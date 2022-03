Vicemaršal Britanskog kraljevskog zrakoplovstva (RAF), Sean Bell analizirao je zbog čega se ruski predsjednik Vladimir Putin toliko boji mogućeg širenja NATO-a prema Istoku. Podsjetimo, jedan od Putinovih zahtjeva za prekid vojne ofenzive na Ukrajinu jest i to da se ta zemlja ne priključuje NATO-u i EU te da se vojno-obrambeni savez vrati u okvire iz 1997. godine.

U svojoj analizi za Sky News, Bell je podsjetio da se NATO najviše proširio upravo nakon pada Sovjetskog Saveza. "Putin je došao na vlast u kasnim 1990-ima. On upravlja državom 23 godine. Prije toga je došlo do raspada Sovjetskog Saveza, što je dovelo do stagnacije ekonomije i stvaranje drugih država unutar bivšeg sovjetskog bloka.

Sigurnost pod okriljem Zapada

Sve te države su tražile veće bogatstvo i prosperitet. Neke su gledale na istok i imale su bliže veze s Rusijom, ali neke od baltičkih država i zemalja Varšavskog pakta odlučile su gledati na Zapad, tražeći EU i NATO kako bi osigurale prosperitet, sigurnost i slobodu i to je proširenje koje vidimo danas", objasnio je Bell.

Uz to, smatra Bell, Putinov napad na Ukrajinu samo je ojačao obrambene pozicije NATO-a. "NATO je obrambeni savez, ali to, naravno, ne znači da samo čekaju da neka zemlja izvrši invaziju, već moraju odgovoriti i na prijetnje. U ovom trenutku postoji pojačana prijetnja kao rezultat Putinovih akcija u Ukrajini", poručio je.

Jačanje obrane istočnog krila

Dodao je kako NATO na Putinovu agresiju odgovara raspoređivanjem zrakoplova i vojnika na istoku Europe te u baltičkim zemljama.

"Vidimo kako NATO pojačava obranu istočnog krila. Dakle, vidimo mnogo vojnih zrakoplova koji djeluju u baltičkim državama. Vidimo veliko raspoređivanje snaga koje podupiru zapadni dio Ukrajine, a također vidimo i protuzračne radare", ustvrdio je Bell te zaključio: "Ironija svega ovoga jest da, ako je Putin zapravo želio zaustaviti širenje NATO-a, nije trebao napasti Ukrajinu."

