'Erick' pred vratima: Sve se zatvara, stanovnici u panici napuštaju domove, prijeti potpuno uništenje!

"Iznimno opasan" uragan Erick dosegnuo je jačinu četvrte kategorije na Saffir-Simpsonovoj ljestvici od maksimalno 5 dok se tijekom dana približava pacifičkoj obali južnog Meksika, izvijestio je Nacionalni centar za uragane (NHC) sa sjedištem u Miamiju u srijedu navečer.

Huge waves crashing onto the main beach in Puerto Escondido, Mexico, as the coast of Oaxaca braces for the arrival of Category 4 Hurricane Erick...pic.twitter.com/5vL7PMB4Rw