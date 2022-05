Bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Julija Mendel, gostovala je u program N1 Newsnighta, gdje je govorila o stanju u Ukrajini. Na početku je kazala kako nema grada koji nije meta, pa tako nije pošteđen niti Lavov.

"Danas smo imali jednu zračnu uzbunu, jučer je pet raketa pogodilo Lavov, ali na sreću nismo imali žrtava", kazala je.

Mariupolj je jedna od najvećih rana na tijelu Ukrajine i cijeli svijet pažljivo promatra što se događa, rekla je. "Danas sam vidjela snimke ljudi koji su rekli da više od dva mjeseca nisu vidjeli sunce, jeli su kašu da bi preživjeli… Željela bih biti optimistična u vezi svih civila i vojnika u Azovstalju, i znam da Ukrajina i mnogi posrednici čine sve kako bi spasili svaki život, ali ne mogu reći što će im se dogoditi. Znamo da se Rusija ponaša kao teroristička zemlja. Nije joj stalo do ljudskih prava", upozorila je Mendel.

Ukazala je na objavljene informacije da je oko 300 tijela civila otkriveno u Irpinju. "To je strašna brojka. Mnogi od njih su bili mučeni i ubijeni na brutalan način. To je velika tragedija. Cijeli svijet ovo gleda i ako ne bude pravde za ruske zločine, neće biti nikakve pravde", smatra Mendel.

Odnosi dviju zemalja u strašnoj situaciji

Kazala je kako je za svakog Ukrajinca teško shvatiti sve ovo što se događa. "Ne znam bi li i jedan Ukrajinac mogao oprostiti zbog ovog što nam se događa. Odnosi Rusije i Ukrajine su u tako strašnoj situaciji da ne znamo što bi se trebalo dogoditi da se oni poprave. Nadamo se da će nas naša borba dovesti do demokratske budućnosti", dodala je.

Osvrnula se i na situaciju u Hersonu koji je pao pod rusku kontrolu. "To je grad na jugu Ukrajine koji graniči s Krimom. Tamo je cijela moja obitelj. Ostali su tamo jer vjeruju da će ukrajinska vojska osloboditi to područje. Rusija kaže da će dati četiri mjeseca hersonskoj oblasti da se prebaci na rubalj. Tu su i ruski TV kanali, ruska propaganda, mnogo ruskih vojnika… Slušam strašne priče od tamo", kazala je bivša glasnogovornica Zelenskog.

Govori se da Rusija planira provesti lažni referendum na tom području te da Hersonu prijete dva scenarija – da ga anektiraju ili da se i u tu proglasi narodna republika.

"Rusija je vrlo manipulativna i definitivno ne želi mir. Odnosi su se pogoršavali s vremenom jer Putin nije htio govoriti o povratku ukrajinskog teritorija i suvereniteta. Uvijek je pokazivao nepoštovanje prema nezavisnosti Ukrajine. Na kraju smo shvatili da je prestao pregovarati. On je diktator zadnjih 20 godina, on je navikao davati naredbe, a ne pregovarati. U jednom trenutku se samo prestao javljati na telefon, Zelenskij nije uspio stupiti u kontakt s njim, a za to vrijeme je on gomilao vojsku na granici", ispričala je Mendel.

Jedini krivci Putin, Kremlj i Rusija

Upitana je li Ukrajina zadovoljna razinom potpore s obzirom da su u veljači očekivali da će se NATO više uključiti s proglašenjem zabrane leta iznad Ukrajine, Mendel je odgovorila:

"Imate pravo, NATO se nije uključio i zatvorio nebo iznad Ukrajine i to znači da su Ukrajinci jednostavno bombardirani iz zraka dok su bili u svojim domovima. Vidimo da je zapad ipak pružio puno pomoći, ali oružja i naoružanja će ponestati, trebat ćemo još streljiva kako bismo se obranili od neprijatelja. Isto tako, Ukrajina zahtijeva embargo na rusku naftu i plin. Sve dok Rusija prima novac za naftu i plin, imat će novca da financira svoje terorističke aktivnosti u Ukrajini. Nismo sigurni ni da Rusija neće krenuti dalje. Vidjeli smo eskalaciju u okupiranoj regiji u Moldaviji. Već sada ovo nije samo sukob Ukrajine i Rusije", kazala je Mendel, ističući da traže još strože sankcije.

"Rusija ima više od 300 banaka. Sedam ih je isključeno iz SWIFT-a, ali druge mogu funkcionirati. Sadašnje sankcije su samo prijetnja, zapravo ne pogađaju njihov bankarski sustav. Tražimo od partnera veće sankcije", apelirala je.

Upitana za komentar teze da je SAD gurnuo Ukrajinu u ovaj sukob, koju zastupa i predsjednik RH Zoran Milanović, kazala je da tu nema nikakve zavjere te da su jedini krivci Vladimir Putin, Kremlj i Rusija.

"Rusija pokušava širiti narativ da se ona ne bori protiv Ukrajine nego svjetskog poretka koji je uspostavio zapad te protiv zapadnjačkih vrijednosti. Rusija optužuje zapad za razne zavjere, prijeti svojom nuklarnom silom… No ponavljam, ovo nije samo rat Rusije protiv Ukrajine. Rusija toliko nepoštovanja pokazuje prema Zapadu da ne poštuje niti želju Ukrajine za članstvom u EU-u i NATO-u. Shvaćamo da se Rusija ne koristi nikakvom logikom i činjenicama koje bi ukazale na to da Rusija nema toliko snažnu vojsku kako se predstavlja. Smatramo da je za ovaj rat kriv samo Vladimir Putin, kremaljski sustav i Rusija. To je zemlja koja muči, ubija i uništava našu zemlju. Nema tu nikakve zavjere niti narativa u kojem bismo optužili bilo koga drugog", rekla je Mendel.