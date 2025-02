'Psiho' galebovi opsjedaju grad, ljude gađaju kostima: 'Postaje sve gore, bojimo se izaći'

Stanovnici Accringtona u engleskom okrugu Lancashire koji žive u blizini odlagališta otpada Whinney Hill zbog straha od 'psiho' galebova boje se izaći iz kuća.

Navode da ptice s neba neprestano ispuštaju životinjske kosti i izmet te da ne mogu sjediti u vrtovima ni sušiti odjeću.

Scene iz horora

Ogorčeni ljudi tvrde da situacija podsjeća na scene iz kultnog horora "Ptice" redatelja Alfreda Hitchcocka. Problem se pojavio nakon što je Vijeće okruga Lancashire potpisalo ugovor s tvrtkom za recikliranje i zbrinjavanje otpada SUEZ, koja u ime 12 okruga zbrinjava zaostali otpad na odlagalištu Whinney Hill, navodi The Sun.

Garyju Houghu (62) je prekipjelo te je pokrenuo kampanju "Tipped Over The Edge" (Izgurani do ruba), koja se zalaže za obustavu odlaganja otpada. "Galebovi su zaštićena vrsta i ne želimo da ih ubijaju. Želimo da se odlaganje otpada iz kućanstva zaustavi dok se ne prebaci na odlagalište otpada Farington, koje je puno bolje opremljeno i može se nositi s većom količinom smeća", poručuje Hough.

'Kao velika kanta za smeće'

"Stalno postaje sve gore. Ovdje živim 10 godina i nikad nije bilo ovako loše. Ne možemo sjediti vani, naši automobili i namještaj neprestano su prekriveni otpadom, a u vrtu sam pronašao janjeće i pileće kosti", govori Hough za Daily Mail i dodaje da konstantno moraju čistiti svoje automobile i kuće.

Sumještanka Julie Birtwell (63) rekla je da se njezin pas razbolio nakon što je vjerojatno pojeo stvar koju je galeb ispustio u vrtu. Neugodnosti proživljava i Brian Atkinson (73), koji na svom imanju živi 30 godina. "Izmet galebova je problem. Stalno ga moram prati s auta jer može biti prilično korozivan i oštetiti lak", jada se Atkinson.

Rhian McGhee, koji živi blizu odlagališta, kaže da je miris odvratan. "Ljudi koji žive u blizini ne mogu otvoriti prozore ili izvjesiti veš, jer okolo lete stotine galebova. Naši vrtovi, prilazi i automobili prekriveni su ptičjim izmetom. Smrdi poput velike kante za smeće, a ljudi vani ne mogu sjediti ni kad je toplo. Žalili smo se, ali ništa se ne poduzima", govori McGhee.

Voditelj operacija SUEZ-ovih odlagališta Richard Phillips, još je u srpnju za Lancashire Telegraph rekao da tvrtka poduzima sve mjere kako bi smanjila broj galebova na tom području. Agencija za okoliš pak kaže da poduzima mjere "kako bi osigurala da operater riješi probleme na odlagalištu i prepozna neugodu koju smrad i galebovi uzrokuju članovima zajednice."

