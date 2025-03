Neutješna supruga preminulog vozača Hitne: 'Vidio je djecu kako zapaljena izlaze iz kluba'

"Rekao mi je da gori klub. Nije znao što ga čeka tamo. Krenuo je s kolima Hitne pomoći, vidio da je požar i da stižu vatrogasci. Ugledao je djecu kako zapaljena izlaze iz kluba i sami ulaze u vozilo Hitne pomoći. Ušao je u klub i vidio stradale. Djeca su počela padati unutra. Morao ih je uzeti i prenijeti u kombi", ispričala je kroz suze neutješna supruga vozača hitne pomoći Ile Gočevskog, koji je cijelu noć prevozio ozlijeđene iz kluba smrti u Kočanima pa i sam preminuo idućeg dana.

U potresnoj ispovijesti za Kurir, Aneta Gočevski opisala je trenutak u kojem je njezin suprug dobio poziv o požaru, pa sve do trenutka kada ga je ona pronašla mrtvog u njihovoj kući. Prvi poziv primo je malo prije tri sata u noći između subote i nedjelje i izašao na teren, ne znajući razmjere katastrofe koja će zaviti Sjevernu Makedoniju u crno.

U stravičnom požaru u klubu Pulse, tijekom nastupa popularne makedonske grupe DNK, poginulo je 59 mladih osoba. Ozlijeđenih je više od 150, a njihov je broj u danima nakon tragedije porastao. Mnogi od njih su u teškom stanju prevezeni u bolnicu zemalja u inozemstvu, pa i u Hrvatsku. Požar je krenuo nakon što su iskre zapalile krov nad bendom koji je nastupao pred mnogobrojnom publikom. U trenutku požara u klubu je bilo 500 ljudi, iako je prodano svega 250 ulaznica.

Planirao se vratiti u bolnicu i pomoći

"Ozlijeđena djeca, koja su bila svjesna, ulazila su u kombi. Moj Ilčo je 32 duše odnio u vozilo. Neke je odvezao do bolnice u Kočanima, neke do Štipa, a neke do Skoplja. To je trajalo cijelu noć", prisjetila se Aneta.

Ile idućeg jutra nije došao kući. Produžio je radni dan i kasnije se vidio s prijateljima. U bolnicu se planirao vratiti navečer, kako bi nastavio pomagati. No tamo nikada nije stigao. Iza sebe je ostavio neutješnu suprugu i sina jedinca koji se ne može pomiriti s tragičnim odlaskom oca.

Kada je Ile stigao kući, ispričala je kroz suze supruga, odlučio je odmoriti jer dvije noći nije spavao.

Umro je od srca, a imao je tek 41 godinu...

"Legao je i rekao da je u bolnici dobio infuziju i da je maknuo flaster. Osjetio je nešto, ali infuzija je došla kao osvježenje. Tlak mu je sigurno bio povišen, kao i šećer i adrenalin jer je radio pod stresom", govori supruga. U sobi za je zatekla nepomičnog.

"Rekla sam mu Ile i tresla ga, ali nije davao znakove života. Pala sam pored njega i nekako uspjela doći do telefona. Pozvala sam Hitnu pomoć. Doktor i sestra su došli i onesvijestili se kada su ga vidjeli mrtvog", dodala je Aneta.

Ispostavilo se da je umro od srca. Ile je imao tek 41 godinu i bio u punoj snazi. U 18 godina koliko je radio u bolnici nagledao se svega. Međutim, ovakvoj katastrofi još nije svjedočio.

'Gazdu za djecu nije bilo briga, ona su gorjela u klubu'

"U 15 minuta uspio mi je prepričati što se događalo u klubu. Gazda nije ni bio tu, samo su vidjeli u jednom trenutku da je uzeo vreću s novcima i pobjegao iz kluba kako novci ne bi izgorjeli. Za djecu ga nije bilo briga, ona su gorjela u klubu", ispričala je supruga u razgovoru za srbijanske medije.

Zbog katastrofalne tragedije dosad je uhićeno 16 osoba, a za njih 14 određen je pritvor. Među osumnjičenima za tragediju su vlasnik kluba i organizator koncerta te bivši ministar ekonomije koje se sumnjiči za kaznena djela protiv opće sigurnosti, korupciju i nelegalno posjedovanje pirotehnike. Očevid je pokazao da je klub radio bez legalne dozvole te da je imao samo jedan izlaz za slučaj opasnosti koji je kobne noći bio zaključan. Nije imao aparate za gašenje požara te je građen od zapaljivih materijala.

