Rusija će u ponedjeljak, 9. svibnja, kao i svake godine, obilježiti 77. godišnjicu završetka Drugog svjetskog rata vojnim paradama diljem zemlje, od kojih će najveća biti održana na Crvenom trgu u Moskvi. Samo ove godine ukrajinski i zapadni dužnosnici očekuju da će ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristiti dan prožet domoljubnim žarom za eskalaciju rata u Ukrajini, piše Foreign Policy.

Zapadni dužnosnici već nekoliko tjedana upozoravaju da je Moskva pod samonametnutim pritiskom da ubilježi bilo kakvu pobjedu koju će objaviti na Dan pobjede, budući da je ruska desetotjedna vojna "operacija" u Ukrajini posrnula i daleko je od prvotno zadanih ciljeva kremlja da se brzo zauzme Kijev. Putin je veći dio svoje moći i ruskog identiteta uokvirio iskustvom Sovjetskog Saveza u Drugom svjetskom ratu, koji se u Rusiji naziva Velikim domovinskim ratom. Nastojao je prikazati rat u Ukrajini kao novo poglavlje borbe protiv fašizma, na temelju flagrantnih laži da je Ukrajina preplavljena (neo)nacistima pod kontrolom Zapada i da joj je potrebno oslobođenje od njih.

Neprestano pozivanje Moskve na Drugi svjetski rat

Inače, od 1939. do 1941. Sovjetski Savez je bio u dosluhu s nacističkom Njemačkom i opskrbljivao ju je naftom, žitom i oružjem sve do onog dana kada je Njemačka krenula u invaziju na SSSR. To "oslobađanje" Ukrajine ima tešku humanitarnu cijenu, budući da su ofenzive ruske vojske pod krinkom "denacifikacije" ubile tisuće ukrajinskih civila i protjerale milijune iz njihovih domova.

Neprestano pozivanje Moskve na Drugi svjetski rat i tvrdnje da još jednom vodi borbu protiv nacizma također su se izjalovile na svjetskoj pozornici, budući da ruske snage čine masovna zvjerstva nad ukrajinskim civilima i granatiraju područja u blizini spomen-obilježja holokausta. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov razbjesnio je Izrael i druge zapadne zemlje lažnom tvrdnjom da Adolf Hitler ima "židovske krvi" i tvrdnjom da su "najgorljiviji antisemiti obično Židovi" nastojeći opravdati "denacifikaciju" zemlje čiji je predsjednik, Volodimir Zelenskij, i sam Židov. Putin se kasnije navodno ispričao izraelskom premijeru Naftaliju Bennettu zbog tih Lavrovljevih opaski.

Proslava Dana pobjede sve je više politizirana

Unatoč visokim cijenama života i na ukrajinskoj i na ruskoj strani, Kremlj je dodatno pojačao pozivanje na povijesne paralele s Drugim svjetskim ratom kako bi opravdao svoju invaziju na Ukrajinu. Poziva se i na slogan koji je bio popularan prlikom ruske invazije na istočnu Ukrajinu 2014.: "Možemo to učiniti ponovno."

"To je sjajna prilika za Putina da igra na nacionalističke osjećaje, a Kremlj je vrlo dobar u teatralnosti takvih događaja", rekao je Timothy Frye, stručnjak za postsovjetsku vanjsku politiku na Sveučilištu Columbia. "Kratkoročno, vjerojatno će doći će do nastavka efekta "okupljanja oko zastave" nakon 9. svibnja", dodao je.

Teško je precijeniti važnost komemoracije 9. svibnja za Rusiju. Procjenjuje se da je Sovjetski Savez izgubio oko 24 milijuna ljudi tijekom Drugog svjetskog rata. Poštovanje prema onima koji su poginuli i služili u sovjetskoj Crvenoj armiji duboko je usađeno u ruskoj kulturi i ključno je za nacionalni identitet. Ratni spomenici središnji su dio mnogih ruskih gradova, često služe kao pozadina za fotografiranje mladenaca.

"Proslava pod Putinom postaje sve više politizirana", tvrdi Jade McGlynn, stručnjakinja za ruske studije na Institutu za međunarodne studije Middlebury i autorica nadolazeće knjige "Kremaljski kreatori sjećanja". "Paradoksalno, to je nešto duboko osobno, emocionalno i moćno, ali i kao priznanje te moći, to je nešto što država pokušava iskoristiti za vlastitu dobrobit", kaže ona.

Rusija će pojačati ofenzivu u istočnoj Ukrajini

Neki zapadni dužnosnici očekuju da će Putin iskoristiti paradu za Dan pobjede kako bi intenzivirao invaziju proglašavanjem masovne mobilizacije. Otprilike četvrtina ruskih snaga poslanih u Ukrajinu u prvoj fazi rata toliko je potučena da je sada izvan stroja - kažu zapadni dužnosnici. Ukrajinski obrambeni dužnosnici procjenjuju da je Rusija izgubila oko 25.000 vojnika u dva mjeseca borbi, što je neviđena razina gubitaka u suvremenom ratovanju.

"Mislim da će pokušati prijeći iz svoje "specijalne operacije". Putin priprema teren da može reći: Ovo je sada rat protiv nacista, a meni treba više ljudi. Treba mi još ruskog topovskog mesa", izjavio je proteklog tjedna britanski ministar obrane Ben Wallace. Drugim simboličnim potezom, američki predsjednik Joe Biden planira 9. svibnja potpisati zakon kojim bi oživio ovlast iz doba Drugoga svjetskog rata da ustupa opremu za obranu opkoljenoj zemlji.

Jedan podatak koji navode: čini se da Rusija pojačava svoju vojnu mobilizaciju posljednjih tjedana, budući da su pričuve ruske trupe navodno pozvane na regrutaciju kao potencijalni ugovorni zaposlenici za upravljanje okupiranim područjima Ukrajine. Drugi europski dužnosnici očekuju da će ruska vojska pojačati svoju ofenzivu na istočnu Ukrajinu u danima uoči komemoracije kako bi Putin mogao proglasiti neki oblik pobjede i tvrditi da je "oslobodio" regiju Donbas u istočnoj Ukrajini.

Ipak neće biti vojne parade u razorenom Mariupolju

Jedan zapadni diplomat u četvrtak je, pod uvjetom anonimnosti, rekao za Foreign Policy da Rusija ima nekoliko opcija za Dan pobjede: od proglašenja pobjede na ukrajinskim teritorijama koje ruska vojska još nisu osvojila, održavanja vojnih parada na okupiranim područjima Ukrajine do prelaska rata u novu fazu proglašenjem opće mobilizacije. Isti diplomat je također rekao da će Rusija vjerojatno najaviti izbore na okupiranim teritorijima Donjecka, Luganska i Hersona, koje Kremlj želi pripojiti putem izmišljenog referenduma. Takav bi potez odražavao slične deklaracije o suverenitetu na ukrajinskim otcijepljenim teritorijima koje su prethodile Putinovoj invaziji punog razmjera u veljači.

Ukrajinski dužnosnici strahuju da bi Moskva mogla održati pobjedničku paradu i usred ruševina Mariupolja, grada koji je već dva mjeseca pod opsadom ruske vojske, ali ruska strana je odbacila takvu mogućnost.

Britansko ministarstvo obrane ocijenilo je u petak da je rusko osvajanje elektrane povezano s Putinovom željom da ima simboličnu pobjedu u Ukrajini na vrijeme za paradu 9. svibnja, ali je dodalo da će Rusija vjerojatno snositi gubitke u napadu na čeličanu Azovstalj u Mariupolju, postrojenju nalik labirintu i resurse koje ima koji bi ugušio ukrajinski otpor mogao bi usporiti ruske dobitke drugdje u istočnoj Ukrajini.

Na vojnoj paradi staro sovjetsko oružje

Obavještajni analitičari koji prate ruske pripreme za paradu na moskovskom Crvenom trgu očekuju da će ona biti značajno manja u odnosu na one proteklih godina, što je mogući znak zastoja s kojima se Rusija suočila u svom ratu u Ukrajini. Nestalo je topničkih oruđa i dalekometnih paljbi koje su paradirali u Moskvi 2021., a koje je Rusija poslala u Donbas; očekuje se da će biti zamijenjene raketama Grad iz sovjetskog doba.

Očekuje se da će u povorci sudjelovati samo 131 vozilo, što je znatno manje nego što je Kremlj izveo prošle godine. A planirani prelet parade mlaznjacima u formaciji "Z", ruskim simbolom pobjede, bit će izveden zastarjelim lovcima MiG-29, a ne najsuvremenijim borbenim zrakoplovima Suhoj. Analitičari su također uočili da su neka od ruskih vozila raspoređenih u Ukrajini ukrašena križem svetog Jurja — znakom da su možda izvorno bila namijenjena za obilježavanje Dana pobjede.

"Da sam na mjestu Putina, želio bih ove godine napraviti veću paradu nego inače", rekao je Oliver Alexander, neovisni analitičar koji prati ruske pripreme za paradu. "To što je značajno smanjeno nije zapravo znak da stvari idu sjajno."