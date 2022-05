Naredbu Vladimira Putina da Rusija nuklearnim oružjem napadne Ukrajinu ili Zapad ignorirali bi njegovi najviši zapovjednici, rekao je viši istraživački novinar iz Moskve.

Mnogi vodeći vojni i sigurnosni dužnosnici kao i prijatelji oligarha vjeruju da Putin umire ili je teško bolestan, dodao je Christo Grozev, stručnjak za ruska pitanja i povezan s istraživačkom grupom otvorenog koda Bellingcat, piše Daily Mail.

On tvrdi da njegov najuži krug, vjerujući da bi Putin uskoro mogao umrijeti, neće riskirati da bude izveden pred suvremeni ekvivalent nürnberškom procesu radi oslobađanje "Armagedona", niti će poslušali Putinovu naredbu da ubijaju oporbene neprijatelje.

Zveckanjem nuklearnim oružjem

Ruski predsjednik stavio je moskovske nuklearne snage u stanje visoke pripravnosti nedugo nakon što je njegova invazija na Ukrajinu počela 24. veljače, čime je izazvao strah da bi mogao pritisnuti gumb ako rat u Ukrajini ne bude išao kako je planirano.

I usred sve veće zapadne potpore Ukrajini, Putin je uputio slabo prikrivene prijetnje dajući naslutiti spremnost na raspoređivanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja, koje se prema ruskoj vojnoj doktrini može iskoristiti za prisiljavanje protivnika na povlačenje.

U međuvremenu, Rusija je sve više pribjegla zveckanju nuklearnim oružjem, a državni mediji prošli su tjedan izdavali gotovo svakodnevne prijetnje - uključujući i onu da će izbrisati Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku "nuklearnim plimnim valom".

Što je točno rekao Grovez?

U vezi s izvješćima o narušenom Putinovom zdravlju, televizijski novinar Dmitrij Gordon upitao je Grozeva: "Gledamo Putina kako grčevito hvata kut stola desnom rukom tijekom sastanka s ministrom obrane Sergejem Šojguom. A jakna mu je previsoka i tijesna oko vrata, posrtao je, hodao šepajući… Je li bolestan, ili samo toliko želimo da mu bude loše?"

Grozev je odgovorio: "Ne mogu govoriti bez informacija, ali znamo da oligarsi iz njegovog najbližeg okruženja tvrde da je Putin bolestan. Također znamo da je Lubjanka [tajna služba FSB-a] prije otprilike mjesec dana poslala pismo svim regionalnim šefovima FSB-a. Pisalo je: 'Ako čujete da ima vrlo ozbiljnu bolest, inzistiramo da ne obraćate pažnju'. Svi su mislili da to znači upravo suprotno."

Grozev je dodao da misli da nije toliko važno umire li Putin ili je teško bolestan, koliko da ljudi oko njega tako misle. "To mijenja formulu, to je faktor na osnovi kojeg ljudi odlučuju koliko mu trebaju biti lojalni. Vjerujem da ovaj čimbenik - da ljudi koji su mu bliski misle da nije dobro u pogledu zdravlja - smanjuje rizik da će poslušati njegovu naredbu da ubijaju neprijatelje, kao što su to činili u prošlosti", rekao je.

"Isti razlog čini malo vjerojatnim da će netko pritisnuti nuklearni gumb, jer shvaćaju da ako Putin ode za tri ili šest mjeseci, da se postavlja pitanje će ih zaštititi od suđenja u Nürnbergu?", dodao je.

Simulirano lansiranje nuklearnih projektila

Komentari Grozeva uslijedili su nakon što je Rusija u četvrtak izvela simulirana lansiranja nuklearnih projektila iz enklave teritorija u kontinentalnoj Europi.

Ratne igre koje se trenutno odvijaju u Kalinjingradu - komadu ruskog teritorija u sendviču između Poljske i Litve na Baltičkom moru - uključivale su "elektronička lansiranja" balističkih projektila Iskander, priopćilo je moskovsko ministarstvo obrane.

Posade Iskandera vježbale su gađanje ciljeva uključujući neprijateljske raketne sustave, zračne luke, infrastrukturu i vojna zapovjedna mjesta, dodalo je ministarstvo, prije nego što su manevrirali kako bi izbjegli uzvratni udar.

Vježbe nisu uključivale ispaljivanje stvarnih projektila te su uslijedile nakon što je jedan ruski televizijski ratni reporter u utorak ustvrdio da će Putin uskoro biti na putu bez povratka prema lansiranju nuklearnog oružja na Ukrajinu.

Kraj čovječanstva

Ruski novinar i dobitnik Nobelove nagrade za mir Dmitrij Muratov u utorak je osudio rusku propagandu koja se zalagala za korištenje nuklearnog oružja u sukobu u Ukrajini, upozoravajući da bi to značilo "kraj čovječanstva". "Ne bih isključio mogućnost upotrebe nuklearnog oružja", rekao je Muratov novinarima u Ženevi.

Govoreći na događaju povodom Svjetskog dana slobode medija, Muratov, čiji je vlastiti list Novaja Gazata bio prisiljen obustaviti izdavanje zbog vojne intervencije Moskve, upozorio je da "propagandni ratnici" Kremlja nastoje učiniti upotrebu nuklearnog oružja ugodnijom ruskoj javnosti.

"Već dva tjedna slušamo s naših televizijskih ekrana da treba otvoriti nuklearne silose. Također čujemo da ovo užasno oružje treba upotrijebiti ako se isporuke oružja Ukrajini nastave", rekao je, misleći na pomoć Sjedinjenih Država, Europske unije i drugih da se naoruža ratom razorena zemlja.

Suprotno propagandnom narativu, korištenje takvog oružja "ne bi bio kraj rata", upozorio je. "To će biti kraj čovječanstva." Rekao je da je danas najstrašnija stvar u Rusiji to što je Putin stekao "neograničenu, apsolutnu vlast". Ako se odluči na upotrebu nuklearnog oružja, rekao je Muratov, "nitko ne može spriječiti donošenje te odluke, … ni parlament, ni civilno društvo, ni javnost."

