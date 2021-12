U Europi opet raste broj zaraženih covidom-19, a pojedine države pooštravaju mjere nastojeći obuzdati širenje zaraze u vrijeme božićnih blagdana. Sve se to događa usred pojave nove, omikron varijante koronavirusa, iako delta varijanta zasad ostaje dominantna i čini veliku većinu novih zaraza u Europi. Euronews piše o epidemiološkoj situaciji u pojedinim europskim zemljama i mjerama koje su donijele.

HRVATSKA

S oko četiri milijuna stanovnika, Hrvatska ima jednu od najnižih stopa cijepljenja u Europskoj uniji, sa samo 53 posto ukupnog broja onih koji su primili barem jednu dozu cjepiva i samo 57 posto cijepljenih od 3,3 milijuna odraslih, pipe Euronews. No, epidemiološka situacija proteklih dana je povoljnija, a broj zaraženih i hospitaliziranih se smanjuje. Stoga se ne razmatraju ni strože mjere za Božić i Novu godinu.

"Činjenica je da nam već par tjedana brojevi padaju, sada je to na 15 posto manje nego tjedan prije. S mjerama koje su donesene i koje se provode nam je cilj da Hrvatska ostane otvorena za razliku od velike većine članica EU', rekao je u petak šef Nacionalnog stožera Davor Božinović. Istoga dana, na sjednici Vlade, ministar zdravstva Vili Beroš također je iznio podatke koji govore o padu broja zaraženih, iako je broj preminulih i dalje visok. ''Ususret božićnim blagdanima pozivam sve građane da ih provedu na epidemiološki način", apelirao je ministar Beroš.

Božinović je kazao u četvrtak kako Hrvatska ne razmatra nove mjere za Božić i Novu godinu poručivši kako je cilj da Hrvatska ostane otvorena, dok je o neograničenom trajanju covid-potvrda nakon treće doze rekao je da je to još uvijek otvoreno pitanje. “Ne razmatramo nove mjere za Božić i Novu godinu, činjenica je da nam već par tjedana brojevi padaju”, kazao je Božinović za RTL. “S protuepidemijskim mjerama koje su donesene i koje se provode, cilj nam je da Hrvatska ostane otvorena, za razliku od velike većine članica Europske unije”, dodao je ministar.

DANSKA

Danska je prva ukinula sve covid mjere, ali dio njih bila je prisiljena vratiti na snagu. U srijedu je objavila da učenici ponovno prelaze na online nastavu, a rad noćnih klubova, barova i restorana ograničila do ponoći. Premijerka Mette Frederiksen preporučila je građanima da rade od kuće, zabranila je održavanje koncerata s više od 50 ljudi i nošenje maski u restoranima, osim dok gosti sjede za stolom. Mjere su na snazi od petka i trajat će četiri tjedna.

NJEMAČKA

Prošloga tjedna najveća članica EU uvela je nove mjere koje necijepljenima ne dozvoljavaju ulazak u trgovine, osim one koje prodaju osnovne potrepštine, restorane te sportske i kulturne objekte. Najmanje 68,9 posto Nijemaca u potpunosti je cijepljeno, ali to je manje od zavrtanog vladinog cilja od 75 posto. Nacionalni centar za kontrolu bolesti u utorak je izvijestio o padu sedmodnevne stope zaraze.

FRANCUSKA

Francuska je od petka na četiri tjedna zatvorila noćne klubove nastojeći suzbiti opet naglo rastuću zarazu covida-19. Od 15. siječnja, svim odraslim osobama trebat će dopunsko liječenje najmanje sedam mjeseci nakon potpunog cijepljenja kako bi zadržale zdravstvene propusnice. Od sredine prosinca to će biti potrebo i za osobe starije od 65 godina kako bi im bile produžene zdravstvene propusnice. U Francuskoj je potpuno cijepljeno 76,8 posto od 67,4 milijuna stanovnika.

ITALIJA

Talijanska vlada je 6. prosinca donijela nova pravila za necijepljene te donijela odluku o izdavanju "super" zdravstvene propusnice. Samo osobe s dokazom o cijepljenju ili preboljenom covidu mogu jesti u zatvorenim restoranima, ići u kino ili prisustvovati sportskim događajima. Osnovna covid potvrda sada je potrebna za lokalni javni prijevoz.

AUSTRIJA

Austrija je prva u EU ponovno uvela potpuni lockdown, a cijepljenje proglasila obveznim. Zbog toga su deseci tisuća ljudi prosvjedovali već treći vikend zaredom. Popuštanje mjera slijedi od idućeg tjedna, ali lockdown će za necijepljene ostati na snazi i nakon toga. Trgovine, uključujući i one s osnovnim potrepštinama, smiju raditi samo do 19 sati.

IRSKA

Irska, u mojoj je i mnogo hrvatskih iseljenika, od 3. prosinca je pooštrila mjere. zabranjen je rad noćnim klubovima, a mjera održavanja fizičkog razmaka ponovno vrijedi u pubovima, restoranima i hotelima. Mjere bi trebale bit na snazi najmanje do 9. siječnja. Prošlog mjeseca Irska je imala visoke stope zaraze i dodatni pritisak na bolnice. Zaposlenima je preporučeno da rade od kuće, a svi koji dolaze iz inozemstva moraju predočiti negativan rezultat testa, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili preboljeli covid-19.

ŠPANJOLSKA

Nekoliko španjolskih regija uvelo je strože mjere za necijepljene uoči božićnih blagdana, što podrazumijeva širu upotrebu covid potvrda za ulazak na javna mjesta poput barova i restorana. Više od 80 posto stanovništva je cijepljeno, a od sredine studenoga naovamo cijepilo se gotovo 200.000 Španjolaca koji su isprva oklijevali.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Premijer Boris Johnson najavio je prošle srijede prelazak na plan B što znači ponovni rad od kuće onih koji to mogu te obvezu nošenja zaštitnih maski u zatvorenim prostorima. Covid potvrde obvezne su za ulazak u noćne klubove i mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi. Sve to potaknuto je pojavom varijante omikron. "Postaje sve jasnije da se omikron širi mnogo brže od prethodne delta varijante", rekao je premijer Boris Johnson. Pojačava se i kampanja cijepljenja, usmjerena ponajviše na osobe u odbi od 18 do 34 godine.

ČEŠKA REPUBLIKA

U petak, 26. studenoga, u češkoj je na snagu stupilo jednomjesečno izvanredno stanje zbog rekordno visokog broja slučajeva zaraze. Zabranjeni su svi božićni sajmovi i konzumiranje alkohola na javnim mjestima. Barovi, restorani, noćni klubovi, diskoteke i kasina smiju raditi samo do 22 sata. Broj posjetitelja na kulturnim i sportskim priredbama ograničen je na tisuću, pod uvjetom da su cijepljeni ili preboljeli covid. Na svim ostalim javnim okupljanjima dozvoljeno je najviše stotinu ljudi.

SLOVAČKA

Slovačka je proglasila čak 90-dnevno izvanredno stanje i dvotjedno zatvaranje nakon naglog porasta broja slučajeva covida kada se sedmodnevni prosjek slučajeva u zemlji popeo iznad 10.000. Time je Slovačka postala zemlja s najvećim porastom zaraze u svijetu . Mjere uključuju zatvaranje svih trgovina osim onih s osnovnim potrepštinama te ugostiteljskih objekata. U Slovačkoj je potpuno cijepljeno samo 45,3 posto od 5,5 milijuna stanovnika.

RUSIJA

Zbog niske stope cijepljenjih i lošeg poštivanja epidemioloških mjera, više ruskih regija proglasilo je obvezno cijepljenje za osobe starije od 60 godina. U međuvremenu je zabilježen pad broja novozaraženih, ali je dnevni broj smrtnih slučajeva i dalje visok. U Rusiji je potpuno cijepljen tek 40 posto od gotovo 146 milijuna ljudi, iako je Rusija prva imala odobreno cjepivo protiv covida.

ŠVEDSKA

U Švedskoj je od 1. prosinca potrebna zdravstvena propusnica za prisustvovanje svim događajima na kojima je više od 100 ljudi. Propusnica koja dokazuje da je osoba potpuno cijepljena, negativna na testu u prethodna 72 sata ili preboljela covid u proteklih šest mjeseci, do sada je korištena samo za putovanja. Vlada je također poništila odluku od 1. studenog o prestanku testiranja potpuno cijepljenih osoba.