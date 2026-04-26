Golema buktinja u vojnoj bazi RAF Fairford! Ovdje slijeću bombarderi koji gađaju Iran

Veliki požar izbio je tijekom noći u RAF-u Fairfordu u Gloucestershireu u Velikoj Britaniji, gdje su se smjestili američki bombarderi

Iako je zgrada jako oštećena, dužnosnici navode da su pista i strateški zrakoplovi ostali netaknuti.

Gorio je pomoćni objekt pa se očekuje da će utjecaj ovog požara na operacije biti minimalan.

Još je prerano kako bi se znao uzrok požara, postoje nagađanja koja se šire društvenim mrežama - od problema s održavanjem do moguće sabotaže s obzirom na značaj ove baze u operacijama povezanim s Iranom i drugim geopolitičkim napetostima.

Major fire reported at RAF Fairford overnight, a British airbase hosting a sizeable forward-deployed contingent of USAF bombers for Iran strikes.



The fire reportedly gutted a commissary building. pic.twitter.com/cveufpjC1t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 26, 2026

Vlasti Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a vjerojatno će provesti zajedničku istragu. Nije se pojavila službena potvrda sabotaže.

Službene izjave britanskog Ministarstva obrane ili američkih zračnih snaga do sada su bile ograničene, što je tipično za incidente na osjetljivim vojnim lokacijama.

🚨🇬🇧🇺🇸 Huge Fire reported at RAF Fairfield.



RAF Fairford has been the primary base of US operations since the conflict with Iran began - with B-52 Bombers and cargo ships using the base as a go between America and Iran ‼️ pic.twitter.com/sCndEcfUnf — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) April 26, 2026

Što znamo o bazi?

RAF Fairford služi kao glavna operativna lokacija u Europi za strateške bombardere američkih zračnih snaga (prvenstveno za B-1B Lancer i B-52H Stratofortress).

Od početka ožujka 2026. velikih kontigent ovih zrakoplova stigao je u u bazu kao dio operacije "Epski gnjev" SAD-a protiv Irana.

Britanska vlada odobrila je njegovu upotrebu za "specifične obrambene operacije" usmjerene na iranske raketne lokacije.

Baza je posljednjih mjeseci korištena za polijetanje i vraćanje bombardera iz vojnih misija.

Utovar streljiva (uključujući razarače bunkera i JDAM-ove). Lokalno stanovništvo više se počelo žaliti na buku koja nastaje zbog borbenih aviona.

