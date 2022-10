Bivši časnik RAF-a izdao je zastrašujuće upozorenje Zapadu u ekskluzivnom razgovoru za Daily Star. Naime, bivši časnik britanskih Kraljevskih zračnih snaga, Edward Stringer, tvrdi da je sve vjerojatnije da će se Rusija odlučiti na nuklearni rat dok god malobrojnija ukrajinska vojska pobjeđuje rusku i "preotima" im teritorij.

Velike protuofenzive dovele su do toga da je Ukrajina preuzela natrag 6000 četvornih kilometara zemlje, dok su ruska vlastita koplja otupjela.

Putinove snage doživjele su neuspjeh u više točaka tijekom vojne akcije što je dovelo do velikog novačenja u nastojanju da se spasi "specijalna vojna operacija".

"U stvarnosti, sve manji uspjeh Rusije, a veći uspjeh ukrajinske vojske zapravo znači i veće šanse da se Putin okrene drastičnim mjerama", tvrdi stručnjak.

"U borbi s noževima pobijediš tako što izvadiš pištolj", slikovito je opisao.

Podsjetimo, upravo je ovaj vojni analitičar prije smao petnaestak dana predviđao šanse sloma ruske vojske do Božića ove godine.

Rekao je kako se šanse da bi se ruske snage mogle slomiti, a rat u Ukrajini završiti do Božića, kreću od 30 do 40 posto. Dodao je i da ne vidi način na koji će Rusi obnoviti svoje oružane snage, što je prijeko potrebno ako namjeravaju ponovno preuzeti inicijativu ili ako planiraju bilo kakvu ofenzivu.

'Na kraju svi sukobi završe pregovorima'

“Nadamo se da će predsjednik Volodimir Zelenskij uskoro biti u poziciji u kojoj će tijekom pregovora moći postavljati za Ukrajinu povoljne uvjete. Možda je čak moguće i da potpuno potjera rusku armiju s ukrajinskog teritorija. Na kraju svi sukobi završe pregovorima. Uvijek treba kalkulirati do koje mjere treba držati otvorene kanale komunikacije“, dodao je Stringer.

Priznao je tom prilikom da je do nedavno bio uvjeren da će se rat protegnuti do sljedeće godine, no sada, kako gore stoji, smatra da postoje prilično velike šanse da to bude znatno ranije.

“Zapad bi sada trebao početi razmišljati kako će izgledati svijet nakon Putina, za kojega bi ovaj poraz mogao značiti kraj vladavine“, zaključio je Stringer.