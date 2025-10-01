Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, posada poginula

Zrakoplov talijanskih zračnih snaga srušio se unutar Nacionalnog parka Circeo u općini Sabaudia, u pokrajini Latina. Zrakoplov je nestao s radara, a uz podršku helikoptera vatrogasne službe i helikoptera zračnih snaga olupina je locirana, piše Corriere della Sera.

An Italian Air Force aircraft has crashed near Sabaudia, south of Rome.

At the moment, an Italian Air Force Leonardo HH-139B (reg. MM81991) is flying over the crash site.

Two pilots are believed to have been on board.

We are awaiting further information.

(thanks to @4n4lisis) pic.twitter.com/ZU7UMRWKmn — itamilradar (@ItaMilRadar) October 1, 2025

U zrakoplovu su bile dvije osobe, pukovnik Simone Mettini (48) i student, nažalost obje osobe su poginule.

Foto: X/screenshot

Ratno zrakoplovstvo u priopćenju navodi da je riječ o zrakoplovu T-260B iz 70. krila Latina. U priopćenu su naglasili da je zrakoplov bio u "letu u sklopu trenažne misije".

Uzrok nesreće zasad nije poznat.

Talijanski potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani oglasio se na X-u.

"Duboko sam potresen zbog smrti dvojice pripadnika Ratnog zrakoplovstva koji su jutros izgubili život u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći u Sabaudiji. Izrazio sam sućut generalu Conservi i cijeloj Zračnoj vojsci. Moje misli su uz obitelji žrtava", poručio je.

Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell’@ItalianAirForce rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l’Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 1, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Proveli smo dan s herojima na moru: 'Od rezanja ruke do infarkta, ovaj brod spašava živote dva otoka'