Veliki poraz desnice u Irskoj, nova predsjednica je neovisna ljevičarka Catherine Connoly

Neovisna kandidatkinja ljevice Catherine Connolly pobijedila je na predsjedničkim izborima u Irskoj u petak velikom većinom glasova, no sjenu na izbore bacio je neviđen broj nevažećih listića, po konačnim službenim rezultatima objavljenim u subotu navečer

Ta 68-godišnja bivša odvjetnica, koja je 2016. postala zastupnica i koja kritizira i EU i SAD, dobila je više od 63 posto glasova u odnosu prema 29,5 posto koliko je dobila Heather Humphreys, iz stranke desnog centra Fine Gael koja je dio vladajuće koalicije. Ona joj je bila jedina prava suparnica na tim izborima.

Treći kandidat, Jim Gavin, iz stranke Fianne Fail (također desni centar), koja je isto tako članica vladajuće koalicije, povukao se iz utrke početkom listopada, ali je ipak dobio sedam posto glasova.

Catherine Connolly zamijenit će Michaela Higginsa (84) koji je odradio dva mandata od sedam godina od 2011. na toj uglavnom ceremonijalnoj dužnosti.

Rekordan broj nevažećih listića

Odziv na izborima bio je gotovo 46 posto, što se nije očekivalo i što je više nego na predsjedničkim izborima 2018., no sjenu na izbore bacio je rekordan broj nevažećih listića, ukupno gotovo 13 posto. Na nekima su bile napisane poruke protiv imigracije ili kritike demokracije.

"Bit će mi golem privilegij služiti vam", rekla je Connolly u govoru nakon objave rezultata.

"Onima koji nisu glasali za mene i onima koji su poništili svoj glas, dopustite mi da vam kažem da ću biti inkluzivna predsjednica, spremna slušati vas", rekla je.

Rekla je i da će biti "glas za mir, glas koji se oslanja na irsku politiku neutralnosti" i koji inzistira na "egzistencijalnoj prijetnji klimatskih promjena".

