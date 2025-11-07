Umrla 13. žrtva katastrofalnog požara u Tuzli. Neki se još uvijek bore za život na respiratoru

Preminula je još jedna umirovljenica iz katastrofalnog požara u Domu za starije osobe u Tuzli, čime se broj žrtava u toj tragediji popeo na 13, prenosi Klix.ba.

Pacijentica je bila u teškom stanju i na respiratoru hospitalizirana na odjelu Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju u Sveučilišno-kliničkom centru u Tuzli, no izgubila je bitku za život unatoč naporima liječnika sinoć u 23.01 sati.

Prema prvotnim informacijama, u požaru je stradalo 11 osoba, a još je jedna teško ozlijeđena osoba u srijedu umrla u bolnici. Obdukcija je pokazala da su umrli uslijed gušenja, odnosno trovanja ugljičnim monoksidom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stanje ozlijeđenih

U požaru je ozlijeđeno 30 osoba, a njih još 13 liječi se u Kliničkom centru u Tuzli.

"Na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju trenutno su tri pacijenta od kojih je jedan na respiratoru. Na Klinici za plućne bolesti hospitalizirano je šest pacijenata (jedan policajac i pet korisnika usluga Doma umirovljenika Tuzla). Na Klinici za interne bolesti hospitalizirana su tri pacijenta, stabilnog zdravstvenog stanja. Na Klinici za urologiju hospitaliziran je jedan pacijent, stabilnog zdravstvenog stanja", kazali su iz bolnice.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić je ranije tijekom dana kazao kako je nakon požara liječnička pomoć morala biti pružena za 32 štićenika doma.

Nakon što je požar ugašen većina drugih štićenika vraćena je u dijelove doma koji nisu oštećeni.

Upitni uvjeti

Najstarija žrtva rođena je 1929. godine, a najmlađa 1958.

Požar je otvorio brojna pitanja o upitnim uvjetima u Domu za starije, između ostaloga i zašto su nepokretni štićenici bili smješteni na posljednjim katovima odakle ih je bilo teško evakuirati u slučaju izvanrednih situacija poput požara. Otkriveno je i da je 185 korisnika bilo prepušteno tročlanom medicinskom osoblju, a pojavile su se i sumnje u financije Doma te rukovodstvo.

Ravnatelj Doma nakon tragedije je podnio ostavku.

U županijskom tužiteljstvu sada očekuju izvještaje kriminalističke policije, te vještaka elektro struke i protupožarne zaštite i zaštite na radu.

POGLEDAJTE VIDEO: Oni su izgorjeli dok su se spremali za spavanje. Riječi spasitelja iz Tuzle slamaju srca