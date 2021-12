"Milijun Austrijanaca još uvijek nije cijepljeno. To je previše!". Tim riječima je ministrica za Europsku uniju i ustav Austrije Karoline Edtstadler (ÖVP) na zajedničkoj konferenciji za novinare s ministrom zdravstva Wolfgangom Mücksteinom objavila nacrt nadolazećeg "Zakona o obveznom cijepljenju protiv covida-19“, koji je u četvrtak predan na ocjenu.

Podsjetimo, Austrija od 1. veljače 2022. godine uvodi obvezno cijepljenje, a cijepiti se moraju svi stariji od 14 godina, izuzev trudnica, osoba koje su u posljednjih šest mjeseci preboljele virus kao i osoba koje se ne smiju cijepiti zbog zdravstvenih problema, a što moraju dokazati potvrdom, piše austrijski Heute.

Zakon tako propisuje obavezne tri doze cjepiva, a obaveza za primanje prve doze (za one Austrijance koji se dosad nisu cijepili) kreće od 1. veljače. Drugu dozu građani trebaju primiti najranije 14 i najkasnije 42 dana nakon prve doze cjepiva, a treću dozu najranije 120, odnosno najkasnije 270 dana nakon druge doze cjepiva protiv koronavirusa.

U Austriji su registrirana cjepiva Pfizer-BioNTecha, Moderne, AstraZenece i Johnson&Johnson.

Pismo ministra

Svi građani stariji od 14 godina će 15. veljače od austrijskog ministra dobiti pismo u kojem ih on poziva da "nadoknade zaostatke" cijepljenja, i tako svaka tri mjeseca, do sljedećeg roka za cijepljenje.

Prvi rok za cijepljenje nakon kojeg kreću kazne je 15. ožujka. Kazna za one koji se neće cijepiti, unatoč obvezi, u skraćenom postupku iznosi do 600 eura. Oni koji ne plate kaznu koja seže do 600 eura riskiraju istu takvu kaznu svaka tri mjeseca pa tako Austrijanci mogu očekivati i do 2400 eura kazne u jednoj godini.

Oni koji odbiju se cijepiti nakon što dobiju "podsjetnik" za cijepljenje, u redovnom postupku riskiraju kaznu i do 3600 eura.

'Pokajnicima' će biti 'oproštene' kazne

Prema Ministarstvu zdravstva, ako dobijete kaznu, istu još uvijek možete izbjeći cijepljenjem - sve dok je postupak još u tijeku, pišu austrijski mediji. Edtstadler je u tom kontekstu govorila o “aktivnom pokajanju”.

"Postoji način da se izbjegne ova kazna - aktivno pokajanje. Ako ste cijepljeni, nakon što ste dobili takvu kaznu, ako se usprotivite, postupak će biti prekinut", kazala je Edtstadler.