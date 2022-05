Dan uoči proslave Dana pobjede, Rusija je jako daleko od trijumfa u ratu u Ukrajini. A sve mogućnosti daljnje eskalacije sukoba pune su opasnosti. Nakon katastrofalnog napada na Kijev, Rusija pokušava zauzeti teritorij na istoku Ukrajine, jer se njezina vojska bliži iscrpljenju, a sankcije nastavljaju eskalirati.

"Uz trenutnu snagu koju imaju, preostaje im samo proboj koji sada pokušavaju izvesti", rekao je za Guardian Jeffrey Edmonds, bivši direktor za Rusiju u američkom vijeću nacionalne sigurnosti i viši analitičar u CNA thinktanku.

“Vojska se jednostavno ne oporavlja toliko brzo od tako razornog gubitka. A s obzirom na to koliko su Ukrajinci bili učinkoviti s našom potporom, jednostavno mislim da Rusija neće moći postići svoje ciljeve u narednim tjednima. A nadolazeći tjedni će biti znak kamo ovo vodi”, kazao je Edmonds.

Dramatične opcije eskalacije ili 'sendvič'

Suočeni s neuspjesima, stručnjaci su sugerirali da bi Vladimir Putin mogao iskoristiti praznik 9. svibnja kako bi prepakirao rat u Ukrajini. Dramatične opcije uključuju eskalaciju kroz formalnu objavu rata ili opću mobilizaciju ili deeskalaciju proglašavanjem pobjede. Alternativno, Putin bi mogao ponuditi "sendvič", kako je rekao jedan analitičar, koji hvali "pobjedu" ruske vojske, dok priprema stanovništvo za težak i bolan sukob kao status quo.

Posebno su ukrajinski dužnosnici upozorili da Putin planira objaviti masovnu mobilizaciju, ili čak objaviti rat Ukrajini, pozivajući osoblje i resurse koji su bili neiskorišteni u ruskoj takozvanoj "specijalnoj operaciji" koja je započela 24. veljače.

"Rusija je već prešla na tajnu mobilizaciju i sprema se objaviti otvorenu mobilizaciju u bliskoj budućnosti", rekao je Kirilo Budanov, šef ukrajinske vojne obavještajne službe, u intervjuu ovog tjedna za ukrajinski novinski list New Times. "Prilično sam znatiželjan: kako će to objasniti svojim ljudima?"

No, Kremlj je odmah zanijekao da planira mobilizaciju, iako su neki Rusi objavili na internetu pozive i državne naloge u vezi s potencijalnom mobilizacijom. Ali formalna mobilizacija, koja bi mogla dovesti do povlačenja desetaka tisuća pričuvnika sa svojih radnih mjesta i zatvaranja granica za vojnike, nešto je što Rusiji nikada prije nije uspjelo. To bi bilo jako loše za rusko gospodarstvo i dodatno bi podiglo ulog u ratu u kojem je Rusija već razočarala na bojnom polju.

Opća mobilizacija nije čarobna pilula za Rusiju i Putina

“Proglašavanje mobilizacije učinit će ovaj rat krajnje nepopularnim”, rekao je Pavel Luzin, ruski vojni stručnjak. Zapitao se i hoće li to biti “tehnički moguće”. "Što možete učiniti s mobiliziranim ljudima? Koji se časnici i vojne postrojbe s njima mogu nositi?", upitao je Luzin.

"Ovo nije čarobna pilula za njih, to nije karta za izlazak iz zatvora za Putina", rekao je Edmonds, napominjući da bi se do trenutka kada bi nove trupe podigle, "Rusi mogli raspasti".

U strahu od poraza, Rusija bi mogla zaprijetiti da će još više podići ulog. Vrhunski propagandist Dmitry Kiselyov prikazao je ovaj tjedan na nacionalnoj televiziji simulaciju nuklearnog napada na Ujedinjeno Kraljevstvo. "Samo jedno lansiranje, Borise, i Engleske više nema", rekao je. "Jednom zauvijek. Zašto se igrati s nama?”

Putin bi također mogao nagovijestiti potencijal za nuklearni sukob dok stoji pred teškim naoružanjem, uključujući interkontinentalne balističke rakete, koje se vratio na povorku na Crvenom trgu 2008. godine.

Nuklearno oružje? 'Ako Putin vidi da ovo postaje egzistencijalno, onda...'

"Također zna da ćemo ga poslušati, tako da me ne bi iznenadilo da tu ima i neke nuklearne retorike", rekao je Edmonds iz CNA.

Rekao je da je i dalje skeptičan da bi Rusija mogla upotrijebiti taktičko nuklearno oružje u sukobu, ali je kao i drugi primijetio da je Kremlj postao nepredvidljiviji. "Ako Putin vidi da ovo postaje egzistencijalno, onda sve oklade padaju u vodu", kazao je Edmonds.

Ako uvidi ograničen potencijal za pobjedu, Putin bi također mogao pokušati deeskalirati sukob. Stojeći pred svojom vojskom i državom u ponedjeljak, Putin bi mogao objaviti da je Rusija postigla svoje glavne ratne ciljeve u Ukrajini navodnim uništavanjem ukrajinskih vojnih kapaciteta i skorom preuzimanjem kontrole nad nekoliko gradova srednje veličine kao što su Mariupolj i Herson. Ali, to bi također mogla biti teška prodaja, jer bi ukrajinska vojska mogla pokušati vratiti izgubljeno tlo, što bi dovelo do daljnjih gubitaka čak i ako Rusija zauzme obrambeni položaj.

Visoki ruski dužnosnik prošlog tjedna u Hersonu rekao je da se Rusija vratila "zauvijek", čineći ideju političkog rješenja kojim bi se kontrola nad svojim teritorijem vratila Ukrajini još udaljenijom.

Težak sukob bolji od priznanja poraza?

A kako je primijetio Ben Noble, izvanredni profesor ruske politike na University College Londonu, nejasni i promjenjivi ratni ciljevi Kremlja doveli su do toga da mnogi ljudi u Rusiji mogu ostati nezadovoljni onim što Putin na kraju tvrdi kao pobjedu.

"To je vjerojatno najjači razlog zašto mnogi ljudi kažu da je Kremlj sada u kutu, da su zapeli, jer će neizbježno razočarati neke skupine s onim što tvrde kao pobjedu u širem smislu", rekao je.

Očekivanja velike objave 9. svibnja, rekao je, mogu više govoriti o frustraciji onih izvan Kremlja nego o činjenici da će biti objavljeno išta značajno. "Oni žele osjećaj sigurnosti, žele novo poglavlje u ovom sukobu", rekao je. Iako Kremlj može osjećati politički i ekonomski pritisak da okonča rat, težak sukob može biti bolji od priznanja poraza.

"Pretpostavljam da će iskoristiti 9. svibnja da se nekako pozabavi pobjedom… nešto što nam mnogi sociolozi kažu je da Rusi žele da se ovo završi, ali na dobar način", rekao je Anton Barbašin, urednik redakcije Riddle Russia i politički analitičar.

“Ali očekivao bih da mora uvesti i neke nove izazove. To mora biti sendvič, ne može biti samo pobjeda. Toliko toga se događa, a Putin je do sada svjestan ekonomskih rizika i problema koji će se uskoro pojaviti. Stoga vjerojatno trebate predložiti snažnu viziju o tome kako je Rusija izazvana.”

Rat sve više pogađa obične Rus ekoji nemaju pojma zašto su napali Ukrajinu

To je već vidljivo u izvješćima državnih medija koji objašnjavaju da je Rusija u ratu s NATO-om, a ne samo s Ukrajinom kako bi opravdala neke od nedavnih poraza vojske.

Kremlj se također suočava s hitnim ideološkim izazovom, primijetio je Barbašin, jer rat sve više počinje pogađati obične Ruse koji možda nemaju jasnu ideju zašto je Rusija uopće odlučila napasti Ukrajinu.

"Što više razmišljam o tome, to je začuđujuće da je ovaj rat pokazao da Rusija nema nikakvu ideologiju", rekao je. “Pokušavaju smisliti nešto novo, ali ništa od toga zapravo nema smisla. Rusi ne razumiju što, dovraga, Rusija tamo radi.”

Dan pobjede… kako se vidi na TV-u

Dok će se glavna ruska vojna parada održati na Crvenom trgu 9. svibnja, za milijune Rusa, Dan pobjede je spektakl koji će gledati na državnoj televiziji. Državni se praznik u mnogim kućanstvima provodi uz uključen TV, gdje je parada rezervirana informativnim emisijama i, obično, sovjetskim ratnim filmovima i ruskim uspješnicama o Drugom svjetskom ratu. Ali ove godine može biti drugačije.

Parada, koja počinje u 10 sati smotom vojnika i govorom Putina, jedan je od najgledanijih programa cijele godine u Rusiji. Državni anketari procjenjuju da ga gleda više od polovice kućanstava, iako bi te brojke mogle biti napuhane. Dok se kovitlaju glasine o velikoj Putinovoj objavi vojne mobilizacije ili poruci o "izvršenoj misiji", on govor obično posvećuje poznatim stihovima o "spektru fašizma" i priznanju veterana Drugog svjetskog rata ili, kako ga Rusija naziva, Velikog domovinskog rata.

