Užas na planini: Kabina žičare se zabila u postaju! Stotinu ljudi zapelo, ima ozlijeđenih

Najmanje četiri osobe ozlijeđene su, a 100 ih je morali biti spašeno helikopterom u utorak nakon nesreće na žičari na planini na sjeverozapadu Italije, priopćile su lokalne vlasti.

Nesreća se dogodila kad su dvije kabine udarile u dvije stanice žičare koja se nalazi u blizini sela Macugnaga u regiji Pijemontu, priopćila je talijanska vatrogasna služba.

Tri su putnika u gornjoj od kabina ozlijeđena, zajedno s operaterom žičare na stanici, dodaje se. Drugi talijanski mediji izvijestili su da je ukupno šest osoba trebalo liječničku pomoć.

Obližnje skijaške staze zatvorene su nakon incidenta.

'Kabina nije usporila'

Filippo Besozzi, generalni direktor operatera žičara Macugnaga Trasporti e Servizi, rekao je za novinsku agenciju ANSA da jedna od kabina očito nije usporila kako je trebala i udarila u ogradu stanice.

"Srećom, nema ozbiljnih ozljeda, ničiji život nije u opasnosti", dodao je.

Žičara je stavljena izvan upotrebe nakon nesreće, zbog čega je skupina od oko 100 ljudi, uključujući djecu i strane turiste, neko vrijeme ostala na gornjoj stanici na planini Monte Moro na nadmorskoj visini od oko 2800 metara, izvijestili su talijanski mediji.

Talijanska televizija RAI izvijestila je da je instalacija izgrađena 1962. godine i da je obnovljena prije dvije godine po cijeni od 2 milijuna eura.

Italija ima povijest ozbiljnih nesreća sa žičarama, a posljednja je bila u travnju kada su četiri osobe poginule u blizini Castellammare di Stabije, 30 kilometara jugoistočno od Napulja.

2021. godine 14 ljudi poginulo je kada se žičara koja povezuje sjeverno jezero Maggiore s obližnjom planinom srušila na tlo.

