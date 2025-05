Bijelog dima još nema, napetost raste: Koliko su trajale najkraće, a koliko najduže konklave?

Dužina pontifikata nedavnih papa uglavnom nam je poznata, no koliko vremena treba da se izabere papa.

Najduže je na Petrovoj stolici sjedio – Petar, više od trideset, do 35 godina. Tri sljedeća najduža pontifikata imali su Pio IX. (31 godina i 236 dana) Ivan Pavao II. (26 godina i 168 dana) i Lav XIII. (25 godina i 150 dana). Pio IX. i Lav XIII. Bili su pape jedan za drugim, od 1846. do 1903. - njih dvojica više od 47 godina. U sljedeće 122 godine – jedanaestorica: deset ih je već bilo izabrano, a jedanaestog upravo biraju.

Devetnaesto stoljeće

U 19. stoljeću Katolička je Crkva imala samo petoricu papa: Lav – Pio (pobožan) - Grgur (budan, oprezan) – Pio – Lav. Kao da njihova imena pokazuju kako su snagom željeli sačuvati Crkvu i stado u tradicionalnoj pobožnosti.

Nakon Grgura XVI., godine 1846. izabran je Pio IX. u 4 krugu konklava koje su trajale 3 dana. Pio IX. bio je posljednji vladar Papinske Države koja se u Risorgimentu smanjivala pa potom nestala 1870. Za pape tada nastupa razdoblje Rimskog ropstva tokom kojeg blagoslov Urbi et Orbi i dalje dodjeljuju s balkona, ali okrenuti leđima prema Gradu.

Pija 1878. nasljeđuje Lav XIII. nakon trećeg dana izbora i trećeg kruga glasanja. To su bile prve vatikanske konklave: održane su u Papinskoj palači zato što je palača na Kvirinalu, u kojoj su se tradicionalno konklave održavale, tada postala kraljevska palača, a pape iz protesta zbog gubitka države nisu napuštali Vatikan.

Prva polovica dvadesetog stoljeća

Prva je polovica dvadesetog stoljeća obilježena dvama ratovima i četvoricom papa: triput Pio, a nakon Prvog rata – Benedikt (blagoslovljen), po zaštitniku Europe. Možda su i njihova imena bila znak religijske tradicionalnosti i okrenutosti Starom Kontinentu.

Foto: Profimedia

Iz Vatikana nije mogao ni Pio X., izabran 1903. petog dana (prvog se dana te godine nije glasalo) nakon sedmog kruga glasanja. Na tim je konklavama prvi put sudjelovao kardinal iz Sjeverne Amerike, baltimorski nadbiskup kardinal Gibbons te ponovno nakon 1471. jedan rođen izvan Europe, kardinal Bessarion. Na tradiciju se pozvao austrougarski car Franjo Josip kako bi uložio veto; zato je Pio X. odredbom ukinuo tu mogućnost upletanja svjetovnih moćnika u konklave.

Prvi put u povijesti sudjelovao je južnoamerički izbornik na konklavama 1914. Bio je to nadbiskup Rio de Janeira kardinal Cavalcanti. Nakon tri dana u desetom krugu izabran papa Benedikt XV. Njegov je pontifikat obilježen zalaganjima za mir u Prvom svjetskom ratu i neposrednom poraću.

Kardinali Sjeverne Amerike nisu imali sreće na konklavama 1922. - dvojca iz SAD-a i jedan iz Kanade taman su pristajali brodom u Napulju kad su se u Vatikanu uz Extra omnes! zatvorila vrata. A na tim se konklavama glasalo četrnaest puta glasalo u pet dana da se izabere papa Pio XI. On je odredio do 18 dana čekanja da kardinali pristignu na izbore. Pri objavi, s balkona je podijelio blagoslov okrenut prema Gradu; također je 1929. Potpisao ugovor s Kraljevinom Italijom i uspostavio Državu Grada Vatikana.

Iskorišteno je maksimalnih 18 dana od smrti papine smrti da se početkom Drugog svjetskog rata uđe u konklave na kojima je izabran Pio XII. u dva dana i tri kruga; zapravo je u drugom krugu dobio točno dvije trećine glasova pa je sam tražio da se glasa još jedanput. Tako je s jednim glasom više vrsni diplomat postao papa. Svjetovno mu prigovaraju da se nije dostatno opirao fašizmu i nacizmu.

Druga polovica dvadesetog stoljeća

Ivan XXIII. Dobri uzeo je ime najmilijeg učenika Ivana nakon duge 624 godine i pape Ivana XXII. Avinjonskog koji nije ostao upamćen po dobru. Ivan XXIII. Izabran je na konklavama 1958. u jedanaestom krugu četvrtog dana glasanja. Od 53 kardinala sudjelovao je 51: Mađaru Mindszentyju vlasti nisu dopustile izlazak iz zemlje, a Hrvat Stepinac nije ni imao putovnicu jer je bio lišen slobode. Papa Ivan, iskusni diplomat, pripremio je i otvorio II. vatikanski koncil.

Pavao VI. izabran je 1963. u tri dana i šest krugova. Nazvao se po prvom biblijskom širitelju vjere. Dovršio je II. vatikanski koncil. Što se konklava tiče, on je ograničio dob za ulazak u konklave pa od tada postoje kardinali izbornici – oni kardinali koji su mlađi od 80 godina na dan početka konklava. Također je donio sveobuhvatan propis o konklavama koji je predviđao tri načina biranja: aklamaciju, delegatski sistem i pojedinačno glasanje. Poslije su prva dva načina ukinuta pa se danas glasa samo pojedinačno.

Ivan Pavao I. u četvrtom je krugu drugog dana konklava 1978. postao papa. Nakon samo 33 dana pontifikata on je umro od srčanog udara. Pamti ga se po tome što je inzistirao na tome kako božanska ljubav nije samo očinska, nego i majčinska. Bio je to prvi papa koji je odmah uz ime stavio i broj jedan – svi ostali nemaju broja ako netko sljedeći nije uzeo isto to ime – i prvi s dva imena.

A isto to ime uzeo je iste te godine Ivan Pavao II., izabran u osam krugova trećeg dana listopadskih konklava 1978. Obojica su željela u djelo sprovesti reformske postavke izglasane na II. vatikanskom koncilu čime su protumačila dvojno ime, po koncilskim papama. Suvremene konklave propisao je Ivan Pavao II. te dao izgraditi Dom svete Marte kako bi kardinali izbornici mogli tamo stanovati dok traju izbori za papu.

Dvadeset i prvo stoljeće

Nasljedujući prethodnike, Crkva dvadeset i prvog stoljeća nastoji redefinirati svoju stalnost te, da se izrazimo biblijskim rječnikom, pastire slati među stado pa i izvan stada da budu svima dostupni. U traženju tog spoja stalnosti i neustaljenosti, u ovom trenutku traži i sljedećeg papu.

Foto: Profimedia Konklava 2005.

Benedikt XVI. od 1985. do 2005. Bio je u Vatikanu kao kardinal, od 2005. do 2013. kao papa, a od 2013. do 2022. kao umirovljeni papa. Vidjevši i sluteći daljnje događaje, odabrao je ime pape mirotvorca iz 20. stoljeća, a razvoj događaja, uz osobno zdravlje, bili su razlog da se povuče. Izabran je u četvrtom krugu drugog dana konklava 2005.

Franjo je izabran drugog dana u petom krugu konklava 2013. Odabrao je ime po sv. Franji Asiškom koji je propovijedao siromaštvo - a papa Franjo je umnogome – od željeznog križa, preko stana u Domu svete Marte, do jednostavnog lijesa taj ideal slijedio. No nasljedovao je i svojeg redovničkog subrata, isusovca iz 16. stoljeća, misionara sv. Franju Ksaverskoga znatno šireći kardinalski zbor izvan Europe i inzistiranjem na sinodalnosti – redovitim biskupskim susretima te na uvođenju laika, i muških i ženskih, u crkvene službe.

Nitko za deveti krug

Naravno, traju dok se ne izabere papa. U moderno doba crkve to je dva-tri pa do pet dana ili dva do četrnaest krugova glasanja. Zanimljivo, ni jedne konklave nisu završile u devetom krugu, ni stvarno ni simbolički.

Ove godine u konklavama sudjeluje rekordan broj kardinala izbornika, i to kardinala koji se međusobno ne poznaju. No, Kardinalski je zbor osigurao predstavljanje kardinala brošurama, a kako su nakon smrti pape Franje pristizali u Vatikan, sudjelovali su na sastancima (kongregacijama) gdje su se molili, razmatrali i razgovarali o sadašnjem stanju i poslanju Crkve.

Stoga se ne očekuje da se poznaju dovoljno kako bi odmah, u dan ili dva odabrali, no nema ni posebnog razloga da glasaju duže od tri do četiri dana. Kako suvremeni dio povijesti konklava pokazuje, ubrzo bismo mogli znati ime, lik te glavni smjer i način djelovanja novog rimskog prvosvećenika.

Donosimo popis koliko su trajale konklave za izbor zadnjih 12 papa:

Pio IX., 1846., tri dana, četiri kruga

Lav XIII., 1878., tri dana, tri kruga

Pio X., 1903., pet dana, sedam krugova

Benedikt XV., 1914., tri dana, deset krugova

Pio XI., 1922., pet dana, četrnaest krugova

Pio XII., 1939., dva dana, tri kruga.

Ivan XXIII., 1958., četiri dana, 11 krugova

Pavao VI., 1963., tri dana, šest krugova

Ivan Pavao I., 1978., dva dana, četiri kruga

Ivan Pavao II., 1978., tri dana, osam krugova

Benedikt XVI., 2005., dva dana, četiri kruga

Franjo, 2013., dva dana, pet krugova

