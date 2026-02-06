Ubio kumu nasred ulice nakon što je dijete ostavila u školi: 'Ležala je u lokvi krvi'

Muškarac je u petak ujutro oko 7.30 sati pištoljem ubio vlastitu kumu nasred ulice u Nišu u Srbiji, javlja Kurir.rs.

Odjeknulo je nekoliko pucnjeva, uznemireni susjedi pozvali su policiju i hitnu, ali službe su po dolasku na teren samo mogle konstatirati ženinu smrt.

Portal Nova.rs neslužbeno doznaje da se horor odvio dok se žena automobilom vraćala kući iz škole u koju je prethodno odvezla dijeta. Ubojica, koji je još uvijek u bijegu, u nju je zapucao dok je skretala. Navodno se traga i za drugim muškarcem koji je svjedočio ubojstvu.

Uperio pištolj u susjeda

"Nije to bio jedan pucanj, nego više njih. Izletio sam iz kuće, vidio ženu kako leži u lokvi krvi. Pored su stajala dvojica muškaraca, jedan od njih imao je pištolj. Vidio me je, uperio pištolj u mene i rekao: 'Bježi, ti mi ne trebaš'", ispričao je svjedok za Kurir.

Dodaje da poznaje napadača, ali i ubijenu ženu. "Mislim da žena ima oko 44 godine. Koliko znam, ubojica joj je kum", dodao je susjed.

Mještani također navode da vlada opsadno stanje - ulice su blokirane i sve je puno policije. Forenzičari na mjestu zločina još uvijek obavljaju očevid. Motiv zasad nije poznat, a trebalo bi ga utvrditi kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

