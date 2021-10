Britanski premijer Boris Johnson u prosincu prošle godine donio je odluku koja se mnogima nije svidjela - druženje za vrijeme božićnih blagdana bilo je strogo ograničeno tzv. balončićima, zbog čega je milijun Britanaca moralo otkazati svoje planove za Božić.

Deset mjeseci kasnije, odnos Velike Britanije prema Covidu-19 u potpunosti se promijenio. Gotovo sva ograničenja ukinuta su u srpnju, a događaji i ugostiteljski sektor vraćeni su punim kapacitetom, a Johnson je pozvao Britance da "počnu učiti živjeti s virusom".

No, delta varijanta koronavirusa i dalje je prisutna. Britanija je u posljednja dva tjedna zabilježila gotovo pola milijuna slučajeva više nego Francuska, Njemačka, Italija i Španjolska zajedno. Također, u utorak je zabilježeno 223 smrtnih slučajeva, što je najveći dnevni broj od početka ožujka, piše CNN.

Predstoji 'izazovna' zima

Britanski je premijer pandemiji pristupio drugačije od većeg dijela EU gdje su potrebne potvrde o cijepljenju ili negativan test ili potvrda o preboljenju, odnosno covid potvrda. Za razliku od brojnih zemalja EU, u Britaniji više nije obavezno nošenje zaštitnih maski, kao ni socijalno distanciranje i ostale mjere.

"Iznimna politika dovodi do iznimnih ishoda", rekla je za CNN Deepti Gurdasani, epidemiologinja sa sveučilišta Queen Mary u Londonu. "Vrlo je predvidljivo. Ovo je posljedica otvaranja svega. Približavamo se zimi, a stvari će se samo pogoršati", dodala je. No, čini se da bi se neke stvari ipak mogle zatvoriti; Johnsonov glasnogovornik priznao je u ponedjeljak da predstoji "izazovna" zima, a premijer je odbio isključiti vraćanje obavezno nošenje maski ili stroža ograničenja radi zaštite Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u idućim tjednima.

No, stručnjaci, uključujući i Johnsonove ministre zdravstva, traže hitniju promjenu pristupa pandemiji.

NHS poziva Vladu da pređe na 'plan B'

Konfederacija NHS-a, koja predstavlja pružatelje zdravstvenih usluga, pozvala je u srijedu vladu da pređe na skup mjera "Plan B", koji bi uključivao propusnice za cijepljenje u europskom stilu i obavezu nošenja maski. No vlada je zasad odbacila taj potez, ustrajući na tome da pomno prati situaciju.

"Postoji čitav niz načina (na koje) nismo u skladu sa zapadnom Europom i ostatkom svijeta", rekao je Martin McKee, profesor europskog javnog zdravlja na Londonskoj školi. "Vidjeli smo u drugim europskim zemljama da kolektivne mjere čine veliku razliku", rekao je. "Trebali bismo se zapitati: jesmo li u pravu? (Jer) nema dokaza da jesmo", dodao je.

Pokretač obnovljenog optimizma Britanije u novoj godini bio je njezin program cijepljenja, koji je nadmašio većinu zemalja u svojim početnim razmjerima i postavio narativ za ono što je Johnson prikazao kao trijumfalni izlazak Britanije iz pandemije. No, zemlja se trudi ponoviti te prve uspjehe pokušavajući cijepiti adolescente i uvesti dodatne doze starijim i ugroženim osobama.

"Pojačano uvođenje Engleske ne uspijeva držati korak s uvođenjem prve i druge doze cjepiva", upozorio je u ponedjeljak John Roberts, konzultant u Skupini odgovora na aktuare Covid-19 koja prati brojke cijepljenja. Više od mjesec dana nakon početka primjene booster doza, manje od polovice dvaput cijepljenih starijih od 80 godina dobilo je dodatnu dozu. "Jasno je da je ubrzanje uvođenja nužno za smanjenje pritiska na zdravstvene usluge i smanjenje smrtnosti povezanih s Covidom ove jeseni i zime", rekao je.

Grupa je procijenila da će, prema trenutnom tempu, 22 milijuna ljudi koji čine rizične skupine u zemlji biti trostruko cijepljeno tek krajem siječnja, unatoč prvim obećanjima vlade da će program zaštititi ljude za zimu.

Cijepljenje

Cjepiva i dalje smanjuju broj pacijenata oboljelih od Covid-19 kojima je potrebno bolničko liječenje, ali slabljenje imuniteta čini tempo uvođenja posebno važnim. Većina starijih od 40 godina u Britaniji izvorno je cijepljena djelomično domaćim cjepivom Oxford-AstraZeneca, čija se učinkovitost protiv delta varijante pokazala nižom od cjepiva Pfizera i Moderne.

Predtisak o studiji za javno zdravstvo Engleskoj (PHE) otkrio da je zaštita od infekcije pala sa 66,7 posto na 47 posto nakon 20 tjedana, u usporedbi s padom od 90 posto do 70 posto za Pfizer cjepiva. Odvojeno PHE istraživanje pokazalo je da je učinkovitost AstraZeneca protiv hospitalizacije Delta varijantom pala s nešto iznad 90 posto na nešto manje od 80 posto nakon 140 dana, dok je njezina učinkovitost protiv smrti ostala blizu 90 posto. Pfizer je ostao iznad 90 posto u oba mjerna podatka.

"Sve vladine poruke i radnje ukazuju na to da smo izvan opasnosti", rekla je Gurdasani. "Bilo je mnogo poruka da je pandemija u biti gotova, pa mnogi ljudi razmišljaju: 'zašto se mučiti?'", dodala je McKee.

Postoje zabrinutosti i na drugom kraju dobnog spektra, jer NHS radi na cijepljenju starijih od 12 godina i izbjegava ponavljanje rasprostranjenog prijenosa u školama koje su poremetile veći dio ljeta u lipnju i srpnju. Taj je program doživio lažni početak uslijed oprečnih ranih savjeta znanstvenih tijela zemlje; dok je, na primjer, Francuska u lipnju počela cijepiti mlađe od 18 godina, britanska se vlada tek u rujnu odlučila na taj potez. Do sada je u Britaniji 1,2 milijuna tinejdžera primilo jednu dozu cjepiva, a dvije doze tek 260 tisuća. Također, škole su se žalile na nedostatak osoblja za cijepljenje.

Brojke rastu, ali mjere i dalje minimalne

Brojke zaraženih koronavirusom u Velikoj Britaniji skočile su iznad većeg dijela Europe, ali mjere ublažavanja i dalje su minimalne. "Vlada potpuno ovisi o programu cijepljenja, koji se sada odvija na vrlo polagan način", rekao je McKee. "Zaista je potrebno hitno preispitati gdje se razlikujemo od drugih zemalja i procijeniti: trebamo li biti drugačiji? Koje je obrazloženje?", dodao je.

Nasuprot tome, Johnson je odustao od početnih planova za uvođenje sličnih mjera, a uvođenje propusnica drži u rezervi, kao dio "plana B". "Propusnice za cijepljenje imaju važnu ulogu; iskustvo Francuza i Talijana to pokazuje", rekao je McKee. Slučajevi su ostali niski u obje zemlje od uvođenja mjera. Ipak, s visokim stopama zaraze svaki dan, mnogi se pitaju zašto je plan A još uvijek na snazi.

'Stvari će se samo pogoršati'

"Imamo iznimno visoku stopu infekcija kod djece (i) koja su se prenijela na stariju populaciju", rekla je epidemiologinja Gurdasani. "Približavamo se zimi, a stvari će se samo pogoršati", dodala je. Tek 40 % Britanaca i dalje redovito provodi socijalno distanciranje, u usporedbi s 62 % sredinom srpnja i 85 % u travnju. Ista studija je otkrila postupni pad nošenja maski.

Ravnomjeran tok hospitalizacija nije se dramatično povećao u posljednja dva mjeseca, ali nije ni značajno pao; službene brojke pokazuju da više od 700 novih pacijenata. To ostavlja bolnice, koje se već bore za rješavanje zaostalih tretmana koji su odgođeni tijekom pandemije, da sa nestrpljenjem čekaju novi zimski val.

Prošlog je tjedna NHS izvijestio o tome da je više ljudi čekalo na liječenje nego u bilo kojem trenutku otkad je počelo voditi evidenciju - 5,7 milijuna - dok se zdravstveno osoblje borilo s najzaposlenijim rujnom zabilježenim ove godine.

"Ima toliko nepoznanica", rekao je McKee, ističući kako se prethodni predviđeni skokovi infekcija ove godine nisu ostvarili. No, stručnjaci i bolničko osoblje strahuju od daljnjeg napora. "To nije mjesto gdje većina zdravstvenih radnika želi biti", dodao je Gurdasani. "Zaista me plaši što smo na ovom mjestu pred zimu".

A kako godina odmiče, priroda drugog britanskog pandemijskog Božića ostaje nejasna.