za, 54 protiv i jednim suzdržanim u parlamentu u kojem njegova stranka Tisza drži 141 od 199 mjesta.

"Neću vladati Mađarskom, ali ću služiti svojoj zemlji", kazao je između ostalog novi premijer. Osudio je korupciju Orbanovog sustava i rekao kako je ona Mađare lišila cesta, bolnica, škola i svega što im je potrebno.

Na Magyarovoj inauguraciji su prisustvovali deseci tisuća ljudi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pred Magyarom su pune ruke posla, a Orban će možda imati više vremena za praznike

Viktor OrbanPeter MagyarMađarska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike