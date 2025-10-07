Verbalni rat Grete i Trumpa: Nije mu ostala dužna nakon što ju je nazvao ludom

Greta Thunberg žestoko je uzvratila Donaldu Trumpu nakon što ju je nazvao "ludom" i rekao joj da se "javi liječniku".

Američki predsjednik rekao je da je klimatska aktivistica ima "problema s bijesom" nakon što je deportirana iz Izraela, piše Metro.co.uk.

Thunberg je bila među 171 pripadnikom flotile pomoći za Gazu koji su deportirani u Grčku i Slovačku nakon što su presretnuti prije nego što su uspjeli stići do enklave.

Reagirajući na Trumpove komentare iz Ovalnog ureda na Instagramu, Thunberg je sarkastično rekla da cijeni "njegovu brigu za njezino mentalno zdravlje".

"Čula sam da je Donald Trump ponovno izrazio svoja vrlo laskava mišljenja o mom karakteru i cijenim njegovu zabrinutost za moje mentalno zdravlje.

Trumpu: Ljubazno bih primila sve preporuke koje biste mogli imati za rješavanje ovih takozvanih problema s upravljanjem bijesom budući da, sudeći po vašem impresivnom dosadašnjem radu, čini se da i vi patite od njih."

Pratitelji oduševljeni

Thunbergina šaljiva primjedba pozitivno je primljena od strane njezinih pratitelja na Instagramu.

"Očito pogađaš u živac – nastavi s pritiskom!! Hvala što nam daješ nadu za buduće generacije!!“.

Verbalni rat počeo je nakon što je Thunberg prvi put progovorila od puštanja iz Izraela.

"Ova misija je krajnje utočište. Sramota je. Mogla bih jako dugo pričati o svom zlostavljanju i zlostavljanjima u našem zatvoru, vjerujte mi, ali to nije priča. Ovdje se dogodilo da Izrael, dok eskalira genocid i masovno uništenje s genocidnom namjerom, pokušava izbrisati cijelu populaciju, cijelu naciju, pred našim očima", rekla je i dodala da su još jednom prekršili međunarodno pravo sprječavajući ulazak humanitarne pomoći u Gazu dok ljudi gladuju.

Thunberg je bila među 437 aktivista na flotili Global Sumud, koju su izraelske snage presrele ovog tjedna prije nego što su mogle dostaviti pomoć Gazi.

Nakon presretanja, tvrdilo se da je držana u ćeliji sa stjenicama i prisiljena poljubiti izraelsku zastavu prije puštanja na slobodu.

Tvrde da su je tukli

Drugi oslobođeni tvrdili su da su Gretu vukli za kosu i tukli pred njima, Izraelsko veleposlanstvo nazvalo je to "potpunim lažima".

Među devet članova flotile koji su stigli kući u Švicarsku, neki su naveli nedostatak sna, nedostatak vode i hrane, kao i da su neki pretučeni, udarani nogama i zaključani u kavez, rekla je skupina koja ih predstavlja u izjavi.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova izdalo je izjavu, popraćenu fotografijama Thunberg u zračnoj luci, u kojoj se navodi da su sva zakonska prava sudionika poštovana i da je jedino nasilje uključivalo aktivisticu koja je ugrizla liječnicu u izraelskom zatvoru Ketziot.

Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova odbacio je optužbe, dok ih je izraelsko veleposlanstvo nazvalo "potpunim lažima".

