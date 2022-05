Potpredsjednik Vlade Davor Božinović komentirao je u nedjelju posjet premijera Andreja Plenkovića Ukrajini te slučaj uhićenog hrvatskog državljanina kojeg je zarobila ruska vojska u Ukrajini.

"Mislim da je ovaj posjet snažan državnički gest, ali i znak podrške Ukrajini koja traje od prvog dana agresije. Hrvatska je među onim državama koje su uputile i više od onoga što je standard pomoći, uputila je humanitarnu i tehničku pomoć, također danas imamo više od 17.000 ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj i cijeli taj proces teče bez problema. Naravno da je naša politika bazirana ne samo na zaštiti temeljnih vrijednosti na kojima je sazdana Europa nakon II. svjetskog rata. Naša politika je određena i činjenicom da je Hrvatska ne tako davno bila suočena s agresijom na svoj teritorij i zbog toga kad pogledamo tih 30-ak godina u retrovizoru, nama je jasno što se događa u Ukrajini", rekao je ministar.

"Znate da je hrvatska vlada jedan od zagovornika europskog puta Ukrajine, to je jedan proces koji ima svoje zakonitosti, no sigurno je da će Hrvatska i Vlada, sva nadležna ministarstva, biti zagovornici toga da se europske vrijednosti slobode, demokracije, vladavine prava prošire i izvan europskih granica. Hrvatska nije među većim državama članicama NATO-a i EU-a, ali je država koja od prvog dana komunicira jasne poruke i sigurno da će ta naša pomoć Ukrajini ići sve dokle bude potrebno", rekao je Božinović.

Podsjetio je da je u posljednjih nekoliko mjeseci bilo više posjeta Ukrajini na najvišoj razini, iz različitih zemalja i međunarodnih organizacija, te da su svi organizirani na sličan način.

"Taj posjet je u gabaritima onoga kako se organiziraju posjeti u zemlji koja je žrtva agresije. O sigurnosnim pitanjima ne želim u ovom trenutku ništa komentirati", rekao je.

Božinović je potom komentirao i slučaj zarobljenog Hrvata.

"Naravno da je situacija otežana činjenicom da je on uhićen od strane ruskih snaga. Mi smo se kroz diplomatsku službu informirali o tome, nastavit ćemo to pratiti i tražiti odgovore na pitanja koja zanimaju njegovu obitelj, to nam je ustavna i zakonska obveza", kazao je Božinović i poručio: 'Svi koji su se eventualno našli u situaciji da sudjeluju u ratu, to su učinili na vlastitu odgovornost i u vlastitoj organizaciji, država ni na koji način nije u to involvirana'.

Ministar je napomenuo kako da ne može predvidjeti u kojem se trenutku može očekivati napredak.