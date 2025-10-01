NESTAO S RADARA /

Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, posada poginula

Foto: X/screenshot

U priopćenu su naglasili da je zrakoplov bio u 'letu u sklopu trenažne misije'

1.10.2025.
12:33
danas.hr
X/screenshot
Zrakoplov talijanskih zračnih snaga srušio se unutar Nacionalnog parka Circeo u općini Sabaudia, u pokrajini Latina. Zrakoplov je nestao s radara, a uz podršku helikoptera vatrogasne službe i helikoptera zračnih snaga olupina je locirana, piše Corriere della Sera.

U zrakoplovu su bile dvije osobe, pukovnik Simone Mettini (48) i student, nažalost obje osobe su poginule.

Foto: X/screenshot

Ratno zrakoplovstvo u priopćenju navodi da je riječ o zrakoplovu T-260B iz 70. krila Latina. U priopćenu su naglasili da je zrakoplov bio u "letu u sklopu trenažne misije".

Uzrok nesreće zasad nije poznat.

Talijanski potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani oglasio se na X-u. 

"Duboko sam potresen zbog smrti dvojice pripadnika Ratnog zrakoplovstva koji su jutros izgubili život u tragičnoj zrakoplovnoj nesreći u Sabaudiji. Izrazio sam sućut generalu Conservi i cijeloj Zračnoj vojsci. Moje misli su uz obitelji žrtava", poručio je.

Užas u susjedstvu: Srušio se vojni zrakoplov, posada poginula