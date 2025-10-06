Uskoro oslobađanje talaca? Trump: 'Pregovori su vrlo uspješni i brzo se odvijaju'

Američki Predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da pregovori s Hamasom o okončanju izraelskog rata u Gazi i oslobađanju talaca koje drži palestinska militantna skupina brzo napreduju.

"Ovi su pregovori bili vrlo uspješni i brzo se odvijaju. Tehnički timovi ponovno će se sastati u ponedjeljak u Egiptu kako bi razradili i pojasnili završne detalje. Rečeno mi je da bi prva faza trebala biti dovršena ovaj tjedan i molim sve da brzo djeluju", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

Sastajanje u Egiptu

Prva faza odnosi se na oslobađanje talaca u zamjenu za oslobađanje palestinskih zatvorenika.

Izaslanstvo Hamasa, predvođeno prognanim vođom Gaze Khalilom Al-Hayyom, stiglo je u Egipat kasno u nedjelju kako bi se pridružilo predstavnicima SAD-a i Katara u razgovorima o provedbi dosad najnaprednijeg pokušaja zaustavljanja sukoba.

To je bio prvi Hayyin posjet Egiptu otkako je prošlog mjeseca preživio izraelski napad u Dohi, glavnom gradu Katara.

Govoreći o oslobađanju preostalih 48 talaca u Gazi, od kojih je 20 živo, državni tajnik SAD-a Marco Rubio rekao je ranije u nedjelju kako će SAD "vrlo brzo" znati je li Hamas ozbiljan ili ne tijekom trenutačnih tehničkih razgovora o koordinaciji oslobađanja talaca.

Trajni mir?

Izraelski pregovarači, predvođeni ministrom za strateška pitanja Ronom Dermerom, trebali su u ponedjeljak otputovati u Egipat na pregovore u egipatsko ljetovalište Sharm el-Sheikh na Crvenom moru radi pregovora o oslobađanju talaca.

Trump je predstavio plan od 20 točaka s ciljem okončanja gotovo dvogodišnjeg sukoba u Gazi, oslobađanja preostalih talaca i definiranja budućnosti tog teritorija. Izrael i Hamas pristali su na dijelove plana.

Hamas je u petak prihvatio oslobađanje talaca i nekoliko drugih elemenata, ali je izbjegao sporne točke, uključujući pozive na razoružanje, što već dugo odbija.

Trump je pozdravio Hamasov odgovor, rekavši da vjeruje kako je Hamas pokazao da je "spreman za trajni mir".

Pozvao je Izrael da odmah prekine bombardiranje Gaze, no napadi na enklavu su se nastavili.

