TRAGEDIJA U SRBIJI /

Užas na putu do bolnice: U sudaru poginula beba u inkubatoru koju je prevozila Hitna

Foto: Milos Miskov/AFP/Profimedia - ilustracija

19.4.2026.
22:45
danas.hr
U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u Kragujevcu preminulo je novorođenče koje se nalazilo u sanitetskom vozilu uključenom u sudar, piše klix.ba

Prema pisanju srbijanskih medija, vozilo hitne pomoći iz Čačka jutros je krenulo prema Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu, prevozeći bebu u inkubatoru uz pratnju neonatologa.

Nesreća na ulazu u grad

Do nesreće je došlo na samom ulazu u Kragujevac, kada je sanitetsko vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći pod zasad nerazjašnjenim okolnostima.

"Beba je bila u teškom zdravstvenom stanju i vozilom Hitne pomoći transportirana je u bolnicu. Međutim, došlo je do prometne nesreće u kojoj je sudjelovalo upravo to vozilo koje je prevozilo bebu", rekao je izvor za Telegraf.

Sve okolnosti ove tragedije bit će utvrđene daljnjom istragom nadležnih službi.

