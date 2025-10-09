Ursula preživjela i treći pokušaj glasanja o nepovjerenju: 'Odvest će poduzeća u propast!'

Europski parlament je u četvrtak u Strasbourgu većinom glasova odbacio prijedloge krajnje ljevice i desnice o izglasavanju nepovjerenja predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen, tri mjeseca nakon što su zastupnici odbacili sličan prijedlog krajnje desnice.

Desničarski klub Patrioti za Europu je zatražio glasanje o povjerenju zbog gospodarskih, klimatskih i migracijskih politika von der Leyen, a naročito zbog sporazuma sa Sjedinjenim Državama, prema kojem SAD uvodi opću carinsku stopu od 15 posto na uvoz iz Europe.

"Suočeni s Amerikom (predsjednika) Donalda Trumpa, ne samo da ste pristali na sporazum bez kompenzacije, potpisali ste trgovinsku predaju Europe dok druge sile brane svoje interese svim snagama. Predali ste sve našim konkurentnima: naše farme, naše tvornice i naravno, naša radna mjesta", kazao je Jordan Bardella, predsjednik PfE-a, u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u ponedjeljak.

Bardella: 'Odvest će europska poduzeća u propast'

Bardella je kazao da će von der Leyen odvesti europska poduzeća u propast te se požalio na "22.000 dodatnih regulatornih tekstova u pet godina, odnosno 11 novih tekstova dnevno, što Europu čini svjetskim prvakom papirologije".

Europski parlament je odbacio prijedlog Patriota sa 179 glasova za, 378 protiv i 37 suzdržanih.

Ljevica pak je Komisiju optužila za nedjelovanje usred sve gore situacije u Gazi, a kao dodatne razloge je navela trgovinske sporazume sa SAD-om, južnoameričkim trgovinskim blokom Mercosurom i Meksikom.

Europska unija i Mercosur, koji čine četiri zemlje Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj, postigli su u prosincu prošle godine politički dogovor o sporazumu o slobodnoj trgovini, o čemu su se pregovori vodili čak 25 godina. Najveći protivnik ovoga sporazuma je Francuska koja se pribojava da će jeftini poljoprivredni proizvodi ugroziti njezine poljoprivrednike, koji su iznimno dobro organizirani i koji mogu dobro uzdrmati ionako nestabilnu političku scenu u zemlji.

'Sudjelovali ste u genocidu u Gazi'

"Sudjelovali ste u genocidu u Gazi svojim kukavičlukom i nedjelovanjem. Dozvolili ste da deseci tisuća civila i djece umre od izraelskih bombi. I dalje odbijate prekinuti odnose s Izraelom i uvesti embargo na izvoz oružja iako smo trenutno u 19. paketu sankcija protiv Rusije ... Gospođo von der Leyen, morate otići", kazala je Manon Aubry, supredsjednica Ljevice na raspravi u ponedjeljak.

Također, istaknula je da će sporazumom s Mercosurom "ubiti našu poljoprivredu, otrovati nas opasnim pesticidima i uništiti planet". Prijedlog Ljevice je odbačen sa 133 glasa za, 383 protiv i 78 suzdržanih.

Kako bi prijedlozi prošli, bilo je potrebno da u glasanju sudjeluje više od polovice zastupnika te da ih podrži dvije trećine prisutnih. Početkom srpnja, zastupnici Europskog parlamenta velikom su većinom odbacili prijedlog za izglasavanje nepovjerenje koji je podnijela krajnja desnica.

U tri mjeseca tri prijedloga za izglasavanje nepovjerenja

U samo tri mjeseca podnesena su tri prijedloga za izglasavanje nepovjerenja, što se inače vrlo rijetko događa. Posljednji put glasalo se o nepovjerenju šefu Komisije 2014. godine.

U srpnju je krajnja desnica tražila izglasavanje nepovjerenja u vezi s politikom Komisije o pandemiji koronavirusa i navodnim miješanjem u izbore u državama članicama poput Rumunjske i Njemačke.

