Farmer u Poljskoj pronašao dron: Sumnja se da je povezan s ruskim upadom

U polju kukuruza u blizini Działdowa u Varminsko-mazurskoj regiji u Poljskoj pronađen je dron za kojeg se sumnja da je ruski. Poljoprivrednik koji je radio u polju s kombajnom prvi je uočio letjelicu, a potom su na teren odmah izašle nadležne službe, piše wiadomosci.dziennik.pl.

Foto: X/screenshot

Prema prvim informacijama, zbog stanja bespilotne letjelice vlasti smatraju da je riječ o jednoj od onih koje su ušle u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna ove godine.

U istragu su uključeni policija, vojna policija i tužitelj iz Odjela za vojna pitanja Okružnog tužiteljstva u Olsztynu, pod čijim će se nadzorom provoditi daljnje radnje.

Dronovi kod zračne luke u Norveškoj

Norveška policija je u utorak navečer morala intervenirati nakon dojave o dronovima koji su letjeli toliko blizu zračne luke Brønnøysund da su bili vidljivi vidljiv iz kontrolnog tornja, javljaju lokalni mediji. Iako je policija brzo izašla na teren, nisu uspjeli pronaći osobu koja je upravljala letjelicom. Više o tome čitajte OVDJE.

Podsjetimo, u noći s 9. na 10. rujna tijekom ruskog napada na Ukrajinu, dronovima je narušen poljski zračni prostor. U tom trenutku su aktivirane obrambene procedure, a poljske i savezničke snage oborile su nekoliko od ukupno 19 letjelica.

Bio je to prvi put da su poljske zračne snage upotrijebile naoružanje za neutralizaciju dronova iznad vlastitog teritorija.

