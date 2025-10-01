Dronovi kod zračne luke u Norveškoj: Vidjelo ih se iz kontrolnog tornja, policija na nogama

Norveška policija u utorak navečer intervenirala je nakon dojava o dronovima koji su letjeli toliko blizu zračne luke Brønnøysund da su bili vidljivi vidljiv iz kontrolnog tornja, javljaju lokalni mediji.

Iako je brzo izašla na teren, policija nije uspjela pronaći osobu koja je upravljala letjelicom.

Prva odjava stigla je malo iza 20 sati.

"Završili smo potragu s policijskim snagama na tom području. Dobili smo dojavu o dronu u zraku, ali nismo uspjeli pronaći pilota povezanog s njim. Nakon dugotrajne potrage, obustavili smo akciju", kazao je Morten Sørensen iz policijskog okruga Nordland za NRK.

Najnoviji incident

U nedjelju su također uočeni dronovi u zoni gdje je to zabranjeno pa je let tvrtke Widerøe preusmjeren s aerodroma Brønnøysund.

Zračna luka je zatvorena u utorak navečer, ali bi se trebala ujutro otvoriti kao i obično, najavila je glasnogovornica Karoline Persen.

Novi je to incident nakon što su glavne zračne luke u Norveškoj i Danskoj zatvorene zbog neidentificiranih dronova prošloga tjedna, što je uzrokovalo kašnjenja i otkazivanje letova.

Vlasti su bile zatvorile zračni prostor iznad zračne luke u Kopenhagenu i Oslu, te pokrenule istragu.

Skandinavske zemlje i Europa općenito su u stanju pripravnosti otkako su ruski dronovi prošlog mjeseca narušili zračni prostor više zemalja, ujedno NATO-članica, što je potaknulo saveznike da razmisle o jačanju obrane na istočnom krilu bloka.

