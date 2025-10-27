Video izazvao čuđenje: Psi snimljeni s krznom plave boje

Gotovo četiri desetljeća nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, nova snimka izazvala je znatiželju javnosti – nekoliko pasa koji žive u zoni isključenja snimljeni su s krznom neobične plave boje, piše Daily Star.

Humanitarni tim udruge Dogs of Chernobyl, koja djeluje u sklopu neprofitne organizacije Clean Futures Fund, ovog je mjeseca tijekom rutinske akcije sterilizacije, cijepljenja i hranjenja pasa otkrio tri životinje čije je krzno poprimilo intenzivnu plavu nijansu. Snimka, koja je do sada prikupila više od 330 tisuća pregleda, prikazuje jednog psa potpuno plave boje uz druge koji imaju prirodno obojeno krzno. Još dva psa, različitih pasmina, također su snimljena s istom neuobičajenom pigmentacijom.

"Na terenu smo i trenutno hvatamo pse radi sterilizacije, a naišli smo na tri psa koji su potpuno plavi. Nitko ne zna što se događa. Mještani su nas pitali zašto su psi plavi, jer prošlog tjedna nisu bili takvi", izjavili su volonteri udruge za portal NeedToKnow.

Zašto su psi u Černobilu plavi?

Iako uzrok promjene boje još nije poznat, pretpostavlja se da su životinje došle u kontakt s nekom vrstom kemikalije. "Najvjerojatnije su ušle u područje kontaminirano kemijskim tvarima. Izgledaju zdravo i vrlo su aktivne, ali ih zasad nismo uspjeli uhvatiti kako bismo proveli testiranja", dodali su iz organizacije.

Foto: Instagram/dogsofchernobyl1

Foto: Instagram/dogsofchernobyl1

Program Dogs of Chernobyl pokrenut je 2017. godine s ciljem skrbi za potomke pasa koji su ostali napušteni nakon evakuacije stanovništva 1986. godine. Procjenjuje se da danas u zoni oko elektrane živi oko 700 pasa, a volonteri svake godine dolaze pružiti im osnovnu medicinsku pomoć i hranu.

Neobičan prizor dolazi u trenutku kada je područje Černobila ponovno pogođeno sigurnosnim incidentom. Ranije ovog mjeseca proglašeno je izvanredno stanje nakon ruskog granatiranja koje je prouzročilo gubitak struje. Prema ukrajinskim vlastima, napadi na energetsku infrastrukturu izazvali su prekide opskrbe električnom energijom u Kijevskoj i Černihivskoj oblasti.

Gradonačelnik Slavutiča, Jurij Fomičev, potvrdio je da je grad nakratko ostao bez struje zbog ruskog napada na trafostanicu.

