Rat u Ukrajini traje već 73 dana

Ukrajinske snage pokrenule protuofenzivu kod Harkiva

Bombardirana škola u Luhanskoj regiji, najmanje dvoje poginulih

Iz čeličane Azovstalj u Maripolju evakuirani svi civili

WHO prikuplja dokaze o ratnim zločinima u Ukrajini

Oglašena zračna uzbuna u gotovo cijeloj Ukrajini

8:30 - Jutros su se oglsile sirene za zračnu uzbunu u gotovo svim regijama Ukrajine, javlja Kyiv Independent. Također, isti medij piše da Rusija dnevno troši oko 900 milijuna dolara na rat u Ukrajini.

Ukrajinske snage krenule u protuofenzivu na Harkov

8:25 - Ukrajinska vojska pokrenula je protuofenzivu u regiji Harkiv, javlja Sky News. Harkiv, na sjeveroistoku Ukrajine, drugi je grad po veličini u zemlji i trenutno je glavna meta ruskih granatiranja.

Bombardirana škola: Dvoje poginulih, strahuje se da je žrtva mogo više

8:20 - Guverner Luhanska Sergej Haidai rekao je da su dvije osobe poginule u jučerašnjem ruskom bombardiranju škole u mjestu Bilohorivka. Mnogi ljudi sklonilo se u zgradu škole nakon što je glavno sklonište u mjestu uništeno u ranijim bombardiranjima. Oko 60 ljudi ostalo je pod ruševinama, dok je tridesetak izvučeno, izvijestio je Reuters.

CNN piše, pak, kako se strahuje da je 60 ljudi poginulo nakon zračnog napada. "Tijela dvije osobe pronađena su u ruševinama", napisao je Haidai u objavi na Telegramu u nedjelju, dodajući da je "vjerojatno svih 60 ljudi koji su ostali ispod ruševina ubijeno".

Ruski zrakoplov bacio je bombu na školu u Bilohorivki, mjestu udaljenom oko 11 kilometara od prve crte bojišnice.

Rusija je uništila oko 200 lokacija ukrajinske kulturne baštine

8:20 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij kazao je da je preko 200 lokacija ukrajinske kulturne baštine uništeno u posljednjih 2 i pol mjeseca od početka ruske invazije na tu zemlju. "Do 7. svibnja, ruska je vojska uništila ili oštetila preko 200 lokacija kulturne baštine", kazao je u videopriopćenju u subotu u Kijevu.

Među njima je i muzej ukrajinskog pjesnika i filozofa Grigorija Skovorode u Harkivskoj oblasti koji je noć prije pogođen raketom, rekao je Zelenskij. Skovoroda je živio od 1722. do 1794.

Zelenskij je rekao da je ostao bez riječi nakon što je rusko granatiranje uništilo muzej posvećen Skovorodi.

U noćnom napadu u selu Skovorodinivki u istočnoj Ukrajini pogođen je krov muzeja, zgrada je zapaljena i ozlijeđen 35-godišnji čuvar. Najvredniji predmeti ranije su premješteni na sigurno rekao je regionalni guverner Harkiva Oleh Sinegubov.

"Svakog dana ovog rata ruska vojska radi nešto što me ostavlja bez riječi. A onda sljedeći dan učini nešto drugo zbog čega se opet osjećate isto", rekao je Zelenskij u kasnonoćnom obraćanju. "Ciljani napadi na muzeje - čak ni teroristi ne bi pomislili na to. Ali to je vojska protiv koje se borimo", rekao je.

Skovoroda, ukrajinski kozak, posljednje je godine života proveo u selu Ivanovki, koje je kasnije preimenovano u njegovu čast - Skovorodinivka.

"Nažalost, zlo se vrati kad jedni ne poštuju prava drugih, ne uvažavaju zakone te uništavaju kulturnu baštinu", poručio je Zelenskij. "Upravo se to dogodilo Rusiji. Zbog toga se moramo braniti. Moramo braniti svoj narod, gradove, čak i muzeje, koji postaju metama ruskih raketa." Svijet će u nedjelju i ponedjeljak obilježiti pobjedu nad nacistima u Drugom svjetskom ratu, dodao je. No potezi Rusije trebaju "svaku državu i svaki narod podsjećati na činjenicu da je nemoguće jednom i zauvijek pobijediti zlo", rekao je.

Kadirov kaže da njegovi vojnici kontroliraju Popasnu

8:20 - Čečenski vođa Ramzan Kadirov u nedjelju je rekao da su njegovi vojnici preuzeli kontrolu nad većinom istočnog ukrajinskog grada Popasna, dok su ukrajinski dužnosnici rekli da se britka za istočni grad još vodi. Sredinom travnja ruske snage pokrenule su novu ofenzivu duž većeg dijela istočnog krila Ukrajine, a jedni od najintenzivnijih napada i granatiranja nedavno su se dogodili oko Popasne u regiji Luhansk.

"Borci čečenskih specijalnih snaga stavili su većinu Popasne pod kontrolu", napisao je Kadirov koji je nerijetko sebe opisivao kao "pješačkog vojnika" ruskog predsjednika Vladimira Putina. "Glavne ulice i središnji dijelovi grada potpuno su očišćeni", napisao je u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Reuters nije uspio neovisno provjeriti izvješća.

Iz Ukrajine nije bilo trenutnog odgovora, no u subotu navečer savjetnik predsjednika Volodimira Zelenskog Aleksij Arestovič rekao je da se nastavljaju teške borbe za grad.

"Bitka za Popasnu je u tijeku. Ruski propagandisti radosno su izvijestili da su je već zauzeli, ali nije baš tako. Ovo je, samo ovog tjedna, njihova 117. tvrdnja o 'hvatanju Popasne'", rekao je Arestovič.

Guverner regije Luhansk Serhij Gajdaj rekao je u subotu da ukrajinske snage još uvijek kontroliraju to područje. "Situacija je vrlo teška, ali pod kontrolom", rekao je Gajdaj. Dodao je da čečenski vojnici nisu sudjelovali u borbama, već su pljačkali i snimali video zapise. Kadirov je na Telegramu često objavljivao izvješća i video zapise čečenskih vojnika koji navodno sudjeluju u aktivnostima u Ukrajini, no nije bilo potvrde o tome koliko ih je zapravo došlo i sudjeluju li u borbama.

Velika Britanija najavila dodatnu pomoć Ukrajini

8:15 - Velika Britanija je najavila i obećala da će osigurati dodatnih 1,3 milijarde funti vojne potpore i pomoći Ukrajini. Britanski premijer Boris Johnson jedan je od najglasnijih pristaša ukrajinskog otpora ruskim snagama otkako je ruski predsjednik Vladimir Putin napao tu zemlju 24. veljače. Johnsonova vlada poslala je u Ukrajinu protutenkovske projektile, sustav protuzračne obrane i drugo oružje. Novo obećanje, dano pred sastanak čelnika skupine 7 najsnažnijih gospodarstava, gotovo udvostručuje prijašnja davanja za Ukrajinu, a vlada je priopćila da je to najveća stopa potrošnje na sukob od ratova u Iraku i Afganistanu, iako nije dala detalje tog izračuna.

"Putinov brutalni napad ne samo da uzrokuje nevjerojatna razaranja u Ukrajini, on također prijeti miru i sigurnosti diljem Europe", rekao je Johnson. Prošlog tjedna postao je prvi zapadni čelnik koji se obratio ukrajinskom parlamentu od početka invazije.

Čelnici skupine zemalja G7, koja uključuje Veliku Britaniju, Kanadu, Francusku, Njemačku, Italiju, Japan i SAD, održat će virtualni sastanak sa Zelenskim u nedjelju, dan prije nego što Rusija obilježi svoj praznik Dana pobjede, koji slavi kraj 2. svjetskog rata u Europi. Britanija je priopćila da će dodatna potrošnja na Ukrajinu doći iz rezerve koju vlada koristi za hitne slučajeve.

Vlada je također priopćila da će Johnson biti domaćin sastanka vodećih obrambenih tvrtki krajem svibnja kako bi se razgovaralo o povećanju proizvodnje kao odgovoru na povećanu potražnju stvorenu ratom u Ukrajini. Dok je Velika Britanija pružila značajnu vojnu pomoć, do sada je prihvatila relativno malo od više od pet milijuna Ukrajinaca koji su pobjegli iz svoje zemlje. Britanska vlada priopćila je u subotu da je do sada izdala više od 86.000 viza Ukrajincima, od kojih je oko 27.000 stiglo u Britaniju.