Likvidirali vođu Grobara usred bijela dana: 'Bježao je prema kladionici, počeo je rafalno pucati'
Usred bijela dana jučer je u pucnjavi u Beogradu ubijen vođa Partizana, Tadija Pantić (25). Netom prije smaknuća, Tadija je bježao od svojih napadača, ali su ga ubojice sustigle i usmrtile.
"Sumnja se da je Tadija P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku vidio da ga netko prati, potrčao je prema kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo rafalno pucati", kazao je izvor za Telegraf.
Dodao je i da su napadači nakon toga pobjegli u nepoznatom pravcu i za njima se intenzivno traga.
Ubojice bile na skuterima
Prema riječima svjedoka, dvojica napadača su bila na skuteru bez registarskih oznaka kada su Tadiji pucali u glavu i tijelo.
Pucnjavu su čuli brojni očevici, koji su ubrzo pronašli tijelo mladića iza jedne trafike.
Na mjesto zločina odmah su stigli prijatelji ubijenog, kao i njegova sestra, koja je uplakana molila policajce da joj dopuste da još jednom vidi brata.
Policija je pokrenula akciju Vihor 3 te se na području Zemuna i Novog Beograda intenzivno traga za počiniteljima.
Vođa navijača i ranije bio meta napada
Ubijeni je bio vođa Partizana iz Zemuna, a već je dva puta izbjegao smrt. Prvi put se to dogodilo u lipnju, tijekom navijačkog obračuna na mostu Gazela.
Kamere su tada snimile napadače na skuterima kako okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana, uključujući Pantića, nakon čega je otvorena vatra.
Drugi put je, kako se sumnja, izbjegao napad kada je makedonski maneken Martin S. poginuo u eksploziji u unajmljenom stanu u centru Beograda. Vjeruje se da je maneken bio angažiran da ubije Pantića, no da je pritom slučajno aktivirao eksploziv.
