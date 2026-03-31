Umirovljenik preminuo nakon brutalnog napada psa, policija ga upucala deset puta: 'Čuvao ga je kao plijen'

U veljači prošle godine XL bully po imenu Toretto napao je i usmrtio 84-godišnjeg umirovljenika Johna McColla u Warringtonu u Velikoj Britaniji. McColl je preminuo od zadobivenih ozljeda mjesec dana nakon napada, a sud u Liverpoolu proglasio je vlasnika psa, Seana Garnera (31), krivim, piše Sky News.

Sean Garner, 31, has been found guilty over a fatal XL bully attack on John McColl, who died from his injuries a month after the attack on 24 February last year. — Sky News (@SkyNews) March 31, 2026

Pas je McColla "divljački napao" i "čuvao kao svoj plijen" nakon što je umirovljenik zalutao na prilaz Garnerove kuće. Policajci koji su tad stigli na mjesto događaja ispalili su čak deset hitaca kako bi usmrtili životinju. Policajci su u kući pronašli još jednog XL bullyja, ženku imena Malibu, koju su također ustrijelili.

Garner je negirao optužbu za posjedovanje psa koji je bio opasno izvan kontrole i prouzročio ozljede, no porota ga je proglasila krivim. Ranije je priznao da je posjedovao dva psa zabranjene pasmine bez potrebne potvrde o izuzeću.

Susjedi neuspješno pokušali pomoći

Tijekom suđenja je tvrdio da je poduzeo sve mjere kako bi spriječio da psi budu opasni te da ne bi dopustio mužjaku da bude u blizini njegove djece da je smatrao da je agresivan. Osim toga, rekao je kako nije znao o kojoj je pasmini riječ.

Garner je čak optužio preminulog McColla da je sam pustio psa iz zaključane šupe. Tužiteljstvo je istaknulo da je pas bio ostavljen u dvorištu.

Također, susjedi koji su svjedočili na sudu rekli su kako su raznim predmetima, čak i štapom za hodanje, pokušavali odvojiti psa od napadnutog umirovljenika.

Garner, koji otprije ima presude za prometne prekršaje i posjedovanje droge s namjerom preprodaje, zadržan je u pritvoru. Izricanje presude zakazano je za 17. travnja, a sudac mu je poručio da može očekivati "značajnu zatvorsku kaznu".

