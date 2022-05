Politički stručnjak Abas Galjamov, koji je prije pisao govore za ruskog predsjednika, komentirao je poteze ruskog predsjednika Vladimira Putina koje cijeli svijet iščekuje.

Iako je Peskov, glasnogovornik Kremlja isticao kako "Ruska vojska neće svoje planove prilagođavati nikakvim datumima", a nije htio odgovoriti niti na pitanja o proslavi Dana pobjede u Mariupolju, Galjamov ističe kako ruski predsjednik 9. svibnja mora napraviti nešto.

Baš svi očekuju nešto

"Svi očekuju da će se nešto dogoditi 9. svibnja, i Putinovi neprijatelji i njegovi pristaše, a upravo ta očekivanja stvorila su vakuum koji treba popuniti. Ako se to ne dogodi, Vladimir Putin će politički izgubiti", rekao je politički stručnjak Abas Galjamov, koji je prije pisao govore za ruskog predsjednika, za BBC. No pitanje je što Putin uopće može učiniti. Svakako će pokušati napuhati teritorijalna osvajanja na istoku Ukrajine.

"Vladimir Putin se možda ponadao da će godišnjicu moći iskoristiti kako bi ruskom narodu ponosno objavio pobjedu u Ukrajini, ali s obzirom na to da mu invazija baš i ne ide po planu, on tek treba ostvariti svoj nedavno izrečeni cilj da zauzme barem regiju Donbas, komentira BBC-jeva dopisnica iz Moskve Jenny Hill. U skladu s time, pripreme za paradu odvijaju se i u razorenom Mariupolju.

Ništa od formalnog rata, sprema se nešto puno gore?

No to ne znači da će rat biti gotov. Kremlj je jasno demantirao da će Dan pobjede iskoristiti da i formalno objavi rat Ukrajini. No predviđa da će ruski predsjednik Ukrajini postaviti ultimatum - ili dođite za pregovarački stol ili se borite i suočite s prijetnjom taktičkog nuklearnog oružja.

Glavni cilj - uplašiti Zapad

"Jedini način na koji Putin može pobijediti, jer sigurno će izgubiti ako ovako nastavi, da stvori dojma o sebi kao apsolutno ludom tipu". dodaje, a glavni cilj takve taktike je uplašiti Zapad.

Želi da se zapadni lideri i svjetska javnost uplaše, dodaje Galjamov, da počnu zvati Volodimira Zelenskog i da mu kažu - "Dosta je sad, hajdemo ovo prekinuti. Odi za pregovarački stol i pristani na barem neke od zahtjeva koje Rusija postavlja. Jer mi smo spremni pomoći vam, ali nismo spremni umrijeti zbog vas".

Zaključuje da Putin "duboko žali zbog invazije iz koje sad pokušava pronaći izlaz, a da pritom ne ispadne slabić".

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.