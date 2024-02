Zbog klimatske krize, uragani postaju toliko jaki da bi njihovu klasifikaciju trebalo proširiti kako bi uključila oluje "kategorije 6", čime bi se ljestvica podigla, navode nove studije, a piše Guardian.

Tijekom prošlog desetljeća, pet bi oluja bilo klasificirano u ovu novu kategoriju jačine 6, rekli su istraživači, što bi uključivalo sve uragane s trajnim vjetrovima od 300 km/h ili više. Takvi su mega-uragani sve vjerojatniji zbog globalnog zagrijavanja, pokazalo je istraživanje, zbog zagrijavanja oceana i atmosfere.

Michael Wehner, znanstvenik iz Nacionalnog laboratorija Lawrence Berkeley u SAD-u, predložio je novu kategoriju 6 zajedno s još jednim istraživačem, Jamesom Kossinom sa Sveučilišta Wisconsin-Madison.

"Biti uhvaćen u takvoj vrsti uragana bilo bi loše. Jako loše", kaže. Nova studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences, predlaže proširenje naširoko korištene Saffir-Simpsonove ljestvice uragana, koju su ranih 1970-ih razvili Herbert Saffir, građevinski inženjer, i Robert Simpson, meteorolog koji je bio ravnatelj američkog Nacionalnog centra za uragane.

Ljestvica klasificira svaki uragan s trajnom maksimalnom brzinom vjetra od 119 km/h ili više kao događaj kategorije 1, pri čemu se ljestvica podiže što su vjetrovi brži. Kategorija 3 i više smatra se da uključuje velike uragane koji riskiraju ozbiljnu štetu po imovinu i živote, s najjačom kategorijom 5, uključujući sve oluje koje su 252 km/h mph ili više.

Klasa još ekstremnijih uragana

Oluje kategorije 5 uzrokovale su ogromne štete, poput uragana Katrina koji je poharao New Orleans 2005. i razornog utjecaja uragana Maria na Portoriko 2017. godine. Nova studija tvrdi da sada postoji klasa još ekstremnijih oluja koja zahtijeva svoje vlastitu kategoriju. Među njima su tajfun Haiyan, koji je ubio više od 6000 ljudi na Filipinima 2013., i uragan Patricia, koji je dostigao najveću brzinu od 346 km/h kada se formirao u blizini Meksika 2015.

"Još ih nije bilo u Atlantiku ili Meksičkom zaljevu, ali oni imaju uvjete pogodne za kategoriju 6, samo je sreća što ih još nije bilo", rekao je Wehner. "Znamo da su ove oluje već postale intenzivnije i da će tako biti i dalje", dodao je.

Iako ukupan broj uragana ne raste zbog klimatske krize, istraživači su otkrili da se intenzitet velikih oluja značajno povećao tijekom četiri desetljeća satelitskog snimanja uragana. Pregrijani ocean daje dodatnu energiju za brzo pojačavanje uragana, potpomognut toplijom atmosferom punom vlage. Wehner je rekao da je Saffir-Simpsonova ljestvica nesavršena mjera opasnosti koje ljudima predstavlja uragan, koja uglavnom dolazi putem jakih oborina i obalnih poplava, a ne samih jakih vjetrova, ali da bi kategorija 6 istaknula povećane rizike koje donosi klimatska kriza. "Naša glavna svrha je podići svijest da klimatske promjene utječu na najjače oluje", rekao je.