Prima socijalnu pomoć 20 godina i ne želi raditi: 'Ne mogu si pomoći, talentiran sam'

Na njemačkoj televiziji prikazana je dokumentarna serija "Siromašna Njemačka – na socijalnoj pomoći ili naporno rade" koja se vrti oko nezaposlenog stanovnika na socijalnoj pomoći. On je nezaposlen već 20 godina i ne namjerava to promijeniti. Uopće ne razmišlja o zaposlenju, piše Fenix.

Objasnio je i zašto ne želi naći posao - prekvalificiran je za tržište rada.

“O trenutnoj situaciji na tržištu rada u Njemačkoj mislim jednako malo kao i o odjeći. Apsolutno ništa”, kaže protagonist ove priče.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Traže zamjenjive robove

Ima sveučilišnu diplomu, pa čak i govori nekoliko stranih jezika - i zdrav je. On bi zapravo mogao raditi, ali nema interesa i radije provodi slobodno vrijeme na jezeru, pišu njemački mediji.

“Rad bi trebao biti propisno plaćen, inače nije rad”, jasno navodi 49-godišnjak koji je također objasnio zašto ne želi raditi:

"Razlog je prilično jednostavan. Skup sam! Mogu učiniti previše za ljude. Nažalost, traže zamjenjive robove", objasnio je. Ako bi prihvatio stalan posao s punim radnim vremenom, u području koje ga privlači - ne bi radio za manje od 3500 eura bruto. Uostalom, ima kvocijent inteligencije od 147.

'Talentiran sam, kvalificiran sam'

Ne bi radio posao poput konduktera u vlaku:

"Ne, to nema smisla. Kondukter… Ne tražim prekvalifikaciju, tražim posao. Jer je taj posao preslabo plaćen", objašnjava.

“Ne mogu si pomoći, talentiran sam, kvalificiran sam. Nisam to izabrao, ali sam to naučio kako bih mogao nešto zaraditi. I naravno, ne tražim slabo plaćen posao", rekao je primatelj socijalne pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: HGSS dronom spasio nestalu baku: Za RTL Danas otkrili detalje trosatne potrage